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Дмитрий Плотников
Двойной "подарок" для Западной Украины. Российская ракета Х-101 получила вторую боеголовку

Обновлённая ракета Х-101 с двойной боеголовкой уничтожит всё

4:15
Силовые структуры » Военные новости

Воздушно-космические войска РФ приняли на вооружение обновлённый вариант ракеты Х-101.

Обновлённая ракета Х-101 с двойной боеголовкой уничтожит всё
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Двухголовый дракон

А необычного в ней то, что она оснащена второй боеголовкой, что, разумеется, повышает её поражающую способность.

По мнению военных аналитиков Великобритании, так Москва желает модифицировать арсенал летального оружия, якобы "потому что слишком много русских ракет перехватывались украинской ПВО".

Обозреватели подчёркивают, что обновленная версия Х-101, по всей вероятности, уменьшила свою дальность удара в два раза — что абсолютно не влияет на задачи армии РФ.

"Вторая боеголовка предназначается для увеличения осколочного поражения цели. Вполне вероятно, что это сделает систему более эффективной для поражения незащищенных целей", — заявляют британские эксперты.

Вторая боевая часть ракеты будет иметь поражающие элементы (стальные кубики) для расширения наносимого ущерба, а общая масса боевой части Х-101 выросла до 800 килограммов (с 450 кг).

Цели и "задачи"

Итак, по каким же украинским объектам могут русские применять новую ракету с двойной боеголовкой?

Но тактика применения и список целей ракеты после изменений в конструкции, могут быть существенно изменены. Что имеется в виду?

Недавно разведка Великобритании опубликовала информацию, что боевая часть крылатых ракет Х-101 российских Вооружённых сил, по предположительным данным, была увеличена в два раза д- с 400 до 800 килограммов. Из-за этого начались бурные дискуссии по целям для этих ракет и вероятной интенсификации применения крылатых ракет, как основного средства ударов по инфраструктуре в тылу Украины.

Какой смысл этой доработки ракеты?

Дополнительное пространство внутри корпуса Х-101 освобождается за счёт снижения объёма топливной системы на 450 килограммов (с 1250 до 800 килограммов).

В результате этого радиус действия ракеты сократится практически на 30 процентов (с 5,5 до 3,6 тысяч километров). Но и эта дальность будет вполне достаточна, чтобы уничтожать тыловые высокозащищённые склады военной техники и боекомплекта ВСУ в промышленных зонах, даже если огибать низковысотные зоны обзора радаров зенитных ракетных комплексов SAMP-T, IRIS-T, Crotale-NG и тому подобное.

Новая двухмодульная боевая часть ракеты с осколочно-фугасным содержимым в 800 кг. даёт возможность кратно увеличивать поражающее воздействие, особенно когда речь заходит об объектах энергетики или промышленности Украины.

Такой же эффект будут наблюдать после ударов по стоянкам авиатехники практически на всех аэродромах врага. Намного более критичные повреждения армия России сможет наносить и крупным ж/д мостам, узлам, а также внешним составляющим подземных бункеров, где киевский режим в перспективе хочет прятать полученные от западных партнёров самолёты F-16.

Увеличение боевой части также поспособствует перерубанию основных путей поставок натовской военной техники, к примеру, Бескидского тоннеля, который расположен в горах Карпаты. Сейчас его повреждение или уничтожение считается возможным лишь тактическим ядерным оружием.

Защита новых ракет

Если говорить о комплексах прорыва средств ПВО/ПРО Вооружённых сил Украины, то ракеты будут иметь блоки отстрела инфракрасных ловушек, которые активируются уже на подлёте к целям по данным GPS-модуля и датчиков, обнаруживающих пуск ракет ЗРК по тепловой сигнатуре мотора Х-101.

Хотя в Западной Украине довольно сложный горный рельеф, можно предполагать, что нынешнего уровня комплекса обороны ракеты будет достаточно.

Крылатая ракета Х-101/Х-102 || Обзор
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы карпаты великобритания
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