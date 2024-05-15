Сводка с фронта: в центре Волчанска поднят флаг России, в Часове Яре сомкнулись "клещи" на "Канале"

Армия Украины бежит из Волчанска, оборона ВСУ посыпалась и в Часове Яре

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем военную сводку на среду, 15 мая.

Харьковское направление

Итак, Волчанск официально российский. Это признал и Киев — поздно вечером Генштаб ВСУ заявил о "манёвре и отходе ВСУ на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска". Сделано это, разумеется, "для сохранения жизни и избежания потерь подразделения".

В центре города уже поднят российский флаг, начата зачистка. Под полным контролем местный мясокомбинат. Взятие всего города под контроль — дело времени. На данный момент боевики отступили на южную окраину, где пытаются вести сопротивление в очагах. На севере занята территория Лицея №1 и детсада № 6. На восточной окраине освобождена Бугроватка и скоро будет занята Старица.

"Южная часть города в полуокружении, у противника критическая ситуация", — сообщают с мест.

Артёмовское направление

На этом фронте российская армия взвинчивает темп в городе Часов Яр. Группировка РФ атакует западнее села Красное (Ивановское) и у посёлка Клещеевка. Русские воины продолжают готовить плацдарм для атаки на сухом участке перед каналом.

На северных окраинах есть успехи у посёлка Богдановка.

Российские бойцы продвинулись в садоводческом товариществе севернее микрорайона "Канал", начав штурмы жилой застройки. Уничтожены несколько опорников Вооружённых сил Украины, тяжёлые бои продолжаются.

Вечером клещи вокруг "Канала" сомкнулись. ВСУ тут находятся в оперативном окружении. Также в течении последних суток враг, перебрасывая силы на Харьковщину, ослабил участок вдоль на рубеже Орехово — Васильевка — Григорово — пос. Калинина.

Сумское направление

На этом новом фронте бандеровцы ожидают начала наступления российских бойцов с территории Курской области. Киев уже заявил об эвакуации населения из населённых пунктов Ворожба и Белополье. Военные вывозят свои архивы. Ночью нанесён артиллерийский удар по позициям националистов у посёлка Середина-Буда (напротив брянского села Суземка через границу). Российские подразделения проделывают минные проходы в оборонительных рубежах украинской стороны.

Авдеевское направление

На этом участке СВО российская армия возобновила атаки в сторону посёлков Сокол и Прогресс, повторяя приём с "клином" для взламывания украинской линии обороны. ВС РФ серьёзно продвинулись к западу от посёлка Семёновка, в Уманском и Нетайлово ситуация для армии Украины критическая — она с трудом держится.

Террористические удары Киева

Украинская армия ночью нанесла беспрецедентный удар по Крыму американскими ATACMS. Российские средства ПВО уничтожили над полуостровом 10 (!) этих оперативно-тактических ракет. Укроресурсы пишут, что целью атак была авиационная база Бельбек — там базируется полк 4-й гвардейской армии противовоздушной обороны.

Над Белгородской областью за ночь уничтожены две ракеты HARM, две авиационные бомбы Hammer, два снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха" и 9 беспилотных аппаратов.

5 БПЛА уничтожены над Курской областью и 3 дрона ВСУ перехвачены над Брянщиной, отмечает Минобороны РФ.

В результате атаки двух дронов-камикадзе два взрыва произошло в Ростовской области на топливной базе в Пролетарском районе. Пострадавших нет. Возгорания топлива не произошло, заявил губернатор региона Василий Голубев.