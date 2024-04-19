Подводная лодка в степях Украины — Киев якобы разрабатывает бесшумную субмарину "Кронос"

Украина запустила фейк о разработке бесшумной подлодки "Кронос"

4:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Появилась информация, что киевский режим якобы разрабатывает бесшумную подводную лодку.

Фото: United States Navy by Adam K. Thomas is licensed under Public Domain

Бесшумная субмарина якобы имеет название "Кронос".

Традиционный фейк от Киева

Такие сообщения появились в украинских Telegram-каналах. Там прошёл вброс, что бронированное судно, которое создали учёные Незалежной, якобы уже прошло испытания и готово для использования в военных целях.

Однако если обратиться к истории, то известно, что мини-субмарину "Кронос" разрабатывают в компании Highland Systems из Объединённых Арабских Эмиратов. Это своего рода подводное маршрутное такси, которое может перевозить под водой до десяти пассажиров и одного "водилу" на расстояние до 1 тысячи километров. Кстати, прототип такой подлодки создал житель Ейска Александр Кузнецов, который как раз и работает в ОАЭ.

Украинские ресурсы публикуют отредактированные фото и видео из цеха с подлодкой на платформе. Однако специалисты из ресурса "Война с фейками" утверждают, что на самом деле там была показана сборка самолёта F-35 (США). По всей вероятности, из стадии концепта проект ещё не вышел — авторы возят прототип субмарины по различным выставкам. Но если дело дойдет до производства, ценник скоростной "подводной маршрутки" для ВСУ окажется запредельным.

Вывод

Информация о подводной лодке "Кронос" неоднозначна.

Существует два варианта:

1. Украинская подводная лодка.

Разработчик:

Украинская (?) компания Highland Systems.

Характеристики: дизельно-электрическая.

Скорость: 50 км/ч (на дизельном двигателе), 30 км/ч (на электродвигателе).

Вместимость: 1 человек (пилот) + 10 пассажиров.

Вооружение: торпеды.

Статус: прошла испытания в 2024 году.

Предназначена для военных целей.

2. Дезинформация.

Суть: некоторые интернет-источники ошибочно утверждают, что "Кронос" — это российская подводная лодка.

Источники: фейковые новости, распространяемые в сети.

На данный момент (19 апреля 2024 года) "Кронос" — это единственная известная подводная лодка с таким названием.

Досье РФ

А вот что известно о бесшумных подводных лодках России.

Россия обладает одними из самых продвинутых и бесшумных подводных лодок в мире.

Вот некоторые из наиболее известных:

1. Дизель-электрические подводные лодки проекта 636 "Варшавянка". Эти подводные лодки, известные на Западе как класс "Кило", считаются одними из самых тихих в мире. Они оснащены новейшими системами шумоподавления и движутся за счёт дизель-электрических двигателей. "Варшавянки" могут быть вооружены торпедами, ракетами и минами.

2. Атомные подводные лодки проекта 885 "Ясень". Эти многоцелевые подводные лодки являются одними из самых современных в мире. Они оснащены крылатыми ракетами "Калибр", способными поражать цели на суше и на море.

"Ясени" также имеют мощное торпедное вооружение и гидроакустические системы.

"Ясени" также имеют мощное торпедное вооружение и гидроакустические системы. 3. Атомные подводные лодки проекта 955 "Борей". Эти стратегические подводные лодки предназначены для непосредственного сдерживания ядерной угрозы. Они оснащены баллистическими ракетами "Булава", способными нести ядерные боеголовки. "Бореи" также имеют мощное торпедное вооружение и гидроакустические системы.

Помимо этих известных классов, Россия разрабатывает и другие бесшумные подводные лодки. Важно отметить, что информация о конкретных характеристиках и возможностях этих подводных лодок часто засекречена.

Россия постоянно совершенствует свои подводные лодки, внедряя новые технологии и разработки. Бесшумные подводные лодки играют важную роль в военной стратегии России. Они позволяют стране наносить удары по противнику, оставаясь при этом необнаруженными.

Сегодня они обеспечивают сдерживание потенциальной агрессии и защищают морские рубежи России.