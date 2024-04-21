Сводка с фронта: долгожданное освобождение Новомихайловки, атака по кораблю в Севастополе

Новомихайловка сбросила многолетнюю оккупацию, штурмы Часова Яра

3:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Представляем военную сводку на воскресенье, 21 апреля.

Донецкое направление

С этого фронта поступают отличные новости — село Новомихайловка освобождено от многолетней оккупации бандитских формирований, националисты киевского режима выбиты из населённика и на данный момент отступают к югу. Враг претендует на удержание лишь нескольких домов на западной окраине.

Из поселка боевиков ВСУ вытеснила бригада морской пехоты армии России. По информации, многомесячные бои закончились разгромом сил неприятеля. Это значительно меняет тактическую обстановку на этом фронте, открывая доступ к флангу Угледарской украинской группировки. Сейчас российские войска зачищают и разминируют окраины, укрепляясь на новых позициях.

Артёмовское направление

Тут продолжаются бои в городе Часов Яр, где перед российскими войсками стоит задача — по флангам выйти к каналу "Северский Донец — Донбасс". Русские штурмовики продвинулись на 500 метров севернее микрорайона "Канал". На флангах бои севернее населённого пункта, в селе Калиновка, а также у посёлков Андреевка, Богдановка и Клещеевка.

Авдеевское направление

Поступают данные об освобождении населённого пункта Семёновка. Сейчас информация уточняется. В селе Нетайлово российская группировка обходит позиции противника по правой стороне вдоль речки.

Продолжаются боевые действия рядом с селом Яснобродовка, продвигается русская армия и в посёлке Уманском. В селе Бердычи российские войска продавливают бандеровцев до поворота трассы на село Новобахмутовка. Накануне в Очеретино были тяжёлые бои за тяговую подстанцию, а сегодня российские бойцы протянули фронт на 300 метров на южной окраине в застройке. С мест сообщается, что ВС РФ смогли закрепиться в зданиях на восточной окраине. Враг стягивает сюда резервы.

Херсонское направление

На этом фронте ВКС России поразили пункт размещения националистов на правобережье Днепра. Украинская армия нанесла удар по н. п. Днепряны и также били по другим посёлкам.

Запорожское направление

Тут не смолкают артиллерийские дуэли. Армия Украины использует кассетные боеприпасы — российские бойцы отвечают по позициям бандеровцев в лесопосадках из всех артиллерийских орудий, выцеливают беспилотными аппаратами украинскую технику.

Теракты Киева

Накануне вечером украинский террористический режим опять обстрелял мирных граждан посёлка Тёткино в Курской области.

Никто из местных не пострадал. Повреждены 11 домов и личная легковая машина. Частично нарушена работа электро- и газоснабжения. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Собственникам будет оказана помощь в ремонте имущества.

Сегодня ночью киевская власть в Севастополе пыталась атаковать российский корабль противокорабельной ракетой.