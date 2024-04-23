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Дмитрий Плотников
"Необходимо жёсткое реагирование". Назван способ привести Зеленского в чувство

Жёсткий способ привести Зеленского в чувство — "вынести" энергообъекты

Силовые структуры » Военные новости

Очередная помощь Украине от США предусматривает поставки твёрдотопливых баллистических ракет типа "земля — земля".

Жёсткий способ привести Зеленского в чувство — "вынести" энергообъекты
Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон is licensed under public domain

И поставка этих ракет ATACMS — это один из наиболее худших сценариев. В этом убеждены эксперты.

Террористы Киева

В начале мая Украина сможет атаковать многие цели в глубине территории РФ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что удары Киева по целям в тылу Российской Федерации являются легитимными, отмечает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Фактически это приглашение для Киева осуществлять террористические атаки с использованием новых партий американского оружия по инфраструктурным объектам и городам России", — сказал аналитик.

На данную угрозу просто необходимо жёстко реагировать — за каждый удар по городам России (невзирая на масштаб атаки) надо просто уничтожать один украинский объект электрогенерации, уверен обозреватель.

По его словам, причём бить надо не по подстанциям, а по серьёзным мощностям, где вырабатывается электроэнергия. Удары по цехам с турбинами, которые работают на газовом топливе, или в машинный зал гидроэлектростанции — будут хорошей "ответкой", поскольку так объект выводится из строя на все сто процентов, и не подлежит восстановлению, его нужно отстраивать снова.

Устроить энергетический коллапс

"Только жёсткая реакция! По-другому с политиками террористического режима в Киеве разговаривать бессмысленно", — подчёркивает Коротченко.

Жесточайшее масштабирование ответных ударов армии России по ключевым объектам автотранспорта, энергетики, логистики, прочим критическим объектам инфраструктуры Незалежной, которые пока ещё удерживают тыл Вооружённых сил Украины на плаву. За каждый удар по любому населённому пункту РФ — минус одна украинская электростанция без возможности ремонта в ближайшие 5 лет.

Только так Россия сможет как-то привести в чувство террориста Владимира Зеленского со своей бандой. Все другие способы бесполезные, бессмысленные и ненужные, подытожил эксперт.

Досье

Ракетная система ATACMS (Army Tactical Missile System) – это тактическая баллистическая ракета класса "земля-земля", разработанная и производимая американской компанией Lockheed Martin. Она предназначена для поражения целей на дальности до 300 км.

ATACMS может нести различные боевые заряды, включая осколочно-фугасные, кассетные и унитарные боевые части. Она используется армией США и Корпусом морской пехоты США, а также экспортируется в ряд других стран.

Характеристики ракеты ATACMS:

  • Дальность действия: до 300 км
  • Вес: 3 000 кг
  • Длина: 6,4 м
  • Диаметр: 65 см
  • Скорость: Мах 3.

Боевая часть:

  • осколочно-фугасная,
  • кассетная или унитарная.

ATACMS является мощным и точным оружием, которое может использоваться для поражения широкого спектра целей, включая скопления войск, командные пункты и склады боеприпасов. Она сыграла важную роль в ряде конфликтов, включая войну в Персидском заливе и войну в Ираке.

Споры о поставках ATACMS Украине.

В последнее время ведутся споры о том, следует ли США поставлять ATACMS Украине. Сторонники поставок утверждают, что эти ракеты дадут украинской армии возможность наносить удары по российским складам боеприпасов и командным пунктам, что позволит ей переломить ход войны. Противники же поставок опасаются, что ATACMS могут быть использованы для нанесения ударов по российским городам, что может привести к эскалации конфликта.

23 апреля 2024 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что решение США о поставке Украине ракет ATACMS является "показательным выступлением перед американскими выборами". Она также отметила, что "ни США, ни Европа не могут не понимать, что битва проиграна и победить Россию оружием невозможно".

Вывод

Ракетная система ATACMS является мощным и точным оружием, которое может использоваться для поражения широкого спектра целей. Поставки этих ракет Украине являются спорным вопросом, и их потенциальные последствия всё ещё обсуждаются.

Удары ракет Х-101 в ДнепроГЭС Украины
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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