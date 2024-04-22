Сводка с фронта: ГУР Украины уверено, что русские не пойдут на Киев, под Авдеевкой новый котёл

Освобождено село Богдановка, ВС РФ усилятся контингентом из Карабаха

4:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Представляем военную сводку на понедельник, 22 апреля.

Авдеевское направление

Российские войска, взяв Первомайское, грозят котлом боевикам ВСУ. Украинские эксперты признали потерю населённого пункта на Карловском фронте и сообщают об опасном положении, в котором оказалась армия Украины между посёлками Невельское и Первомайское.

Армия России вывела из строя железнодорожную станцию Очеретино, нарушив логистику снабжения националистов в данном районе. В посёлке Бердычи украинская группировка оказалась отрезанной, и ВС РФ перекрыли трассу на село Новобахмутовка, увеличивая угрозу "клещей".

Русская группа укрепляется сейчас северо-западнее Авдеевки, а бандеровцы укрепляют оборонительные рубежи в районе "Керамика".

Фланги Артёмовска

Здесь есть хорошие новости — подтверждено освобождение села Богдановка. На восточной окраине Часова Яра продолжаются жёсткие бои в районе микрорайона "Канал". Русские бойцы заходят в многоэтажки. ВС РФ предстоит взять под контроль господствующие высоты севернее и северо-западнее Богдановки и продолжать работу на флангах, сжимая клещи вокруг самого Часова Яра. Российские операторы БПЛА выцеливают технику неонацистов, а ВКС РФ бьют по резервам.

Украинская армия регулярно контратакует, а местность заминирована, что затрудняет продвижение вперёд российским воинам.

Запорожское направление

Армия Украины традиционно контратакует в центре села Работино и северо-западнее села Вербовое. Российская группировка наносит удары по врагу ещё на подходе, применяя тяжёлые огнеметные системы (ТОС), артиллерию и управляемые ФАБ. Уничтожается техника и личный состав неприятеля у Орехова. Беспилотники врага контролируют трассу Пологи — Токмак и наносят постоянные удары по технике ВС РФ.

Херсонское направление

На этом фронте пока без серьёзных изменений. Украинская группировка присутствует в посёлке Крынки и у Антоновского моста, продолжаются взаимные удары дронами и артиллерией, особое внимание армия РФ уделяет уничтожению лодок ВСУ.

Южно-Донецкое направление

Здесь подтвердилось освобождение посёлка Новомихайловка. Украинские войска были вытеснены и отступили. Армия России наступает и на город Красногоровка с юга, идут серьёзные бои.

Резервы ВС РФ

По поступившей информации, миротворческий контингент, находившийся в Нагором Карабахе с осени 2020 года, начали выводить на этой неделе. Контингент насчитывал около 2 тысячи солдат. Из Азербайджана по железной дороге военнослужащие месте с тяжёлой техникой через границу вывозятся в Дагестан.

Западные СМИ уже опасаются, что данный контингент, включая десятки довольно новых БТР-82А, в полном составе отправится на Украину. Российские аналитики уже отметили, что это будет неплохим резервом для ВС РФ.

Киевская власть

Вооружённые силы Украины ждёт весьма тяжёлая ситуация с середины мая. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. В интервью BBC он признал успех российской армии в Авдеевке, по остальному признаться не смог, сказав, что об остальном "пока говорить преждевременно".

"Нас ждёт довольно тяжёлая ситуация в ближайшее время. Она не катастрофическая, армагеддона не произойдёт. Но проблемы с середины мая будут", — отметил националист.

По словам главы ГУР Украины, российские войска будут проводить "комплексную операцию" с середины мая — начала июня, однако "наступления на Киев не будет".