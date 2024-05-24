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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: удары по Крыму американскими ракетами ATACMS, боевики ВСУ пачками сдаются в плен

Группировка войск "Север" уничтожает ВСУ у Липцев и в Волчанске

4:14
Силовые структуры » Военные новости

Российские бойцы продолжают выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Группировка войск "Север" уничтожает ВСУ у Липцев и в Волчанске
Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Представляем сводку с фронта на пятницу, 24 мая.

Харьковское направление

Группировка войск "Север" продвигается и уничтожает ВСУ у Липцев и в Волчанске. Освобождение приграничных районов Харьковщины продолжается.

На Волчанском участке армия РФ продвинулась в глубину до 350 метров, отразив две контратаки. В самом городе и окрестностях сдаётся в плен огромное количество украинских военнослужащих. Такого бывалые ополченцы Донбасса не могут припомнить с 2014–2015 гг.

На Липцовском участке русские "шторма" продвинулись в глубину до 300 метров, обратив националистов в бегство. В попытке остановить наше наступление, бандеровцы бросили самых мотивированных и отъявленных нацистов на эти два направления. За прошедшие сутки потери ВСУ — до 250 человек.

Продолжается выдавливание и уничтожение националистов для недопущения обстрелов территории России.

Донецкое направление

По-прежнему гремит фронт в городе Красногоровке. Украинские СМИ подтвердили потерю позиций на юго-западных окраинах. Российская армия методично расшатывает оборону врага, расширяя зону контроля. В селе Парасковиевка также есть успехи ВС РФ — Генштаб Украины признал потерю контроля над трассой Константиновка — Парасковиевка. Идут встречные бои, на новых позициях под вражеским огнём армии РФ закрепляться непросто, но движение идёт.

В посёлке Георгиевка украинская группировка отбивается беспилотниками, а вот в населённом пункте Невельское ВСУ пока держат оборону, однако атаки русских воинов продолжаются.

Фланги Артёмовска

Угрожаемая обстановка для Вооружённых сил Украины складывается в городе Часовом Яре. Российская армия имеет динамическое продвижение на южном и северном флангах микрорайона "Канал". На южной окраине города российские десантники ВДВ перешли канал Северского Донца и расширили зону контроля.

После взятия Клещеевки Минобороны РФ объявило о контроле над соседним посёлком Андреевкой. Линия фронта, которую украинская армия крепко держала более года, по всей вероятности, стала сыпаться. Дальше — Озаряновка и Курдюмовка, оттуда с северо-востока открывается выход на город Торецк.

Террористические удары Киева

За прошедшую ночь армия России пресекла попытки киевской власти совершить террористические атаки с применением американских ракет ATACMS и беспилотников самолётного типа, сообщает Минобороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны над территорией полуострова Крым уничтожены три оперативно-тактические ракеты ATACMS, два дрона уничтожены над территорией Белгородщины. Также из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера.

Тылы Украины

ВС РФ ударили по ж/д инфраструктуре Харьковской области. Повреждены пути, вагоны и здания. Также армия РФ ударила по ж/д станции, где проходили эшелоны военной техники и личного состава ВСУ.

Российская стратегия по Харьковскому фронту последовательна. ВС РФ бьют по логистике (мосты, железная дорога), по энергетике, промышленности и складам, инфраструктуре. Анализируя ситуацию, можно придти к выводу, что Харьков для экономики Украины становится обузой.

Если армия РФ усилит удары по Сумской области, то Незалежная получит десятки тысяч переселенцев — балласты, которые будут тянуть деньги из бюджета, что усилит его дефицит. Это похоронит экономику страны окончательно.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу часов яр авдеевка волчанск
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