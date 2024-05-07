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Любовь Степушова
Украинские аналитики не могут определить направление главного удара ВС РФ

От Очеретина перспективно наступление ВС РФ в трёх направлениях

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает движение на запад от Очеретина вдоль железной дороги. Украинские аналитики так и не могут решить, куда будут наступать ВС РФ дальше.

От Очеретина перспективно наступление ВС РФ в трёх направлениях
Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Освобождение ДНР — главная задача ВС РФ

Для ВСУ складывается непростая ситуация, поскольку создаются условия для продвижения ВС РФ на трёх направлениях, которые не защищены окопами и на них нет поселений.

Первый удар может идти на север — на Константиновку, до которой 20 километров. Сейчас к городу российская армия идёт с двух сторон — от Часова Яра с северо-запада и с юга от Очеретина. В результате удара может попасть в окружение группа войск ВСУ, которая обороняет участок фронта в районе Торецка и снабжается по трассе Павлоград — Покровск — Константиновка. Из крайней точки очеретинского прорыва ВС РФ до трассы осталось 11 километров.

После взятия Константиновки ВСУ получают удар на Краматорск и Славянск — последние два крупных города ДНР, находящиеся под контролем Украины. Российские источники прогнозируют, что ДНР будет освобождена уже летом.

Взятие Покровска отрежет Украину от коксующегося угля

Второй удар — на запад, на Покровск. До города, тоже важного логистического центра, — 25 километров. В Покровске находится самая важная украинская шахта по добыче коксующегося угля. Её владелец компания "Метинвест" также производит сталь для целей ВСУ.

Удар на Покровск позволяет выходить в дальнейшем на границу ДНР и Днепропетровской области и двигаться дальше до Павлограда, ключевого логистического центра левобережной группировки украинских войск. По Покровску уже ведётся огонь, и около города уничтожены установки ЗРС Patriot.

Выход на границу ДНР с Днепропетровской областью — важная победа РФ

Также, двигаясь на юго-запад по железной дороге, можно заворачивать южнее на Курахово и Угледар. С освобождением Покровска можно, отрезая группировку ВСУ в Курахове, широким фронтом выходить на границу Днепропетровской области. Это событие будет тяжёлым поражением Украины, в том числе политическим.

Украинские аналитики так и не могут решить, каким будет направление главного удара ВС РФ. Целью текущего наступления РФ на Донбассе является выход к Курахово и Покровску, заявил в понедельник, 6 мая, главком ВСУ Александр Сырский. Ему надо срочно что-то предпринимать для стабилизации фронта, но резервов нет.

Именно поэтому в предчувствии непоправимого засуетились западники с прямым указанием, в каком случае они направят свои войска на Украину — в случае прорыва ВС РФ.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы покровск курахово
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