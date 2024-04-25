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Любовь Степушова
Дело не в ошибках ВСУ: От Очеретина распускается "цветок" наступления ВС РФ

Успехи в Очеретино и Красногоровке обусловлены силой ВС РФ, а не слабостью ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

ВСУ в панике отходят от Очеретина и из Красногоровки. Успех ВС РФ обусловлен мастерством армии РФ, оснащённой новыми средствами РЭБ.

Успехи в Очеретино и Красногоровке обусловлены силой ВС РФ, а не слабостью ВСУ
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0

Рвётся там, где тонко

Западные издания повторяют нарратив, что причиной провала ВСУ в Очеретине стала ошибка при ротации. На самом деле, причиной стало постоянное давление ВС РФ на всей тысячекилометровой линии фронта, оказываемое опытными, подготовленными бойцами. Прорыв назревал на любом участке, где солдаты ВСУ оказались слабо мотивированными, неподготовленными.

"Чтобы понять, насколько напуганы сейчас украинские командиры, посмотрите на бригаду, которую они бросили на прорыв к северу и западу от Очеретина: 100-ю механизированную бригаду. Эта бригада — одна из самых новых и слабо оснащённых бригад украинской армии, и, похоже, она не приспособлена к тому, чтобы оказывать помощь на передовой по приказам командиров", — пишет Forbes.

По словам издания, взятие Очеретина стало самым быстрым продвижением российских войск за последние месяцы, и теперь оно грозит обрушить оборонительную линию ВСУ к западу от Авдеевки.

От Очеретина распускается "цветок" наступления

Борис Рожин в Telrgram сообщает, что южнее Очеретина почти без сопротивления ВСУ взята Новобахмутовка. Такова же и участь Соловьёва. Освобождение этих населённых пунктов ухудшает позиции ВСУ в Бердычах и Семёновке, а огромная "зелёнка" вплоть до Карловского водохранилища остаётся неприкрытой прямо по центру.

Севернее Очеретина продолжается штурм Новокалинова с целью окружения группировки в Керамике. Есть сообщения о просачивании российских передовых частей на окраины Архангельского. Если это так, то целостная оборона между Очеретиным и Архангельским у противника отсутствует. А потеря Архангельского гарантирует сдачу Керамика и Новокалинова. Дальше будет движение к Торецку.

Блогер Руслан Татаринов пишет в Telegram, что "происходит огромное насыщение резервами" в прорыве фронта в Очеретино:

"Украинцы выкопали окопы в сторону Донецка, но им везде зашли с тыла. Огромный провал".

Успех в Красногоровке обеспечен новыми средствами РЭБ

Южнее в четверг ВС РФ взяли важнейший укрепрайон в Красногоровке — завод огнеупорного кирпича. Скоро Донецку стане легче с обстрелами. Красногоровка — на линии фронта с 2014 года, город хорошо укреплён и подготовлен. Юрий Подоляка сообщает в Telegram, что успех достигнут с помощью прорыва танками и БТР с десантом, которые оснащены новыми средствами РЭБ:

"Противник ничего не может противопоставить штурмовикам, экипированным средствами РЭБ. Массовое применение нашего нового эффективного РЭБа на танках дало просто ошеломляющий результат. Теперь наглядно видно, почему фронт противника, который сделал ставку на FPV-дроны, буквально затрещал".

Военкор Александр Сладков распространил видео, где показан этот манёвр с участием танка "Царь Мангал". Видно, как десант на танке и БМП смог пробиться к заводу, где закрепился, вывесил флаг и начал зачистку прилегающих построек.

Дальнейшее наступление от Красногоровки будет идти на Курахово и на Угледар.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы красногоровка
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