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Любовь Степушова
У ВСУ закончились резервы. ВС РФ выходят на оперативный простор

Главком Сырский не может остановить наступление ВС РФ. Хаос в ВСУ нарастает

Силовые структуры » Военные новости

Прорыв под Очеретиным показывает, что у ВСУ нет резервов для купирования наступления ВС РФ, которые выходят на оперативный простор.

Главком Сырский не может остановить наступление ВС РФ. Хаос в ВСУ нарастает
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0

У ВСУ нет резервов для купирования прорыва на Очеретино

Прорыв ВС РФ на Очеретино на 5 км был узким клином шириной до 500 метров. ВСУ достаточно было ударить с флангов и российские штурмовые отряды были бы окружены и уничтожены.

Но этого не произошло, российские войска продолжают общевойсковую наступательную операцию и расширяют присутствие на флангах, что с каждым днем делает их окружение невозможным.

Поэтому вывод напрашивается — у ВСУ нет резервов, которые могли бы осуществить описанный выше план.

Российское командование это знает и не прекращает вбивать клин в оборону ВСУ в направлении на северо-запад, двигаясь вдоль железной дороги. В отличие от Украины, Москва долгое время копила и берегла резервы и наполняет ими прорыв.

Цель — Новоалександровка, откуда уже идёт эвакуация населения. Далее недалеко до трассы Т0504 на Константиновку, по которой идет снабжение ВСУ в Часове Яре.

Между тем, с северного фланга взяты Керамик и Новокалиново, армия РФ движется на Архангельское, после взятия которого открывается оперативный простор на Яблоновку и Константиновку. С южного фланга освобождены Бердычи и Соловьево и идёт движение по направлению населённого пункта Сокол, далее можно двигаться на Нетайлово.

Хаос в ВСУ растёт

Украинские ресурсы сообщают, что главком ВСУ Александр Сырский не может остановить наступление на этом участке якобы из-за отказа элитной 3-ей штурмовой бригады выдвигаться под Очеретино.

Данные показывают, что в украинской армии нарастает неповиновение и хаос.

"Командование то ли ушло в запой, то ли словило паническую атаку от происходящего, застыв в ступоре. В неспособность командования осознать масштаб катастрофических последствий, если россиян не остановить, я не верю. Поэтому если ничего не будет предпринято, то объяснением может быть только предательство ", — пишет один из авторов военных пабликов Украины.

Панику увеличивает отсутствие уверенности в том, куда дальше будет наступать Россия — в центр в сторону Покровска, на юг или на север, где в под Часовым Яром ВСУ едва сдерживают российские подразделения. 

Генштаб ВС РФ усиливает давление на других участках фронта

"Проснулись" и другие участки фронта:

  • возле Урожайного и Старомайорского;
  • у Кисловки на Купянском направлении. После взятия этого села и Котляревки можно выходить на Купянск с юга на широком участке. Украинские ресурсы сообщают, что на ряде участков на Харьковском направлении на российской стороне произошло разминирование. 
  • могут быть и войсковые операции на юге. Работино вот-вот будет освобождено.

В ВСУ остро не хватает солдат, бронетехники и боеприпасов, они будут не в состоянии сдержать наступление на разных направлениях, где у них уже нет ни сплошных линий окопов, ни минных полей.

ВС РФ скоро при наличии достаточных резервов и огневой поддержки смогут продвигаться достаточно быстро везде, создавая угрозу окружения украинским подразделениям на огромном участке фронта в Донецкой области.

Читайте по теме: Дело не в ошибках ВСУ: От Очеретина распускается "цветок" наступления ВС РФ

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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