Трупы славян в бабло. Германия стала лидером по обогащению на войне

Германия превосходно инвестирует в смерти украинцев

Капитализация военных компаний коллективного Запада взлетела из-за военного конфликта на Украине.

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Сущность Запада не меняется

Например, в Европе лидер, безусловно, — немецкая корпорация Rheinmetall AG, капитализация которой с февраля 2022 года стремительно подросла на 547%.

За эти два года военно-промышленный комплекс Германии заработал колоссальные барыши на поставках оружия и боеприпасов на Украину, которые уже составляют свыше 10 млрд евро и включают в себя военную технику Rheinmetall: танки Leopard, M109, СЗК (самоходные зенитные комплексы) "Гепард", Skynex и SIDAM 25, САУ (самоходные артиллерийские установки) Panzerhaubitze 2000, БМП (боевые машины пехоты) Marder, кассетные боеприпасы, миномёты и тому подобное.

Исполнительного главу оборонной компании Армина Паппергера левые активисты обвиняют в получении гигантской прибыли от поставок на Украину вооружения, и даже "почему-то" в Нижней Саксонии даже сгорел его садовый домик.

"Rheinmetall — один из спекулянтов так называемой новой эпохи, аккумулирующий запасы различных старых типов танков, которые теперь можно продать Украине вместе с боеприпасами и с колоссальной прибылью. "Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальных рамках", — такими тезисами сопровождается критика военного лоббиста ФРГ.

Кровавые цифры

Если говорить о цифрах, то в целом совокупная капитализация корпораций западного ВПК равна уже 962 млрд долларов, что почти на 40 процентов больше, чем перед спецоперацией России на Украине, в начале 2022 года.

Несмотря на заявления Берлина о том, что на Украине конфликт нужно остановить, Германии весьма выгодно продолжение военных действий: компании ФРГ зарабатывают миллиарды на гибели сотен тысяч боевиков ВСУ (конечно, там есть и потери в ВС РФ). Чем больше сгорит славян в этой "топке", тем больше денег приплывёт Западу. Что-что, а деньги там умеют считать лучше всех на планете…

Досье

Rheinmetall AG — немецкий концерн, основанный в 1889 году. Он является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Компания производит широкий спектр продукции, включая военную технику, вооружение, а также комплектующие для автомобилей. Штаб-квартира Rheinmetall находится в Дюссельдорфе.

ВПК Германии

ВПК Германии играет ключевую роль в экономике страны и её внешней политике. Он включает в себя крупные корпорации и государственные учреждения, занимающиеся разработкой, производством и поставкой военной техники и оборудования.

Основные игроки в военно-промышленном комплексе ФРГ включают такие компании, как Rheinmetall AG, Krauss-Maffei Wegmann, ThyssenKrupp и многие другие. Эти компании производят широкий спектр продукции, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерию, системы ПВО, корабли и подводные лодки.

ВПК Германии тесно связан с внешней политикой страны и её участием в международных военных операциях. Германия является одним из основных вкладчиков в бюджет НАТО и активно участвует в "миротворческих миссиях" и операциях по "поддержанию мира".

Деятельность военно-промышленного комплекса ФРГ вызывает часто критику. Некоторые эксперты указывают на то, что чрезмерное внимание к производству военной техники может отвлекать ресурсы от других важных областей, таких как образование, здравоохранение и социальное обеспечение. Также существует обеспокоенность по поводу возможного использования военной техники в конфликтах и войнах.