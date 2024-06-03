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Андрей Николаев
Как раз и навсегда прекратить наглые и пока безнаказанные полёты разведдронов США в Чёрном море

Есть два способа приструнить американские беспилотники

3:47
Силовые структуры » Военные новости

ВСУ вновь наносят удары ракетами и дронами по югу России. Как-то надо эту проблему с беспилотниками уже решать. А что мешает? И какие возможности есть для исправления этой ситуации?

Есть два способа приструнить американские беспилотники
Фото: Wikipedia.org/wiki/MQ-9_Reaper by Lt. Col. Leslie Pratt. is licensed under Авторство: Lt. Col. Leslie Pratt. MQ-9 Reaper UAV.jpg, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68095681

В марте 2023 года наши доблестные летчики уже демонстрировали чудодейственные возможности слива керосина на американский беспилотник. Тот не выдержал такого терапевтического "душа" и благополучно упал в Черное море. Потом, говорят, его подняли. Довольно долго после того падения БПЛА американцев стали летать от морских границ РФ очень далеко. Но если продолжать так регулярно ронять "американцев" в море, то Пентагон и вовсе замучается каждый раз высылать в эти места своё "железо".

Но почему-то мы этот кейс не стали повторять. Чего боимся? Что американцы обидятся? Так они и так уже обиженные на всю голову. В данном случае ни одно живое существо не пострадает, только беспилотник.

Горячие головы подскажут более радикальный метод — сбивать их издалека и не заморачиваться на международный политес. Но тут есть одна опасность. Летает американский беспилотник, а за ним южнее, оживлённая трасса международных воздушных сообщений. Стрелять опасно, в случае промаха ракета может уйти дальше на юг.

В этой связи было бы здравым системным решением вообще закрыть воздушное пространство над Черным морем для полёта любых самолетов, кроме России и Турции. Причина — террористическая опасность со стороны "незалежной" Украины.

И вот тут как раз недавно обоснование появилось, правда пока еще хлипенькое. На свои безэкипажные катера специалисты ВСУ стали ставить малогабаритные зенитно-ракетные комплексы. Куда может улететь ракета с такого катера, одному богу известно.

Второе обоснование — Зеленский и его клика готовы начать удары дальнобойными ракетами по территории России. Траектории их полета тоже могут проходить над Чёрным морем. Вот ещё одна опасность для гражданского воздушного сообщения.

При желании можно указать и третью причину, и четвертую, и пятую. Например, в Чёрном море можно совершенно "случайно" обнаружить иностранное судно, на борту которого будут найдены зенитно-ракетные средства. Пожалуйста, тоже трубим на весь мир — террористическая опасность в Чёрном море со стороны Украины.

А дальше мы объявляем воздушное пространство над Чёрным морем зоной опасной для полетов со всеми вытекающими отсюда последствиями. Американским и другим беспилотникам НАТО тоже здесь ловить будет нечего. Тем более маршруты полета натовских БПЛА находятся в опасной близости от международных воздушных трасс. На что им на полных основаниях можно будет попенять — опасные маневры и точка.

Кто-то там в Европе будет, конечно, возмущаться. В этом случае им всем нужно указать направление на древний и пока еще красивый город на Днепре с памятником Родины-Матери. Все претензии туда.

Договорённости о закрытии воздушного пространства вполне можно достичь с Турцией. Думается, что ей совсем не помешают дополнительные доходы от оплаты за транзитный пролёт над Турцией. Ну и сразу повысится международный престиж Турции, чего так добивается Эрдоган все годы своего правления.

В общем, надо искать решения, надо проявлять изобретательность. В этом плане нам ещё есть чему учиться у Запада.

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Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы черное море
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