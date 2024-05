В США признали превосходство России над Украиной и призвали пойти на риски ради Киева

Россия превосходят Украину по количеству боеприпасов, и Вашингтону необходимо пойти на риски ради Киева, пишет экс-помощник госсекретаря США, бригадный генерал Марк Киммитт для американского Politico. Ситуацию с недостатком нынешней помощи Украине Киммитт раскрывает в своей новой статье.

