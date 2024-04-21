Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.
Представляем военную сводку на воскресенье, 21 апреля.
С этого фронта поступают отличные новости — село Новомихайловка освобождено от многолетней оккупации бандитских формирований, националисты киевского режима выбиты из населённика и на данный момент отступают к югу. Враг претендует на удержание лишь нескольких домов на западной окраине.
Из поселка боевиков ВСУ вытеснила бригада морской пехоты армии России. По информации, многомесячные бои закончились разгромом сил неприятеля. Это значительно меняет тактическую обстановку на этом фронте, открывая доступ к флангу Угледарской украинской группировки. Сейчас российские войска зачищают и разминируют окраины, укрепляясь на новых позициях.
Тут продолжаются бои в городе Часов Яр, где перед российскими войсками стоит задача — по флангам выйти к каналу "Северский Донец — Донбасс". Русские штурмовики продвинулись на 500 метров севернее микрорайона "Канал". На флангах бои севернее населённого пункта, в селе Калиновка, а также у посёлков Андреевка, Богдановка и Клещеевка.
Поступают данные об освобождении населённого пункта Семёновка. Сейчас информация уточняется. В селе Нетайлово российская группировка обходит позиции противника по правой стороне вдоль речки.
Продолжаются боевые действия рядом с селом Яснобродовка, продвигается русская армия и в посёлке Уманском. В селе Бердычи российские войска продавливают бандеровцев до поворота трассы на село Новобахмутовка. Накануне в Очеретино были тяжёлые бои за тяговую подстанцию, а сегодня российские бойцы протянули фронт на 300 метров на южной окраине в застройке. С мест сообщается, что ВС РФ смогли закрепиться в зданиях на восточной окраине. Враг стягивает сюда резервы.
На этом фронте ВКС России поразили пункт размещения националистов на правобережье Днепра. Украинская армия нанесла удар по н. п. Днепряны и также били по другим посёлкам.
Тут не смолкают артиллерийские дуэли. Армия Украины использует кассетные боеприпасы — российские бойцы отвечают по позициям бандеровцев в лесопосадках из всех артиллерийских орудий, выцеливают беспилотными аппаратами украинскую технику.
Накануне вечером украинский террористический режим опять обстрелял мирных граждан посёлка Тёткино в Курской области.
Никто из местных не пострадал. Повреждены 11 домов и личная легковая машина. Частично нарушена работа электро- и газоснабжения. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Собственникам будет оказана помощь в ремонте имущества.
Сегодня ночью киевская власть в Севастополе пыталась атаковать российский корабль противокорабельной ракетой.
"Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали", — сообщил в социальной сети севастопольский губернатор Михаил Развозжаев.
Укус змеи может быть опасен для здоровья человека, поэтому следует принять меры, чтобы обезопасить себя и своих близких от встречи с этими пресмыкающимися.