Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.
Представляем военную сводку на среду, 22 мая.
Тут обстановка несколько стабилизировалась. С мест сообщили о огромном количестве резервистов армии Украины, стянутых к Волчанску. Там сейчас идут встречные бои. Но судя по последним данным, российская группировка взяла под контроль северную часть города, который разделён рекой.
В Липцах особых изменений тоже нет, главные усилия ВС РФ сосредоточены на восточных окраинах на взятии высот. Продолжаются бои у н. п. Зелёное с целью убрать "грыжу" между липчанским и волчанским участками фронта.
Армия РФ освободила ключевую высоту "215.7" в Клещеевке, завершая разгром ВСУ. Над посёлком уже поднят российский триколор. Подразделения русских воинов продвинулись в глубину до 1 километра.
Село освобождено 6-й мотострелковой дивизией 3-го армейского корпуса ВС РФ. Десанты пехоты производился при поддержке танков и БМП, накрывающих огнём противника на Крамоторско-Дружковском направлении.
Враг, не имея укреплений за высоткой, бежит за канал "Северский Донец — Донбасс", что даст возможность скоро армии РФ выровнять линию фронта. Продвижение на данном участке означает стягивание кольца вокруг Часова Яра, который Киев уже приготовился сдавать. Утром пришло сообщение, что в городе серьёзные продвижения ВС РФ. Скоро микрорайон "Канал" будет освобождён.
Российская армия зачищает посёлок Нетайлово. В селе Уманское националисты ещё цепляются за фланги, но результат предрешён. Группировка РФ концентрируется вокруг н. п. Яснобродовка, после зачистки Нетайлово натиск на неё усилится.
В районе Очеретино российская армия зачищает территорию между посёлком Керамик и автотрассой в сторону города Константиновка. Для контроля над трассой армия РФ будет штурмовать населённики Александрополь и Сухая Балка. Наступление создаст давление на Торецк.
Тут бои продолжаются по всем направлениям. В городе Красногоровка армия Украины удерживает позиции, тяжёлые столкновения не окончены. Если российской армии удастся провести операцию и она пройдёт дальше от прудов, то украинская группировка может оказаться в котле.
В населённом пункте Парасковиевка армия РФ чуть продвинулась, однако главные усилия направлены на срыв снабжения и ротации. В посёлках Невельское, Победе и Георгиевке пока без изменений.
Ночью российской армией нанесены авиационные удары по энергообъектам городов в Сумской области — по Шостке и Конотопу. Местная власть пытается восстановить электроснабжение, которое прекращено из-за ударов.
Также ночью российские бойцы наносили удары дронами "Герань" по вражеской инфраструктуре в Одесской и Николаевской областях. Слышны были взрывы в Очакове и у Затоки Белгород-Днестровского района.
Сегодня утром удары будут продолжены. Украинские Telegram-каналы уже сообщили о сильном обстреле корректируемыми авиабомбами Харьковской области. Позже воздушная тревога была объявлена на всей территории Незалежной. Причина — взлёт российского самолёта МиГ-31К.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.