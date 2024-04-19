Подводная лодка в степях Украины — Киев якобы разрабатывает бесшумную субмарину "Кронос"

Появилась информация, что киевский режим якобы разрабатывает бесшумную подводную лодку.
Бесшумная субмарина якобы имеет название "Кронос".
Такие сообщения появились в украинских Telegram-каналах. Там прошёл вброс, что бронированное судно, которое создали учёные Незалежной, якобы уже прошло испытания и готово для использования в военных целях.
Однако если обратиться к истории, то известно, что мини-субмарину "Кронос" разрабатывают в компании Highland Systems из Объединённых Арабских Эмиратов. Это своего рода подводное маршрутное такси, которое может перевозить под водой до десяти пассажиров и одного "водилу" на расстояние до 1 тысячи километров. Кстати, прототип такой подлодки создал житель Ейска Александр Кузнецов, который как раз и работает в ОАЭ.
Украинские ресурсы публикуют отредактированные фото и видео из цеха с подлодкой на платформе. Однако специалисты из ресурса "Война с фейками" утверждают, что на самом деле там была показана сборка самолёта F-35 (США). По всей вероятности, из стадии концепта проект ещё не вышел — авторы возят прототип субмарины по различным выставкам. Но если дело дойдет до производства, ценник скоростной "подводной маршрутки" для ВСУ окажется запредельным.
Информация о подводной лодке "Кронос" неоднозначна.
Существует два варианта:
1. Украинская подводная лодка.
Разработчик:
Предназначена для военных целей.
2. Дезинформация.
А вот что известно о бесшумных подводных лодках России.
Россия обладает одними из самых продвинутых и бесшумных подводных лодок в мире.
Вот некоторые из наиболее известных:
Помимо этих известных классов, Россия разрабатывает и другие бесшумные подводные лодки. Важно отметить, что информация о конкретных характеристиках и возможностях этих подводных лодок часто засекречена.
Россия постоянно совершенствует свои подводные лодки, внедряя новые технологии и разработки. Бесшумные подводные лодки играют важную роль в военной стратегии России. Они позволяют стране наносить удары по противнику, оставаясь при этом необнаруженными.
Сегодня они обеспечивают сдерживание потенциальной агрессии и защищают морские рубежи России.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.