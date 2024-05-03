Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: началось освобождение Часова Яра, "Отважные" зачищают Архангельское

ВСУ кидают в Часов Яр всё что есть, опять движение у границ России

3:49
Силовые структуры » Военные новости

Российские бойцы продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

ВСУ кидают в Часов Яр всё что есть, опять движение у границ России
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Представляем военную сводку на пятницу, 3 мая.

Артёмовское направление

На этом фронте начинаются главные события. Российские штурмовые группы начинают операцию по взятию города. Сейчас формируются "клещи" вокруг группировки ВСУ. После продвижения от жилой застройки к югу российская армия уничтожает "суперопорник" западнее канала Северский Донец — Донбасс.

Кроме самого опорного пункта, вплотную примыкающего к мкр. "Новый", тут у армии Украины имеется сеть ходов, позволяющая перемещаться между южными окраинами, д/л "Мир" и позицией ВСУ "Бункер", откуда простреливается автотрасса Т-0504. Блиндажи в этой части укрепрайона готовились давно, и к их уничтожению подключены и РСЗО "Град", и тяжёлые орудия 2С7 "Пион". Южная часть опорника в городе особенно важна для киевского режима, поскольку потеря его грозит рассечением группировки ВСУ на две части как это было в Авдеевке.

У армии России в таком случае появится возможность войти в жилую застройку в районе горбольницы, вплотную к промышленной зоне и центральному узлу обороны. При этом оборона Часова Яра для Киева потеряет смысл, а все подразделения, не успевшие выйти, окажутся в окружении. Ну а пока командование ВСУ кидает в Часов Яр всё что есть: ССО, тероборону, элитные бригады и т. д.

Падение города для бандеровцев будет серьёзнейшей потерей, поскольку будет открыта дорога на Константиновку.

"После падения Часова Яра, ВСУ ждёт катастрофа на много более критическая, чем после Авдеевки. Успехи есть", — лаконично пишут с мест.

Фланги Авдеевки

Группировка "О" заняла почти всё Архангельское, прорываясь к сёлам Новоалександровка и Сокол. Группа "Центр" заканчивает зачистку. Восточнее Новоалександровки российская армия имеет успех вдоль лесополос и уже продвинулась в сторону трассы Н20, также есть движение к Новопокровскому от Соловьёво.

Поступили данные о полной зачистке села Бердычи, что укрепляет тыл ВС РФ. Бои продолжаются в посёлке Керамик и Новокалиново, а также на других направлениях, где армия РФ продвигается вперёд.

Херсонское направление

Здесь армия РФ обнаружила и уничтожила замаскированный бункер с операторами БПЛА ВСУ в здании элеватора на правобережье Днепра. В результате ударов ФАБами уничтожены укрепления врага.

Донецкое направление

Тут армия России активно укрепляет свои позиции в посёлках Старомайорское и Урожайное. Продолжаются бои в городе Красногоровка, однако существенных изменений нет. Одновременно с этим русская группировка пытается двигаться к автотрассе Угледар — Константиновка, по всей вероятности, с целью охватить с флангов Константиновку.

Границы России

Бойцы группы "Север" ВС РФ уничтожили колонну противника у границы с Белгородской областью. Расчёт ракетного комплекса "северян" поразил девять единиц военной техники украинской армии, в том числе три грузовых автомобиля. После удара по колонне в районе села Заречное в Харьковской области были уничтожены десятки нацистов.

Враг в очередной раз пытался незаметно перебросить военной технику к границе РФ, однако был обнаружен, а затем уничтожен.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу часов яр авдеевка
Обсудить
Новости Все >
Уход за кожей лица в жару: процедуры, подходящие для лета
Каждый пятый россиянин выступает за сокращение майских праздников
Эксперты рассказали, чувствует ли кошка свою смерть
Рецепт имбирно-чесночного соуса
Виктория Боня разрешила дочери проколоть пупок
4 провальных российских сериала 2024 года
9 мая в Московском Молодежном Театре бесплатно покажут спектакль "Сын полка"
Рододендрон должен радовать яркими цветами и здоровым видом
Reuters: Лондон поддерживает удары ВСУ по территории России
Какие бывают вариации упражнения выпады?
Популярное
Продюсер Иосиф Пригожин показал фото со дня рождения Филиппа Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.

Пригожин опубликовал кадры с праздника в честь дня рождения Киркорова
Иосиф Пригожин поспорил с подписчиками из-за Аллы Пугачёвой
Иосиф Пригожин вышел из себя из-за слов про Аллу Пугачёву: "Она передумала, и мы за ней должны бежать?"
Слизней как н бывало: вот чего они боятся, как огня — простая обработка избавит от вредителей
Daily Mail: Россия показала пример другим странам, как может помочь золото
ВСУ кидают в Часов Яр всё что есть, опять движение у границ России Дмитрий Плотников Михаил Звинчук включил десант и удар по Крымскому мосту в список угроз Олег Володин
Как сейчас выглядит 72-летняя мама певицы Жанны Фриске: "Фигура — статуэточка"
Эффективное и экологически чистое удобрение для томатов
Ошибки при замене свечей, которые могут стоить вам "капиталку" двигателя
Ошибки при замене свечей, которые могут стоить вам "капиталку" двигателя
Последние материалы
9 мая в Московском Молодежном Театре бесплатно покажут спектакль "Сын полка"
Рододендрон должен радовать яркими цветами и здоровым видом
Reuters: Лондон поддерживает удары ВСУ по территории России
Какие бывают вариации упражнения выпады?
В Японии разработали новый метод лечения рака ионами углерода
Российские спецслужбы получили новый бронированный Maybach S-Class
МВД России объявило в розыск экс-главу СБУ Валентина Наливайченко*
Почему происходит выпадение волос в зоне челки и пробора
СЕО агентства недвижимости: без юриспруденции риэлтору никуда
Запечённая цветная капуста с кешью: простой рецепт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников