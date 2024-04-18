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Дмитрий Плотников
Беспилотник "Ланцет". Украинским инженерам не даёт спать лучший бомбардир армии России

Украинская армия пытается скопировать барражирующий дрон "Ланцет"

4:32
Силовые структуры » Военные новости

На Украине заявляют, что они успешно скопировали российский "Ланцет". Так ли это на самом деле?

Украинская армия пытается скопировать барражирующий дрон "Ланцет"
Фото: Википедия

История применения

Армия РФ применяет барражирующий беспилотник "Ланцет" для поражения целей уже довольно давно. Начала она его применять по целям ещё в Сирии, а в ходе спецоперации использование дронов такого типа достигло максимума.

Этот БПЛА стал самым результативным противотанковым барражирующим беспилотником в тактическом звене, и долго украинская армия не имела на вооружении аналогичного средства поражения.

Такие беспилотные летательные аппараты с характерным X-образным оперением появились уже довольно давно, и пионерами тут были израильские UVision. В модельной линейке этой компании есть немало БПЛА данного типа.

Аналогом нашего "Ланцета" беспилотники ВСУ с такой же аэродинамической схемой можно назвать пока лишь формально. Сегодня точно неизвестны ни подробные характеристики, ни тип боевой части. Есть информация лишь о дальности в 100 км, но каковы общие характеристики этого дрона — неизвестно.

"Срисованный" дрон

Можно предполагать, что украинская "похожесть" достигалась прямым копированием, а не своей разработкой. Говоря иными словами, инженеры ВСУ раскручивали на запчасти упавшие "Ланцеты", изучали их и "выдумали свои" решения.

Главной сложностью в вопросе изучения этих БПЛА на Украине является отсутствие возможности у украинских специалистов скопировать систему автонаведения беспилотника на цель. Помимо этого, открыт вопрос по серийному выпуску этих беспилотников "мейд из юкрейн". Под изготовление значительного количества этого типа дронов в войска нужны весьма немалые производственные мощности.

Есть ли таковые в Незалежной? Возможно, правда, и тут нет полной уверенности, поскольку оригинальный "Ланцет" — изделие технически достаточно сложное и дорогое.

Преимущества русского дрона

Российский БПЛА "Ланцет" не имеет функцию спутниковой навигации, что ему даёт возможность игнорировать большинство систем радиоэлектронной борьбы врага. Смогут ли в свои "реплики" украинские инженеры добавить такую же защищённость контура, как говорится, "будем посмотреть". Специалисты ВСУ в области РЭБ ранее говорили, что подавлять "Ланцеты" можно в частотном диапазоне 868-870 и 902-928 МГц, однако только пока беспилотник барражирует под управлением оператора и ищет цель.

Как будут осуществлять управление украинской версией в ВСУ — вопрос, на который сегодня нет ответа.

Копирование "Ланцета" (вернее, создание дрона на базе концепта) есть и в РФ. У нашего КБ "Восток" есть, к примеру, барражирующий "Скальпель", который может наносить удары на расстоянии до 40 километров.

Досье

Беспилотный аппарат "Ланцет" — это барражирующий боеприпас, разработанный российской компанией ZALA Aero (входит в концерн "Калашников"). Он предназначен для поражения наземных целей, в том числе бронетехники и укреплений.

Характеристики:

  • Дальность полёта: до 40-50 км (в зависимости от версии),
  • Продолжительность полёта: до 30-40 минут,
  • Максимальная взлетная масса: около 12 кг,
  • Боевая часть: осколочно-фугасная или кумулятивная, массой до 3 кг,
  • Скорость: до 300 км/ч,
  • Высота полёта: до 3 км.

Особенности:

  • Способность работать без GPS: "Ланцет" может наводиться на цель с помощью оптических и тепловизионных камер, что делает его устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
  • Малая заметность: За счёт использования композитных материалов в конструкции, "Ланцет" трудно обнаружить радарами.
  • Модульная конструкция: "Ланцет" имеет модульную конструкцию, что позволяет легко менять его наведение, связь и боевую часть.

Боевое применение:

"Ланцет" сейчас используется на спецоперации. По сообщениям СМИ, эти беспилотники продемонстрировали высокую эффективность в поражении различных целей.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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