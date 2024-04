Дело не в ошибках ВСУ: От Очеретина распускается "цветок" наступления ВС РФ

ВСУ в панике отходят от Очеретина и из Красногоровки. Успех ВС РФ обусловлен мастерством армии РФ, оснащённой новыми средствами РЭБ.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0