Сводка с фронта: угнанный танк ВСУ, на Украине началось противостояние военных и офисных

Украинский солдат пригнал танк к русским, ВС РФ разбивают переправу ВСУ

3:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские бойцы продолжают выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: Фото из личного архива Владимира Чечетова

Представляем сводку с фронта на субботу, 25 мая.

Харьковское направление

Продолжается наступление к Харькову ВС РФ. "Северные" продолжают освобождать приграничные районы.

На Волчанском участке продолжаются бои за город Волчанск. Российская армия разгромила врага в опорнике "Медицинский колледж" и продвинулась на 150 м.

Ценой огромных потерь Генштаб армии Украины пытается остановить российское наступление со стороны ул. Гоголя и удержать укреплённый район "Многоэтажные дома", где потери ВСУ самые большие. Штурмовики ВС РФ выбивают бандеровцев из села Тихое, освобождена половина населённого пункта.

На Липцевском участке продолжается освобождение дачного товарищества "Северный", отбиваются контратаки врага.

Потери националистов за прошедший день — около 350 боевиков.

Командование ВСУ и Киев пошли ва-банк, перебросив сюда большие резервы, элитные подразделения и отдельную президентскую бригаду с передовым натовским вооружением.

Артёмовское направление

На этом фронте, пожалуй, идут самые ожесточённые бои. Российские бойцы штурмуют застройку в микрорайоне "Канал" города Часов Яр. Противник контратакует, в воздухе постоянно висят его беспилотники. Русские воины отвечают ТОС "Солнцепёк". К северу от микрорайона армия РФ старается закрепиться на западной части канала "Северский-Донец — Донбасс". Цель — выход в тыл украинцев в "Канале".

Авдеевское направление

На этом участке изменений за сутки не произошло. В населённых пунктах Уманское и Нетайлово продолжаются бои на окраинах. Завершается зачистка прилегающих полос от бандеровцев. у села Яснобродовка позиционные бои. К северу от посёлка Очеретино артиллеристы и авиация России постепенно стачивают украинскую оборону. Давление на Торецкую группировку всё более акцентированно.

Эпизоды СВО

Переправа, переправа...

Как и ожидалось, украинская армия начала использовать на Харьковском направлении металлические складные мосты на переправах рек. Большую часть мостов группировка "Север" уничтожила в первые дни наступления, и ВСУ теперь приходится импровизировать, чтобы сохранять хоть какую-то мобильность между подразделениями. Все эти перемещения отлично видны с дронов "северян". Хороший опыт в этом русские воины набрали в штурмах Клещеевки и Артёмовска, когда армия Украины пыталась наладить логистику.

Угон танка ВСУ

Любопытное событие произошло с украинским механиком водителем танка Т-64. Он давно решил перейти на сторону российских освободителей. Поступив на службу в 2022 году, он послужил в 110-й, 119-й, и 59-й украинских бригадах. На угнанной технике, заранее обговорив свою сдачу в плен, украинец, задрав ствол танка (для его опознавания) проследовал в расположение российской армии.

ВСУ против Киева

Киевская власть хочет переложить ответственность за провалы на Харьковском фронте на солдат ВСУ, а не на чиновников и штабных "свадебных генералов", которых начали выводить из-под кейса госизмены за масштабную коррупцию. Намечается прямое противостояние военных и офисных.