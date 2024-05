Украинские аналитики не могут определить направление главного удара ВС РФ

Российская армия продолжает движение на запад от Очеретина вдоль железной дороги. Украинские аналитики так и не могут решить, куда будут наступать ВС РФ дальше.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0