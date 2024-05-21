Сводка с фронта: грядёт огромный котёл для ВСУ, Волчанск скоро буден сдан боевиками ВСУ

Генштаб ВСУ готовится сдать Волчанск, враг пока цепляется за Часов Яр

3:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Представляем военную сводку на воскресенье, 18 мая.

Харьковское направление

Здесь ситуация для ВСУ весьма печальная. Благодаря переброшенным формированиям и огромному числу техники, которую копили для будущего контрнаступа, Генштаб ВСУ смог затормозить русскую армию, но лишь на время. Но уже очевидно, что Волчанск скоро будет сдан.

Далее русская группировка может совершить бросок до посёлка Печенеги, создавая большой рукав, который затем начнёт захлопывать, продвигаясь к Купянску. Если российской армии это сделать удастся, то украинские войска могут попасть в самый большой котёл за всю историю СВО. Поэтому ситуация в Харьковской области имеет огромное влияние на будущее всего украинского конфликта.

Артёмовское направление

На этом фронте продолжаются тяжёлые бои, много противоречивой и преждевременной информации. В Клещеевке не стихают ожесточённые столкновения. Есть информация, что российская группировка зашла в южную часть посёлка, отрезая крупные подразделения армии Украины.

Атакует армия РФ и западнее посёлков Красное и Богдановка, а также в микрорайоне "Канал". Противник подвозит резерв, ситуация тут весьма тяжёлая, враг пока цепляется за Часов Яр.

Фланги Авдеевки

Тут тоже продолжаются тяжёлые бои. Подразделениям российской армии пока не удается взять под контроль сёла Уманское и Нетайлово полностью. Армия Украины отчаянно цепляется за окраины, давая время своим подразделениям укрепиться в посёлке Карловка. Но русская группировка зачищает лесопосадки, расширяя зону контроля.

В селе Яснобродовка идут бои, большая часть населённого пункта пока за бандеровцами. Идут бои севернее Новопокровского, в направлении посёлков Сокол и Новоалександровка, здесь пока заметного продвижения тоже нет. К северу от населённика Очеретино армия РФ немного продвинулась в районе села Архангельское. По всей вероятности, после передышки российская группировка продолжит продавливать оборону националистов.

Южно-Донецкое направление

На данном участке российская армия атакует в районе населённых пунктов Урожайное и Старомайорское, фронт здесь пока без перемен. На Донецком участке продолжаются тяжёлые бои в городе Красногоровка, противник там ещё огрызается. В н. п. Парасковиевка встречные бои, бандеровцы признали весьма серьёзное продвижение армии России, правда, боевики ВСУ стараются выскакивать в контратаки — бьют артиллерией и бомбами. В посёлке Победа продолжаются позиционные бои, в н. п. Георгиевка армия киевского режима усилила артиллерийскую активность, по всей вероятности, к ней поступили снаряды.

С Северского фронта Минобороны РФ сообщило о полном освобождении посёлка Белогоровка. Почти месяц российские воины бились тут за гору Белую — господствующую высотку. Как итог — город взят полный контроль ВС РФ. Теперь там предстоит зачистка. Со стороны города Соледар десантники российской армии пробиваются ближе к н. п. Раздоловка. На Краснолиманском фронте новостей пока нет. На Купянском участке — русская армия взламывает оборону противника севернее села Кисловка и севернее села Берестовое, есть небольшое продвижение.