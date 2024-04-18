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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: под Артёмовском уничтожена часть образца НАТО, Буданов опять угрожает терактами

Российская армия разбивает тылы ВСУ, начинаются атаки на Очеретино

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Российская армия разбивает тылы ВСУ, начинаются атаки на Очеретино
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Представляем военную сводку на четверг, 18 апреля.

Артёмовское направление

Армия России усиливает фланги вокруг города Часов Яр. С северной окраины бои двигаются к окраинам села Калиновка. На южных окраинах — от микрорайона "Канал", где ВС РФ заняли один из ключевых опорников бандеровцев в балке Ступки Голубовские. Наступают русские бойцы и в городской черте. ВКС РФ, артиллеристы и операторы БПЛА работают непрерывно.

Херсонское направление

На этом фронте миномётный расчёт армии России с операторами FPV-дронов поразил группу националистов, которая передвигалась среди украинских позиций в автомобиле "скорой помощи". ВСУ по сёлам левобережья Днепра выпустили более 40 снарядов.

Киев снова перебросил малочисленные десантные группы к селу Крынки, расширив своё присутствие. Общая численность личного состава врага — не более сотни человек, ВСУ тут скованы в манёврах, передвигаются от укрытия к укрытию.

От обстрелов неонацистов в Каховке погиб один гражданский, 4 ранены.

Авдеевское направление

Российская группировка закрепилась на линии Очеретино, отбив подстанцию на восточной окраине. Для укрепления позиций надо освободить посёлки Новокалиново и Новобахмутовка, где тоже уже серьёзные бои. В соседнее село Керамик армия Украины подвозит резервистов. За Очеретино у неонацистов нет рубежей, они это знают и поэтому не сдают позиций.

В Бердычах и Семёновке тоже тяжёлые бои, но инициатива на стороне русских. Проджолжаются бои в Нетайлово и Уманском.

Запорожское направление

На этом фронте продолжаются позиционные бои в селе Работино и северо-западнее посёлка Вербовое. Армия России оттеснила противника с ещё одного опорника. С мест сообщается о применении неприятелем беспилотников с ночной оптикой.

Южнодонецкое направление

Здесь идут бои в районе Старомайорского и Урожайного. Тяжело идёт движение в населённом пункте Новомихайловка, ВКС России бьют по ВСУ в селе Парасковиевка. В н. п. Георгиевка русская группировка продавливает оборону, в селе Победа украинцы контратакуют из лесполосы, но в целом населённик за ВС РФ. Со стороны Первомайского они тоже хорошо продвинулись к пос. Невельское. Если боевики замешкаются, то окажутся в окружении.

На Краснолиманском фронте самые трудные бои на окраине села Терны. С Купянского направления давно нет новостей, в Синьковке идут позиционные бои. У российских войск есть тактические успехи, но фронт в целом стабилен.

Тылы Украины

ВКС РФ нанесли ювелирный удар по ПВД в Чернигове. По слухам, координаты казармы сообщили члены подполья. Были прилёты по местам дислокации украинской армии в селе Нью-Йорк (Новгородское) и Красном Лимане. Ещё один ракетный прилёт пришёлся по инфраструктуре порта под Одессой.

Группировка "Север" ВС РФ, прикрывающая границы у Сумской и с Харьковской областей, уничтожила прибывшую сюда установку чешской реактивной системы залпового огня Vampir вместе со складом.

А поздно вечером в Константиновке были уничтожены ещё одни боевики ВСУ, которые должны были направиться под Артёмовск.
После удара по пункту временной дислокации, оборудованному в общеобразовательной школе № 17, убито и ранено не менее 40 человек. Ведётся разбор завалов, потери тут увеличатся. По данным, тут была размещена 5-я отдельная бригада штурмовиков. Подразделение сформировано в 2023 году и вооружено западными образцами оружия.

Террористы Украины

Глава Главного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов угрожает новыми вылазками "русских добровольцев", которые действуют при поддержке его ведомства.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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