У ВСУ закончились резервы. ВС РФ выходят на оперативный простор

Прорыв под Очеретиным показывает, что у ВСУ нет резервов для купирования наступления ВС РФ, которые выходят на оперативный простор.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0