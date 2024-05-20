Мотивы сопротивления украинцев в СВО: мечты о выгодном перемирии, надежды на Запад и приём в ЕС

Чтобы победить врага, надо его понять

14:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Наступление российской армии в Харьковской области вызвало в наших СМИ шквал победных реляций. Некоторые авторы настолько оптимистичны, что пророчат скорое сокрушительное поражение "укровермахта". Читаешь такие статьи, слушаешь бравых пропагандистов и диву даешься: создается полное впечатление того, что наши доблестные воины уже водрузили флаг Победы над лондонским парламентом и вашингтонским Капитолием.

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Между тем снисходительно-издевательский тон по отношению к ВСУ мне представляется совершенно неуместным, как, впрочем, и зачисление всех украинских военнослужащих в разряд боевиков и террористов. Понятно, что киевский режим действительно является тоталитарным и террористическим, однако солдат гитлеровского вермахта никто пренебрежительно не называл "боевиками".

После заявления президента России о том, что перед нашей армией поставлена весьма скромная задача создать на Харьковщине буферную зону, чтобы противник не мог обстреливать наше мирное население из систем залпового огня и ствольной артиллерии, ура-патриотический хор мгновенно поутих. Однако появились предположения о грядущем генеральном наступлении на Херсон, Сумы, Чернигов, Запорожье и т. д.

Если же говорить об ответных действиях ВСУ, то их оборона от нашего внезапного удара треснула, ощутимо подалась назад, однако не рассыпалась, вражеские солдаты продолжают яростно сражаться за каждую пядь земли, а в украинском обществе даже после принятие нового драконовского закона о мобилизации наблюдается привычная тишина. Разумеется, любое инакомыслие в Незалежной жестоко подавляется, однако отсутствие массового гражданского сопротивления ведущей страну к пропасти клике Зеленского вызывает тяжёлые и печальные мысли.

Во имя чего украинские военнослужащие, находясь под мощными ударами всех систем нашего вооружения, стоически держат оборону и не разбегаются по своим хатам, которые, как известно, "с краю"? Почему украинское общество терпит отнятие у него последних гражданских прав? Почему отправляемые на убой украинцы не оказывают сопротивление рьяным могилизаторам?

Думается, на эти вопросы нельзя дать однозначный ответ, объяснив всё возобладавшей в Незалежной оголтелой русофобией. Чтобы предсказать, когда произойдёт надлом украинского общества, рухнет моральный дух ВСУ, и наша армия победоносно завершит боевые действия, необходимо, отказавшись от неуместного оптимизма, понять мотивацию простых украинцев: погибающих в окопах, идущих на штурм наших позиций, собирающих дроны в тылу, мечтающих о наказании "путинских варваров" и вожделенном присоединении к "цивилизованным странам". Речь, разумеется, не идёт только о нашей военно-политической и экономической победе. Окончательно одолеть врага нам удастся только в том случае, если мы победим в идеологической борьбе, то есть разрушим построенную на лжи систему пропаганды нынешней киевской власти.

У меня на Украине, главным образом в Одессе, осталось много родственников, знакомых, бывших учеников и сокурсников по университету. С некоторыми мне удается поддерживать связь по электронной почте и получать информацию не из СМИ, а, что называется, из первых рук. Качество этой информации очень разное, однако, анализируя различные источники, удаётся в общих чертах иметь представление о том, какие процессы происходят в сознании простых граждан Украины, лишённых большинства конституционных прав, но продолжающих руководствоваться незамысловатой одесской фразой "а шо поделать?"

Масса хатаскрайников

Очевидно, что упоротые русофобы среди украинцев составляют примерно 10%. В это число, кстати, попала и моя старшая дочь, которая общается со мной исключительно на мове. Столько же или чуть больше жителей Незалежной являются скрытыми сторонниками "Русского мира". Они ждут освобождения от нацистской оккупации, наверное, не меньше, чем ждали её их предки в годы Великой Отечественной войны. Однако подавляющее большинство украинцев составляют обычные обыватели, подстраивающиеся под ситуацию и стремящиеся как-то выжить и сохранить своё имущество в условиях обрушившегося на них беспощадного исторического катаклизма.

И далеко не все они поддались влиянию русофобской идеологии. Есть у меня старый одесский приятель, сокурсник по университету, которого я считаю человеком умным, глубоким и уберёгшим своё сознание от бандеровской пропаганды. Еврей по национальности, автор книг об одесском криминальном мире, он люто ненавидит и презирает самостийных нацистов, однако к России испытывает неприязнь, поскольку считает, что европейский выбор Украины продиктован объективными обстоятельствами. Я редко со своим однокашником спорю, поскольку он выступает за нейтральный статус Украины и считает Донбасс и Крым исконно российскими территориями.

А вот Одессу мой земляк хотел бы видеть неким "свободным городом" или даже городом-государством. Здесь уместно сказать о пресловутом "одесском патриотизме". Многие одесситы всерьёз считают свой город лучшим на земле и не собираются его покидать даже в случае возможной осады или военного штурма. Я к такому преувеличенному мнению о своей малой родине сейчас отношусь скептически, поскольку за время украинской власти (на мой взгляд, это самая настоящая оккупация почище румынской в 1941-44 годах) "Южная Пальмира" утратила изрядную долю былого блеска и шарма.

Выступая в качестве военного аналитика в местной прессе, мой сокурсник в своих весьма пространных посланиях ко мне чётко объяснил, почему ВСУ до сих пор не сломались под напором самой могучей армии в мире. За 8 лет Украине удалось не только создать боеспособные вооружённые силы (вспомним, что Гитлеру для этого потребовалось всего 7 лет), но и придумать вполне правдоподобную военную идеологию. Понятно, что в своей основе она имеет русофобию и жажду отомстить москалям и лично Путину за "отсоединение" Крыма и части Донбасса. Однако меня всегда удивлял тот факт, что ВСУ оказались способны противостоять российской армии, имеющей глубочайшие воинские традиции и с честью прошедшей через бесчисленные жестокие испытания.

По его версии, военная идеология ВСУ основана на деяниях "великих украинских полководцев": Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Даниила Галицкого, Богдана Хмельницкого (которого, разумеется, обманули коварные московиты), Максима Кривоноса, Ивана Богуна, Северина Наливайко и т. д. Кстати, киевские князья Ярослав Мудрый и особенно Владимир Мономах успешно сражались с "восточными варварами", то есть половцами, на месте которых, в соответствии с хитроумными построениями исторических пропагандистов, ныне оказалась надвигающаяся на Незалежную путинская "чёрная орда".

И если для нас Мазепа является предателем, иудой, то для украинцев он борец за свободу, который с помощью Швеции едва не добился своей цели. Героями, разумеется, объявлены и бандеровские "лесные братья", чья борьба с Россией считается чрезвычайно успешной. И неспроста именно Бандера является главным символом нынешней неонацистской Украины: без его террористической кровавой деятельности появление этого странного государственного образования на карте мира было бы попросту невозможно. Здесь мы можем только задать запоздалые сакраментальные вопросы: стоило ли вообще включать Западную Украину в состав СССР, и если это было сделано, то почему к гитлеровским прихвостням, украинским националистам советская власть отнеслась чересчур мягко и гуманно?

Самое печальное состоит в том, что чудовищно лживая с нашей точки зрения украинская военная пропаганда прекрасно справляется со своей задачей, оболванивая солдат ВСУ и поддерживая их боевой дух на достаточно высоком уровне! Особенно оживились вражеские идеология после начала СВО. На жовто-блакитный щит подняты бесчисленные "герои", оборонявшие Мариуполь, Авдеевку, Марьинку, штурмовавшие линию Суровикина. Надо честно признать, что украинская армия проявила себя как достаточно профессиональная и технологически продвинутая сила, способная наносить неожиданные и точные удары. Об этом свидетельствуют "контрнаступ" ВСУ под Харьковом в 2022 году, весьма успешные действия против нашего Черноморского флота, нанесение ущерба российским НПЗ в глубине нашей территории.

Большинство украинских военных аналитиков полагают, что нынешнее положение их армии не является таким уж безнадёжным, поскольку линия боевого соприкосновения движется на запад буквально черепашьим шагом. Украинцы по-прежнему уповают на помощь коллективного Запада и уверены, что НАТО в случае обрушения фронта пошлёт им в качестве подкрепления французские, польские, румынские и прибалтийские дивизии. Впрочем, вера в то, что "заграница нам поможет", постепенно уступает место более трезвой оценке ситуации, которая то и дело прорывается в суждениях отдельных сохранивших остатки совести публичных аналитиков.

Мечты о выгодном перемирии

Так за что же сейчас яростно и ожесточённо сражается простой украинский солдат? Чего ожидает в ближайшем будущем среднестатистический житель Незалежной? Я имею в виду не упоротых фанатиков, ослеплённых ненавистью к Русскому миру, а сохранивших способность здраво мыслить образованных людей. Из писем моих украинских знакомых я делаю следующие выводы. Победа над Россией на поле боя им кажется недостижимой или же сопряжённой с неприемлемыми потерями.

Поэтому киевский режим делает ставку на то, чтобы в текущем году вести успешные оборонительные бои с целью удержать за собой левобережную часть Запорожья и Херсонщины, а также хотя бы четверть Донбасса. По мнению вражеских аналитиков, Украина постоянно опережает Россию в проведении мобилизационных мероприятий (с этим, к сожалению, можно согласиться), ВСУ не уступают российской армии в технологиях и боевой подготовке личного состава (у меня на этот счёт противоположное мнение) и превосходят нас в средствах разведки и управления войсками (тоже спорное утверждение).

Если сохранится нынешнее положение, то ВСУ к началу следующего года полностью восстановят свою боеспособность, получат достаточное количество западного вооружения и смогут подготовиться к новому наступлению, которое, однако, не последует. Имея миллионную армию, нанося болезненные удары по нашей инфраструктуре, Украина якобы сможет навязать Россией долгосрочное перемирие.

Каковы будут его предполагаемые условия? Временная граница пройдёт по линии боевого соприкосновения. То есть Херсон и Запорожье, не говоря уже о Харькове и Одессе, останутся украинскими. Запад не признает присоединение новых территорий (в том числе Крыма) к России и не снимет с неё экономические и политические санкции. После заключения перемирия, которое западная пропаганда представит в качестве величайшей перемоги демократической цивилизации, начнётся активное восстановление Украины.

Причём к власти в Незалежной придут некие здравомыслящие политики, которые вместо прямой конфронтации с Россией изберут выжидательную политику, может быть, даже наладят с нашей страной приемлемые взаимоотношения и согласятся на частичную демилитаризацию и денацификацию. Однако ни о каком включении Украины в орбиту Русского мира не будет и речи, поскольку в ближайшей перспективе Незалежная станет частью Европейского союза. На месте снесённых памятников выдающимся советским и российским деятелям истории и культуры будут поставлены монументы великим украинцам и их западным спасителям, в том числе Зеленскому и его приспешникам Байдену, Нуланд и другим столь же одиозным фигурам.

Похоже, что именно за такое будущее своей страны ожесточённо бьются обречённые на гибель, инвалидность или плен злосчастные мыколы и андрии, не подозревая даже, что придуманный корыстным Западом более-менее благоприятный для Незалежной сценарий в действительности реализовать не удастся.

Беда украинцев в том, что они по сути уже лишились своей страны: если Запад начнёт вкладывать деньги (в том числе реквизированные у России) в восстановление Украины, то лишь на своих жёстких условиях. Иными словами, то, что останется от Незалежной (а Запад рассчитывает получить три четверти её территории), перейдёт в собственность иностранных кампаний. По-моему, это совершенно очевидный факт. Кроме того, согласится ли наша страна на подобные условия перемирия? Судя по высказываниям президента Владимира Путина, это совершенно исключено!

Думается, что западные и украинские политики и идеологи, долгое время представлявшие Россию в образе технологически отсталой бензоколонки, до сих пор не могут осознать, что наша военно-экономическая мощь по мере очищения страны от коррупции и некомпетентности неуклонно увеличивается, и поэтому продолжают грезить военной победой над крупнейшей ядерной державой. Враги упорно не желают принимать изменившуюся политическую ситуацию в мире, зато мы прекрасно представляем их планы и понимаем мотивацию. Понимать-то понимаем, но прощать им ничего не собираемся!