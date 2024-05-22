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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: в Часове Яре почти освобождён "Канал", ВСУ тянут огромные резервы к Волчанску

ВС РФ освободили посёлок Клещеевка, наступление в Часове Яре

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

ВС РФ освободили посёлок Клещеевка, наступление в Часове Яре
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Представляем военную сводку на среду, 22 мая.

Харьковское направление

Тут обстановка несколько стабилизировалась. С мест сообщили о огромном количестве резервистов армии Украины, стянутых к Волчанску. Там сейчас идут встречные бои. Но судя по последним данным, российская группировка взяла под контроль северную часть города, который разделён рекой.

В Липцах особых изменений тоже нет, главные усилия ВС РФ сосредоточены на восточных окраинах на взятии высот. Продолжаются бои у н. п. Зелёное с целью убрать "грыжу" между липчанским и волчанским участками фронта.

Фланги Артёмовска

Армия РФ освободила ключевую высоту "215.7" в Клещеевке, завершая разгром ВСУ. Над посёлком уже поднят российский триколор. Подразделения русских воинов продвинулись в глубину до 1 километра.

Село освобождено 6-й мотострелковой дивизией 3-го армейского корпуса ВС РФ. Десанты пехоты производился при поддержке танков и БМП, накрывающих огнём противника на Крамоторско-Дружковском направлении.

Враг, не имея укреплений за высоткой, бежит за канал "Северский Донец — Донбасс", что даст возможность скоро армии РФ выровнять линию фронта. Продвижение на данном участке означает стягивание кольца вокруг Часова Яра, который Киев уже приготовился сдавать. Утром пришло сообщение, что в городе серьёзные продвижения ВС РФ. Скоро микрорайон "Канал" будет освобождён.

Авдеевское направление

Российская армия зачищает посёлок Нетайлово. В селе Уманское националисты ещё цепляются за фланги, но результат предрешён. Группировка РФ концентрируется вокруг н. п. Яснобродовка, после зачистки Нетайлово натиск на неё усилится.

В районе Очеретино российская армия зачищает территорию между посёлком Керамик и автотрассой в сторону города Константиновка. Для контроля над трассой армия РФ будет штурмовать населённики Александрополь и Сухая Балка. Наступление создаст давление на Торецк.

Донецкое направление

Тут бои продолжаются по всем направлениям. В городе Красногоровка армия Украины удерживает позиции, тяжёлые столкновения не окончены. Если российской армии удастся провести операцию и она пройдёт дальше от прудов, то украинская группировка может оказаться в котле.

В населённом пункте Парасковиевка армия РФ чуть продвинулась, однако главные усилия направлены на срыв снабжения и ротации. В посёлках Невельское, Победе и Георгиевке пока без изменений.

Тылы Украины

Ночью российской армией нанесены авиационные удары по энергообъектам городов в Сумской области — по Шостке и Конотопу. Местная власть пытается восстановить электроснабжение, которое прекращено из-за ударов.

Также ночью российские бойцы наносили удары дронами "Герань" по вражеской инфраструктуре в Одесской и Николаевской областях. Слышны были взрывы в Очакове и у Затоки Белгород-Днестровского района.

Сегодня утром удары будут продолжены. Украинские Telegram-каналы уже сообщили о сильном обстреле корректируемыми авиабомбами Харьковской области. Позже воздушная тревога была объявлена на всей территории Незалежной. Причина — взлёт российского самолёта МиГ-31К.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу часов яр волчанск
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