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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: ночью уничтожены почти все аэродромы Украины, освобождено село Уманское

Массированный ночной удар по Украине дронами и ракетами, наступление ВС РФ

Силовые структуры » Военные новости

Российские бойцы продолжают выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Массированный ночной удар по Украине дронами и ракетами, наступление ВС РФ
Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 26 мая.

Харьковское направление

Бойцы 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии российской армии с флагом России выслали весть, что на этом фронте накануне было освобождено село Ивановка. Российская группировка теперь продвигается далее к Степовой Новосёловке.

Киев продолжает стягивать резервы, которые тоже становятся целями российской авиации России. В Волчанске националисты подорвали мост между сёлами Волчанские хутора и Тихие, чтобы не дать армии России выйти себе во фланг. Воины ВС РФ у Липцов отбивают контратаки, которые сегодня, возможно, станут активнее.

Артёмовское направление

На данном фронте группировка российской армии неустанно атакует в микрорайоне "Канал" в городе Часов Яр. Бандеровцы безуспешно контратакуют, в том числе, на танках. Атаки неонацистов весьма активны, но продвижение есть в городе, и в "лесополке" севернее Калиновки всё-таки у российской армии. На южном фланге штурмовики ВС РФ закрепились на правобережье канала "Северский Донецк — Донбасс".

Авдеевское направление

На этом участке освобождено село Архангельское, откуда армия России двигается на посёлок Калиново. Южнее продолжаются бои в селе Новоалександровка. Украинская армия контратаковала со стороны село Сокол — потеряли американскую БМП Bradley. У села Новопокровское есть продвижение. В населённых пунктах Уманском и Нетайлово продолжается зачистка. Севернее Уманского армия РФ расширяет зону контроля. Следующая цель — н. п. Карловка.

А сегодня утром украинские ресурсы признали потерю села Уманское.

Тылы Украины

Ночью армия России нанесла удар по военным целям на Украине.

Самые серьёзные разрушения были нанесены аэродрому в Староконстантинове. 20 дронов "Герань", 15 ракет Х-101, Х-55 и 3 ракеты "Кинжал" вскрыли систему ПВО, сам город обесточен. Кстати, данный аэродром Киев предполагал использовать под истребители F-16. Там же хранились носители крылатых авиаракет Storm Shadow/SCALP — Су-24м.

Также в городе Павлоград в Днепропетровской области нанесён удар по складу американских ракет ATACMS. Второй удар принёс детонацию и "сильный фейерверк".

Удары наносились по войсковой части 3024 Нацгвардии Украины. На этой неделе на трех машинах "КамАЗ" туда на склад привезли ракеты ATACMS.

Также беспилотники "Герань" работали первой волной, уничтожая цели в Винницкой, Одесской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Черкасской областям.

Второй и третьей волнами шли ракеты Х-101, уничтожая цели в Хмельницкой области. Была поражена военная инфраструктура Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Кировоградской и Киевской областях.

Позже ракеты "Кинжал" ударили по трём неизвестным пока объектам в Винницкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской области. Возможно, речь идёт об аэродроме Ивано-Франковска, где находится 114-я бригада тактической авиации ВВСУ, а также аэродроме города Винницы, где находятся боевики и техника 456-й транспортной бригады, по расположению которой уже наносились массированные русские удары.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу часов яр волчанск авдеевка
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