Сводка с фронта: началось освобождение Часова Яра, "Отважные" зачищают Архангельское

ВСУ кидают в Часов Яр всё что есть, опять движение у границ России

3:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские бойцы продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Представляем военную сводку на пятницу, 3 мая.

Артёмовское направление

На этом фронте начинаются главные события. Российские штурмовые группы начинают операцию по взятию города. Сейчас формируются "клещи" вокруг группировки ВСУ. После продвижения от жилой застройки к югу российская армия уничтожает "суперопорник" западнее канала Северский Донец — Донбасс.

Кроме самого опорного пункта, вплотную примыкающего к мкр. "Новый", тут у армии Украины имеется сеть ходов, позволяющая перемещаться между южными окраинами, д/л "Мир" и позицией ВСУ "Бункер", откуда простреливается автотрасса Т-0504. Блиндажи в этой части укрепрайона готовились давно, и к их уничтожению подключены и РСЗО "Град", и тяжёлые орудия 2С7 "Пион". Южная часть опорника в городе особенно важна для киевского режима, поскольку потеря его грозит рассечением группировки ВСУ на две части как это было в Авдеевке.

У армии России в таком случае появится возможность войти в жилую застройку в районе горбольницы, вплотную к промышленной зоне и центральному узлу обороны. При этом оборона Часова Яра для Киева потеряет смысл, а все подразделения, не успевшие выйти, окажутся в окружении. Ну а пока командование ВСУ кидает в Часов Яр всё что есть: ССО, тероборону, элитные бригады и т. д.

Падение города для бандеровцев будет серьёзнейшей потерей, поскольку будет открыта дорога на Константиновку.

"После падения Часова Яра, ВСУ ждёт катастрофа на много более критическая, чем после Авдеевки. Успехи есть", — лаконично пишут с мест.

Фланги Авдеевки

Группировка "О" заняла почти всё Архангельское, прорываясь к сёлам Новоалександровка и Сокол. Группа "Центр" заканчивает зачистку. Восточнее Новоалександровки российская армия имеет успех вдоль лесополос и уже продвинулась в сторону трассы Н20, также есть движение к Новопокровскому от Соловьёво.

Поступили данные о полной зачистке села Бердычи, что укрепляет тыл ВС РФ. Бои продолжаются в посёлке Керамик и Новокалиново, а также на других направлениях, где армия РФ продвигается вперёд.

Херсонское направление

Здесь армия РФ обнаружила и уничтожила замаскированный бункер с операторами БПЛА ВСУ в здании элеватора на правобережье Днепра. В результате ударов ФАБами уничтожены укрепления врага.

Донецкое направление

Тут армия России активно укрепляет свои позиции в посёлках Старомайорское и Урожайное. Продолжаются бои в городе Красногоровка, однако существенных изменений нет. Одновременно с этим русская группировка пытается двигаться к автотрассе Угледар — Константиновка, по всей вероятности, с целью охватить с флангов Константиновку.

Границы России

Бойцы группы "Север" ВС РФ уничтожили колонну противника у границы с Белгородской областью. Расчёт ракетного комплекса "северян" поразил девять единиц военной техники украинской армии, в том числе три грузовых автомобиля. После удара по колонне в районе села Заречное в Харьковской области были уничтожены десятки нацистов.

Враг в очередной раз пытался незаметно перебросить военной технику к границе РФ, однако был обнаружен, а затем уничтожен.