Сводка с фронта: продолжается наступление на Харьков, Волчанск превращается в Артёмовск

В Харькове объявлен план-перехват дезертиров, русские идут на Липцы

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike

Представляем актуальную военную сводку на вторник, 14 мая.

Харьковское направление

Российские бойцы продолжают тут наступать и отодвигать позиции националистов всё дальше от Белгорода и приграничья РФ. Армия Украины продолжает терять территории. Активное движение группы "Север" ВС РФ наблюдается в районе Волчанска и на подступах к Липцам.

Штурм от н. п. Середа под Волчанском должен обеспечить русским воинам выход по берегу р. Муром к посёлку Веселому: через него бандеровцы получают снабжение — там проходит важная дорога, по которой ВСУ обеспечиваются как раз в Волчанске и Липцах. Если эту автотрассу русские возьмут под свой контроль, то противник будет разрезан на две части, потеряв возможность действовать одним фронтом.

Бойцы "Севера" ВС РФ взяли Лукьянцы, и продолжают двигаться на Липцы, до которых 5 км. После их взятия появится возможность броска на Харьков.

За три дня под контроль армии России перешло тут около 90 кв. километров, зона контроля растёт. В ВСУ сообщили о смене командующего этим фронтом, им стал объявленный в РФ в розыск за обстрелы мирных граждан Мариуполя Михаил Драпатый.

"Волчанск превращается в Бахмут", заявил глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко, подчеркнув, что на северной окраине идут стрелковые бои.

А тем временем в Харьковской области объявлен план-перехват из-за массового бегства украинских солдат из зоны боевых действий. Об этом сообщает обозреватель Андрей Марочко.

Соответствующий план был отдан силовому блоку украинским минобороны. На всех основных трассах установлены мобильные блокпосты, усиленные вооруженными людьми без опознавательных знаков и бронетехникой.

Сотрудники МВД и СБУ проверяют у всех проезжающих людей документы и досматривают автомобили, из-за этого на многих участках дороги образовались огромные пробки.

Авдеевское направление

Параллельно с Слобожанским фронтом тут тоже всё активизировалось. У Очеретино российская группировка расширяет зону контроля под Новоалександровкой. У села Новопокровское есть продвижение по "лесополкам". К западу от сёл Семёновка и Орловка русская армия широким фронтом продвинулась во фланг к уманскому гарнизону. В Нетайлово есть успехи, поступает информация, что враг ушёл оттуда.

Донецкое направление

Российская армия здесь продвигается южнее посёлка Парасковиевка к Константиновке. В селе Победа она продвинулась южнее населённика, однако противник вновь подтягивает резервы, возможны контратаки ВСУ. В Георгиевке русская группировка практически выдавила боевиков на западные рубежи.

В городе Красногоровка продолжаются жёсткие бои, после которых ВС РФ продвинулись с востока и юга. Западнее города украинская армия возводит оборону, но продолжать сопротивление тут абсолютно бессмысленно.

Фланги Артёмовска

На данном фронте интенсивные бои на окраинах города Часова Яра. Есть продвижение российских бойцов к западу от посёлка Красное (Ивановское) и к западу от села Богдановка. В микрорайоне "Канал" продолжаются тяжёлые бои. Русскую армию тут поддерживают артиллеристы и ВКС РФ.

Херсонское направление

В островной зоне в Крынках и севернее Казачьих Лагерей продолжаются боевые действия. Уничтожен боевой расчёт операторов дронов на правобережье Днепра.