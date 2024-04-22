Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.
Представляем военную сводку на понедельник, 22 апреля.
Российские войска, взяв Первомайское, грозят котлом боевикам ВСУ. Украинские эксперты признали потерю населённого пункта на Карловском фронте и сообщают об опасном положении, в котором оказалась армия Украины между посёлками Невельское и Первомайское.
Армия России вывела из строя железнодорожную станцию Очеретино, нарушив логистику снабжения националистов в данном районе. В посёлке Бердычи украинская группировка оказалась отрезанной, и ВС РФ перекрыли трассу на село Новобахмутовка, увеличивая угрозу "клещей".
Русская группа укрепляется сейчас северо-западнее Авдеевки, а бандеровцы укрепляют оборонительные рубежи в районе "Керамика".
Здесь есть хорошие новости — подтверждено освобождение села Богдановка. На восточной окраине Часова Яра продолжаются жёсткие бои в районе микрорайона "Канал". Русские бойцы заходят в многоэтажки. ВС РФ предстоит взять под контроль господствующие высоты севернее и северо-западнее Богдановки и продолжать работу на флангах, сжимая клещи вокруг самого Часова Яра. Российские операторы БПЛА выцеливают технику неонацистов, а ВКС РФ бьют по резервам.
Украинская армия регулярно контратакует, а местность заминирована, что затрудняет продвижение вперёд российским воинам.
Армия Украины традиционно контратакует в центре села Работино и северо-западнее села Вербовое. Российская группировка наносит удары по врагу ещё на подходе, применяя тяжёлые огнеметные системы (ТОС), артиллерию и управляемые ФАБ. Уничтожается техника и личный состав неприятеля у Орехова. Беспилотники врага контролируют трассу Пологи — Токмак и наносят постоянные удары по технике ВС РФ.
На этом фронте пока без серьёзных изменений. Украинская группировка присутствует в посёлке Крынки и у Антоновского моста, продолжаются взаимные удары дронами и артиллерией, особое внимание армия РФ уделяет уничтожению лодок ВСУ.
Здесь подтвердилось освобождение посёлка Новомихайловка. Украинские войска были вытеснены и отступили. Армия России наступает и на город Красногоровка с юга, идут серьёзные бои.
По поступившей информации, миротворческий контингент, находившийся в Нагором Карабахе с осени 2020 года, начали выводить на этой неделе. Контингент насчитывал около 2 тысячи солдат. Из Азербайджана по железной дороге военнослужащие месте с тяжёлой техникой через границу вывозятся в Дагестан.
Западные СМИ уже опасаются, что данный контингент, включая десятки довольно новых БТР-82А, в полном составе отправится на Украину. Российские аналитики уже отметили, что это будет неплохим резервом для ВС РФ.
Вооружённые силы Украины ждёт весьма тяжёлая ситуация с середины мая. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. В интервью BBC он признал успех российской армии в Авдеевке, по остальному признаться не смог, сказав, что об остальном "пока говорить преждевременно".
"Нас ждёт довольно тяжёлая ситуация в ближайшее время. Она не катастрофическая, армагеддона не произойдёт. Но проблемы с середины мая будут", — отметил националист.
По словам главы ГУР Украины, российские войска будут проводить "комплексную операцию" с середины мая — начала июня, однако "наступления на Киев не будет".
Станислав Садальский негативно прокомментировал торжество в честь открытия Московского Международного кинофестиваля (ММКФ).