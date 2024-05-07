Гроза аборигентов пустыни. Главный танк НАТО — M1 Abrams прячется от дуэли с русскими

Американский танк M1 Abrams прячется от дуэли с русской техникой

Вооружённые силы Украины потеряли уже девятый американский танк M1 Abrams под Авдеевкой.

Фото: dvidshub.net by Калаб Франклин is licensed under public domain

На фоне этого 47-я бригада "Магура" армии Украины ради хоть какого-то оправдания запустила видеоролик, где очень хвалит эту технику.

Такая корова нужна самому

Ясное дело, что "позитивная киношка" снята в глубоком тылу, ибо в непосредственной близости к передовой "Абрамсы" быстро становятся целями для русских операторов дронов-камикадзе или противоракетных комплексов.

Танкисты 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" взахлёб расхваливают подвижность машины, стабилизацию пушки. Правда, больше не хвалят ничего!

Особенности "презентации"

Пару слов о подразделении. 47-я омбр "Магура". Это та самая "супербригада НАТО", чуть не уничтоженная под Работино, потом под Авдеевкой и потом под Очеретино. Смогла она выжить только потому, что везде успела вовремя дезертировать с позиций, оставив основные части ВСУ погибать.

И вот командир танкового батальона этой бригады сообщает, что непосредственно в бою сказывается отсутствие динамической защиты лобовой части и башни. Её-то и выпрашивают у "американских партнёров" в видеоролике.

Характерно и то, что обозначения всех приборов переведены на украинскую мову. Это может указывать лишь на то, что застарелую проблему с обучаемостью националистов (и их общей грамотностью) так и не решили. Или "мобилизант" на Украине совсем стал необучаем, или у западных кураторов не хватает времени на их подготовку — научили заводить, вставлять в ствол снаряд — и готов на фронт.

Также примечательно, что командир машины хвастается добиванием мифического танка "Т-62", который сперва был поражён FPV-беспилотником. Вряд ли это можно считать результативностью американского M1A1, и надо ли "добивание подранка" воспринимать как показатель технологичности "супертанка НАТО"?

Танки предназначаются для прямого контакта с боевой техникой противника. Для этого в боекомплекте "Абрамсов" ВСУ есть снаряды с обеднённым ураном, которые не применяются из-за их избегания драки один на один с русскими машинами.

Осколочных снарядов, нужных против мотострелковых подразделений, критически мало. Также танкисты-всушники признаются, что лобовая броня "американца", которая считалась сильнейшей среди танков, "на деле не такая".

Вывод

Впечатление от материала весьма унылое. Попытка оправдаться за бездарные потери трети поставленных "непобедимых машин" выглядит, что называется, "стрёмно". Более того, в профессионализме 47-й бригады ВСУ очень сильно можно сомневаться.

Досье

M1 Abrams — это основной боевой танк США, разработанный в 1970-х годах. Он оснащён комбинированной бронёй, которая обеспечивает защиту от различных типов боеприпасов. Танк также имеет систему постановки дымовой завесы, которая помогает скрыть его от противника.

Оснащён мощным двигателем, который позволяет ему развивать высокую скорость и маневрировать на поле боя. Вооружён 105-мм пушкой и двумя пулемётами, что делает его эффективным в бою.

Характеристики M1 Abrams:

Экипаж: 4 человека.

Боевая масса: 54-66,8 тонн, в зависимости от модификации и комплектации.

Двигатель: газотурбинный Honeywell AGT-1500 мощностью 1 500 лошадиных сил.

Вооружение: нарезная пушка 105-мм M68A1 или гладкоствольная пушка 120-мм M256 (Rheinmetall Rh-120).