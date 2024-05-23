На Западе заявили о провале важной инициативы для Украины

Стало известно о провале инициативы Германии по системам ПВО для Украины

5:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Инициативы Германии совместно с рядом других западных государств по предоставлению Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) провалилась, пишет газета Politico со ссылкой на собственные источники. В своей новой статье авторы издания объяснили, почему так произошло, и рассказали, что это значит для Украины.

Фото: https://www.dvidshub.net/image/7398044/jgsdf-western-army-commander-visits-bilateral-air-defense-training-during-orient-shield-22 by Maj. Trevor Wild is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain

Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Германия откликнулась на призыв Украины усилить противовоздушную оборону, пообещав прислать несколько своих собственных систем и мобилизовав помощь от других союзников, но почти никто больше не последовал примеру Берлина.

На данный момент Берлин предоставил три из 11 своих батарей Patriot американского производства, а также более 50 систем ПВО меньшей дальности Gepard и ракет класса "воздух-воздух", способных противостоять граду баллистических ракет, бомб и беспилотных летательных аппаратов, обрушивающихся на украинские города и критически важную инфраструктуру.

В течение нескольких недель высокопоставленные немецкие политики — в первую очередь министр иностранных дел Анналена Баербок и министр обороны Борис Писториус — настаивали на том, чтобы союзники выполнили свои обязательства по передаче Украине батарей противовоздушной и противоракетной обороны Patriot.

Отправка большего количества беженцев является "абсолютным приоритетом, — заявила Бербок во время поездки в Киев во вторник, где, по ее словам, Берлин помог собрать 1 миллиард евро для поддержки защиты Украины с воздуха.

Но реакция других стран осталась безрезультатной.

Как впервые сообщило Politico, Германия весь прошлый месяц говорила о своих немедленных действиях в рамках инициативы по противовоздушной обороне, но страны-партнеры не желают отправлять крайне необходимые батареи в Украину, сообщили два человека, знакомых с ходом переговоров.

Хотя немецкая инициатива также охватывает такие альтернативные системы, как SAMP/T, NASAMS, HAWK, IRIS-T или С-300, именно системы ПВО Patriot, разработанные Raytheon, наиболее эффективны. Преимущества Patriot очевидны, поскольку украинские войска уже обучены использовать установленную на грузовиках пусковую установку наряду с радарами и ракетами-перехватчиками.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ясно давал понять, что "существуют системы, которые могут быть предоставлены Украине".

Но согласовать, как передать их в руки украинских солдат, непросто.

"Нет европейского лидерства и единства между основными действующими лицами", — сказал Нико Ланге, бывший начальник штаба министерства обороны Германии, а ныне научный сотрудник аналитического центра CEPA. — Ощущение срочности не усилилось, но теперь, когда американцы снова начали поставки, мы испытываем больше облегчения".

Хотя на восток отправляется не так много ракетных систем, страны дают меньшие обязательства.

Министерство обороны Германии заявило, что Бельгия, Дания, Норвегия, Канада и Нидерланды выделили финансирование, а Франция, Испания, Румыния, Литва, Бельгия, Соединенные Штаты и Великобритания пообещали предоставить материалы и ракеты.

Латвия также хочет присоединиться к программе, сообщили в министерстве.

Игры патриотов

Одна из причин нежелания отправлять "Пэтриоты" заключается в том, что они стоят дорого — около 1 миллиарда долларов за единицу — и каждая ракета-перехватчик, которую они запускают, стоит миллионы.

Более того, страны не желают мириться с ударом по их собственной противовоздушной обороне, необходимым для осуществления поставок на Украину, сказал Фабиан Хоффманн, исследователь, работающий в области ракетных технологий в Университете Осло.

"Германия сталкивается с огромным дефицитом вооружений из-за своей поддержки Украины", — сказал Хоффман. — Сроки заказа батарей Patriot становятся все более длительными".

Из других европейских стран, располагающих батареями, Испания и Греция пока отказываются передислоцировать свои системы, хотя Мадрид отправляет ракеты. Польша, важнейший канал поставки оружия в Украину, также отказалась предоставить одно из своих подразделений, поскольку премьер-министр Дональд Туск настаивает на отсутствии резервной копии.

По словам президента страны Клауса Йоханниса, Румыния, которая также граничит с Украиной, обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой сделать этот шаг.

"Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы посмотреть, что мы можем предложить и что мы можем получить взамен, потому что оставлять Румынию без средств ПВО неприемлемо", — заявил Йоханнис во время визита в Белый дом в этом месяце.

Нейтральная Швейцария заказала пять батарей Patriot, но пока не подавала никаких сигналов о том, что она готова отправить свои системы, которые вскоре будут выведены из эксплуатации, на восток.

Проблема заключается в том, что страны не спешат размещать заказы на замену оборудования, в результате чего накопившееся отставание, по некоторым оценкам, составляет более двух лет.

“Они хотят получить однозначную замену от государства-члена НАТО”, — сказал Хоффманн.

По его словам, одним из возможных решений может быть то, что страны, у которых есть Patriot, могут уступить свое место в очереди странам, желающим передать свои существующие системы Украине.