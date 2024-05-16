Сводка с фронта: к Харькову брошен элитный спецназ ВСУ "Лють", Работино перешло в Россию

Киев стягивает в Волчанск всех, массированный обстрел Крыма ракетами ATACMS

4:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Представляем военную сводку на четверг, 16 мая.

Харьковское направление

Волчанск

Здесь продолжаются бои на двух направлениях. В Волчанске ситуация очень подвижна, передовые части ВС РФ форсировали реку Волчья и готовят позиции для "клещей". Армия Украины частично отступает. Северная часть города под контролем ВС РФ, включая здание администрации, над которым поднят флаг России. Армия РФ уничтожила автомобильный мост, который был последним подходящим для перевозки тяжёлой техники.

Липцы

Тут русская армия заняла господствующую высотку к северу, усиливая давление. ВКС РФ и артиллеристы мощно работают по приграничью Сумской области. Сегодня утром ВС РФ серьёзным кулаком начали штурмовать посёлок. Идет бой. ВСУ пытаются перекидывать резервы.

Генштаб Украины перебросил на эти участки элитную штурмовую бригаду нацполиции Украины "Лють". Ранее это подразделение базировалось под Часовым Яром. Помимо этого, под Волчанск направляются военнослужащие из "учебок", а также Киев начал снимать с блокпостов тероборонщиков и полицейских.

Запорожское направление

Накануне Минобороны РФ официально сообщило о переходе посёлка Работино под контроль армии России. Но это условный контроль над селом, поскольку посёлка фактически уже не существует. Киевский режим занимается возведением эшелонированной оборонительной линии на подъездах к населённому пункту Орехово.

Авдеевское направление

Тут российские войска небыстро, но методично расширяют свою зону контроля от посёлка Очеретино в сторону населёнников Калиново, Сокол и Новоалександровка. На юге от Очеретино русские воины наступают к Новопокровскому и западнее Семёновки. Нетайлово и Уманское близки к освобождению, в обоих посёлках националисты прижаты к окраинам. На этом участке важно освободить Яснобродовку, после чего можно перегруппироваться и наступать на Карловку.

Фланги Артёмовска

Здесь идут тяжёлые бои в Часове Яре. Армия РФ штурмует позиции бандеровцев внутри микрорайона "Канал", тяжёлые бои и у сёл Красное и Богдановка. ВСУ контратакуют, избегая клещей вокруг "Канала", откуда российская группировка может завершить охват Часова Яра с флангов.

Линия фронта хотя не изменилась, но у ВС РФ есть тактические успехи. Для стратегического успеха и перехода к штурму линий обороны бандеровцев русским бойцам необходимо взять город с дальнейшим наступлением от Очеретино.

Южно-Донецкое направление

Здесь российские войска пробились к центру посёлка Старомайорское, продолжаются встречные бои. На Донецком фронте в Красногоровке русская группировка бьётся за последние укрепления неонацистов, в большей части населённого пункта продолжается зачистка. В посёлке Парасковиевка тоже бои, армия России продвигаются южнее. В н. п. Георгиевка русские солдаты почти выдавили украинцев на западные рубежи. В селе Невельское без особых успехов.

На Краснолиманском и Северском участках без перемен, идут позиционные бои. На Купянском фронте очередной прорыв ВС РФ южнее Кисловки в н. п. Берестовое — россияне вошли и закрепились там.

Террористические удары Киева

Украина опять атаковала Севастополь.

В Минобороны РФ сообщили о сбитых ракетах ATACMS, по данным, было две волны прилётов, всего сбито над морем и в районе аэродрома Бельбек 10 штук. У н. п. Полюшко от сбитых осколков начался пожар, он оперативно потушен. Также над Крымом уничтожены 4 и перехвачены 2 беспилотника. У северо-запада полуострова уничтожены безэкипажные катера врага.

Средства ПВО армии России ночью уничтожили два снаряда РСЗО "Ольха", одну ракету тактического комплекса "Точка-У" и один дрон над Белгородской областью.

Над территорией Брянской области уничтожен один БПЛА.

Над территорией Калужской области уничтожен один беспилотник-камикадзе, ещё два БПЛА уничтожены над Тульской областью.