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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: бригада ВСУ дезертировала с Очеретино, возобновились бои за Часов Яр

Враг бежит. Под Авдеевкой ВС РФ прорвали вторую линию обороны ВСУ

4:14
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают успешно выполнять задачи спецоперации на Украине.

Враг бежит. Под Авдеевкой ВС РФ прорвали вторую линию обороны ВСУ
Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Представляем военную сводку на вторник, 23 апреля.

Авдеевское направление

Тут поступают хорошие из Очеретино. К вечеру пришла информация, что населённый пункт освобождён. Украинские волонтёры возмущаются, что одна из бригад ВСУ оставила там позиции без приказа. После этого у армии Украины ухудшается положение в Соколе и Евгеновке, а там недалеко и до важного логистического узла ВСУ — села Желанное.

Также появилась информация об освобождении посёлка Семёновка. А занчит, населённым пунктам Новокалиново и Керамик приготовиться.

В селе Бердычи несколько позиций пока остаются за бандеровцами. Продвинулись русские бойцы и в селе Нетайлово. В посёлке Уманском продолжаются встречные бои.
В целом, армия России фактически прорвала вторую линию обороны националистов к западу от Авдеевки.

Артёмовское направление

На этом участке возобновились тяжёлые бои за город Часов Яр. На востоке населённика идут бои за каждую позицию. Российская группировка штурмует Григоровку и Калиновку севернее мкр. "Канал". Бои также и южнее застройки в балке Ступки Голубовские, но продвинуться пока не удалось. Непросто и у Андреевки и Клещеевки. В застройках армия РФ заняла новые позиции. Противник подтягивает резервы, поскольку президент Владимир Зеленский озвучил прогнозы своего Генштаба, что в планах ВС РФ якобы взять Часов Яр к 9 мая.

Южно-Донецкое направление

Здесь после закрепления в освобождённом накануне посёлке Новомихайловка следующей целью русских воинов стали н. п. Константиновка и Парасковиевка — важные украинские логистические точки неприятеля.

Серьёзные бои идут на юге и востоке города Красногоровка. Там активны ВКС РФ, расчищая дорогу для следующих штурмов. У российской армии также есть локальные успехи в районе Урожайного и Старомайорского — но каждый метр тут даётся с трудом, за год неонацисты серьёзно окопались.

Донецкое направление

Вооружённые силы Украины контратакуют с запада Новомихайловки. Задача врага — затормозить продвижение русских в село Парасковиевка, куда накануне они чуть не заскочили "на плечах" бегущих боевиков. Продолжаются бои за окраину села Победа. В селе Георгиевка армия России атакует на запад из южных окраин.

Северское направление

На этом участке не стихают бои у села Белогоровка. Украинские ресурсы сообщили о подготовке мощного контрудара ВСУ на данном направлении. На Краснолиманском фронте армия России отбила мощную контратаку на окраине посёлка Терны. На Купянском направлении без каких-то важных новостей. На Запорожском фронте тоже изменений не много. Российская группировка старается прорвать оборону украинцев у посёлка Работино и северо-западнее села Вербовое. Тут по обыкновению весьма активны беспилотные аппараты армии Украины — она испытывает новинки сразу в боевых действиях.

Тылы Украины

Русские беспилотники атаковали припортовую и промышленную инфраструктуру в Одесской области. В этом признаются и в пресс-службе Сил обороны Юга. Ночью российская армия поразила объекты противника в самой Одессе, а также в соседней Николаевской области — городе Очакове. Мощные взрывы слышны были в Черкасской и Киевской областях, а также на родине президента Украины — Кривом Роге. В течение всего дня ВС РФ интенсивно уничтожали цели в Харьковской области, в Интернете разлетелись видеокадры с падением телевизионной вышки в Харькове.

Россия атаковала объекты телевизионной инфраструктуры в Харькове
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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