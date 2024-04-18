Беспилотник "Ланцет". Украинским инженерам не даёт спать лучший бомбардир армии России

На Украине заявляют, что они успешно скопировали российский "Ланцет". Так ли это на самом деле?
Армия РФ применяет барражирующий беспилотник "Ланцет" для поражения целей уже довольно давно. Начала она его применять по целям ещё в Сирии, а в ходе спецоперации использование дронов такого типа достигло максимума.
Этот БПЛА стал самым результативным противотанковым барражирующим беспилотником в тактическом звене, и долго украинская армия не имела на вооружении аналогичного средства поражения.
Такие беспилотные летательные аппараты с характерным X-образным оперением появились уже довольно давно, и пионерами тут были израильские UVision. В модельной линейке этой компании есть немало БПЛА данного типа.
Аналогом нашего "Ланцета" беспилотники ВСУ с такой же аэродинамической схемой можно назвать пока лишь формально. Сегодня точно неизвестны ни подробные характеристики, ни тип боевой части. Есть информация лишь о дальности в 100 км, но каковы общие характеристики этого дрона — неизвестно.
Можно предполагать, что украинская "похожесть" достигалась прямым копированием, а не своей разработкой. Говоря иными словами, инженеры ВСУ раскручивали на запчасти упавшие "Ланцеты", изучали их и "выдумали свои" решения.
Главной сложностью в вопросе изучения этих БПЛА на Украине является отсутствие возможности у украинских специалистов скопировать систему автонаведения беспилотника на цель. Помимо этого, открыт вопрос по серийному выпуску этих беспилотников "мейд из юкрейн". Под изготовление значительного количества этого типа дронов в войска нужны весьма немалые производственные мощности.
Есть ли таковые в Незалежной? Возможно, правда, и тут нет полной уверенности, поскольку оригинальный "Ланцет" — изделие технически достаточно сложное и дорогое.
Российский БПЛА "Ланцет" не имеет функцию спутниковой навигации, что ему даёт возможность игнорировать большинство систем радиоэлектронной борьбы врага. Смогут ли в свои "реплики" украинские инженеры добавить такую же защищённость контура, как говорится, "будем посмотреть". Специалисты ВСУ в области РЭБ ранее говорили, что подавлять "Ланцеты" можно в частотном диапазоне 868-870 и 902-928 МГц, однако только пока беспилотник барражирует под управлением оператора и ищет цель.
Как будут осуществлять управление украинской версией в ВСУ — вопрос, на который сегодня нет ответа.
Копирование "Ланцета" (вернее, создание дрона на базе концепта) есть и в РФ. У нашего КБ "Восток" есть, к примеру, барражирующий "Скальпель", который может наносить удары на расстоянии до 40 километров.
Беспилотный аппарат "Ланцет" — это барражирующий боеприпас, разработанный российской компанией ZALA Aero (входит в концерн "Калашников"). Он предназначен для поражения наземных целей, в том числе бронетехники и укреплений.
Характеристики:
Особенности:
Боевое применение:
"Ланцет" сейчас используется на спецоперации. По сообщениям СМИ, эти беспилотники продемонстрировали высокую эффективность в поражении различных целей.