До последнего украинца! Запад требует от Зеленского мобилизации еще минимум 250 тысяч человек

Запад требует от Зеленского не прекращать сражаться за интересы США

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Вся поддержка Запада, все американские деньги, все немецкое вооружение не помогут, если Киев не мобилизует еще 250 тысяч украинцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Dominik Matus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Об этом чётко говорят натовские кураторы проекта "Украина".

Украинец, умри за нас!

Формулу, которая была озвучена Киеву сразу: "до последнего украинца" — никто не отменял, а посему президент Владимир Зеленский обязан её выполнять.

К бабке не ходи, что план Запада — уничтожение русской цивилизации, чтобы устранить опасного и потенциально мощного конкурента.

Но мы уже не впервые объявлены "варварами" с целью организации в Россию очередного крестового похода, якобы несущего "свободу и демократию". Но на деле эти "разносчики культуры" опять будут пытаться уничтожить РФ. В России это понимают, и сражаются против очередных захватчиков, чтобы сделать с ними то же, что делали мы с предками этих оккупантов на протяжении всей истории наших "отношений".

Большие надежды Запад возлагал на конфликт на Донбассе, который поджёг всю Украину. Однако всё это вызвало отторжение ряда регионов Украины от националистической власти, вернув в родную российскую гавань.

Правда, есть еще одна причина всей этой вакханалии.

Бизнес на крови

Западу очень важно, чтобы военные действия продолжались: военно-промышленный комплекс Штатов разогнался, европейский тоже "приободрился". Милитаристы кормят огромную часть американского истеблишмента и поток денег обрывать не собираются.

Им плевать, сколько простоит Украина и сколько погибнет украинцев. Главное — произвести больше оружия до момента абсолютного краха киевского режима. Поэтому Вашингтон и напрягает Европу, чтобы она передала ЗРК Patriot и другое вооружение Зеленскому. Русские быстро превратят это в пыль, и арсенал пополнять придётся вновь и вновь.

Вот вам и рукотворные предпосылки для своего же "бизнеса". А когда "пана Володимира" сольют (а Белый дом всегда сливает своих союзников), и Незалежная рухнет, то коллективный Запад придумает очередных "партнёров". К этому уже готовятся обыватели на Западе: мантра "зло с Востока наступает" будет работать ещё долго.

Прибалтика или Польша? Кто станет следующей разменной монетой?

Готовьте следующего

Думаете, что это преувеличение? Извольте, запасной вариант, судя по всему, уже на стадии созидания: новый проект назовут "Польша" (поскольку даже объединённая Прибалтика как военная сила — ничтожна), и на это прозрачно намекает её президент Анджей Дуда. В интервью газете Fakt он прямо сказал о готовности стать страной-базой для американского ядерного оружия в ответ на размещение Москвой такого же оружия в Белоруссии.

"Не скрываю, что, когда меня спросили об этом, я заявил о нашей готовности", — прямо сказал Дуда.

Но осознаёт ли он, что повлечёт за собой такой шаг? Ведь лишь начнутся какие-то телодвижения, Россия предпримет такие меры, которых Варшава даже в кошмарах не видывала. По всей вероятности, опят Украины их ничему не научил. Напрасно Польша думает, что Евросоюз будет тем, ради чего Вашингтон бросит на карту ядерную войну.

Вон и Украина тоже когда-то так думала...

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