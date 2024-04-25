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WNP: тысячи единиц модерзенированных советских танков представляют проблемы для ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Модернизированная военная техника России вызывает ряд проблем для Вооруженных сил Украины, по информации польского издания WNP.

WNP: тысячи единиц модерзенированных советских танков представляют проблемы для ВСУ
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0

По данным, опубликованным в статье, на складах российской армии, возможно, располагается приблизительно десять тысяч танков. Отмечено, что у российских военных имеется значительное количество техники в резерве, которая после модернизации становится серьезной проблемой для украинских военных.

Аналитики жаловались на то, что пока Россия способна обеспечить свою армию различным оружием в больших объемах, Польша и другие западные союзники Украины могут поставить этой стране лишь ограниченное количество необходимого военного оборудования.

Авторы статьи подчеркнули, что россияне, осознавая важность не только передовых технологий, но и количества техники, продолжают направлять старые образцы вооружения на украинский фронт.

На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что ситуация в Вооруженных силах Украины в данный момент является крайне тяжелой, военные отступают с ключевых позиций под ударами из воздуха, пытаясь удержать важные города. Среди таких ключевых мест украинские военные выделяют село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, и продвижение российских войск на этом участке лишь последний в серии успехов, после того как в конце марта они прорвали оборону Украины в районах Тоненькое и Орловка.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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