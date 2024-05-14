Ситуация на грани. Резервы ВСУ кончились, за май нет ни одного украинского добровольца

Киевское руководство использовало все доступные резервы ВСУ

4:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов констатировал, что резервы Вооружённых сил Украины истощены, и буквально все брошены на Харьковский фронт.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Attribution 4.0 Licence

Резервы ВСУ на исходе

Столкнувшись с российским наступлением, украинский террорист рисует весьма мрачную картину.

"Все наши силы находятся либо здесь, либо в Часовом Яре. Я использовал всё, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет", — плачется глава ГУР.

По его словам, подразделения ВСУ растянуты и помимо минимальных резервов имеют и нехватку вооружения. А между тем, жители харьковского посёлка Липцы начали эвакуироваться.

Напомню, на прошлой неделе наша армия пересекла границу и открыла новый фронт для своего наступления на Харьков, захватив по меньшей мере 9 населёнников.

Кстати, мрачная оценка Буданова тесно пересекается с оценками других украинских (и западных) военных экспертов, сделанными в последние дни. Помимо превосходства русских в живой силе, украинцы сталкиваются с нехваткой оружия, особенно артбоеприпасов, а американское оружие из "помощи" только начало поступать.

Буданов (как и большинство экспертов) тоже повторяет мантру, что атаки ВС РФ тут направлены на то, чтобы истощить резервы ВСУ и отвлечь от обороны в других местах. Армия Украины попыталась перенаправить силы с других фронтов, но найти личный состав не так-то уж просто. К слову скажу, что за май на Украине не зарегистрированно ни одного (!) добровольца в ВСУ.

Несколько фронтов — головная боль Киева

Тот же Буданов очень надеется, что ВСУ за неделю всё же смогут укрепить позиции и стабилизировать фронт. Правда, также он очень опасается, что ВС РФ начнут новые штурмы, но уже дальше к северу от Харькова, а именно — в Сумской области.

Наступление на Волчанск началось спустя недели предупреждений Киева о том, что ВС РФ концентрируют силы на границе, чтобы начать наступление на северо-востоке. И это стартовало утром в пятницу, когда армия России пересекла границу по двум главным линиям — одна примерно в 15 километрах к востоку от Волчанска, а вторая непосредственно к северу от Харькова.

Русские добиваются тактического успеха, вынужден признать Генштаб ВСУ, позже добавив, что группировка РФ продвинулась и к селу Лукьянцы (сегодня это уже наш посёлок).

Президент Владимир Зеленский в панике даже сменил командующего, ответственного за северо-восточный фронт, но вряд ли это что-то изменит.

Эвакуация началась

И Запад, и Киев уже признали, что армия России в основном продвигалась по слабо защищенной территории. Линия фронта в Харьковской области очень подвижна, многие посёлки остаются в "серой зоне". А накануне очевидцы с мест рассказали, что бои вспыхнули уже и у села Липцы, что позволяет предположить, что армия РФ могла еще серьёзно продвинуться. Как уже рассказал, глава ВОА Харьковской области Олег Синегубов, с пятницы эвакуировано около 6 тысяч человек.

Многие аналитики уже высказали мысль, что главная цель ВС РФ в том, чтобы отвести часть боевиков ВСУ от Часова Яра. Это якобы ключ к юго-восточной части региона Донбасса. И эту цель русские вроде бы достигли, поскольку Генштаб Украины вывел оттуда 92-ю штурмовую бригаду как раз под Харьков.

А тот же Буданов ожидает, что атаки в Волчанске продлятся еще 3-4 дня, а затем армия России ударит в направлении города Сумы. Тем более, что там в последнее время усилились обстрелы окраин.

Словом, где сдерживать наших воинов — Киеву надо крепко поломать голову…