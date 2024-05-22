AMVET: русские начинают звереть и приготовились сбивать БПЛА США

"Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем

3:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские власти приготовились к возможному нарушению своих территориальных вод американскими БПЛА "даже на метр" и готовы тут же применить силу для их уничтожения.

Фото: Wikipedia.org/wiki/MQ-9_Reaper by Lt. Col. Leslie Pratt. is licensed under Авторство: Lt. Col. Leslie Pratt. MQ-9 Reaper UAV.jpg, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68095681

Эксперты из ассоциации ветеранов американской разведки AMVET утверждают, что Россия готова ответить на подобные провокации, хотя страшится сбивать пилотируемые самолеты НАТО из-за опасений эскалации конфликта до ядерной угрозы.

"Русские ждут, пока БЛА ВВС США войдут в территориальные воды РФ (это 22 км от берега) у пляжей Сочи, Крымского моста или базы флота в Севастополе, чтобы показательно уничтожить дроны-разведчики", — говорится в еженедельной рассылке AMVET.

При этом американские военные аналитики отмечают, что в отличие от времен СССР, Россия "боится сбить пилотируемый самолет НАТО с экипажем на борту" — это может быстро привести к ядерной войне.

Дескать, за сбитый самолет с людьми США будут вынуждены хотя бы формально, но ответить, а в ответ Россия ударит по ним или НАТО, дальше — "маховик" закрутится до ядерного удара друг по другу.

Однако, как сообщают источники из западных разведслужб, "русскими властями уже даны все приказы на огневое поражение БПЛА силами ПВО и ВКС".

В рассылке присутствует справка, в которой сообщается:

Во времена холодной войны ВВС и ПВО СССР сбили более 40 самолетов США и НАТО, убив в них около 279 офицеров и солдат, лётчиков и командиров.

Страны и партнёры НАТО уже сбивали (без ответа или с ответом санкциями) российские военные борты. Например, Азербайджан сбил вертолёт, Турция сбила Су-24, а Израиль прикрылся от ракет Ил-20 ВКС РС.

Россия же осуществила "случайный" пуск ракеты Су-27 по пилотируемому разведчику RC-135, а также "океросинила", утопила и после подняла для изучения MQ-9 Reaper у Севастополя.

США поменяли дорогие стратегические БПЛА у Йемена на более дешёвые и простые — а то хуситы сбили уже пятый "Жнец" безо всяких разговоров и страхов.

Напомним, что прилёт разведбортов НАТО чаще предшествует или сопровождает атаки ВСУ на Россию.

Также Украина и США откровенно заявляли:

Операторы США помогают Украине разведданными и построением маршрутов для удара БПЛА по целям в Крыму, на юге и в центре России. США и НАТО передают Украине разведывательные данные о расположении, частотах, и т. д. ПВО РФ для осуществления атак.

Собьют ли ПВО и ВКС России дрон США, и почему вдруг западные эксперты "озадачились" предупреждением о том, что Москва "ждет нарушения хотя бы на метр"?

"Собьют, если будет команда/приказ. Так-то в мирное время военный нарушитель обычно выдворяется или вытесняется, но сейчас обстановка способствует (его уничтожению)", — поделился с Pravda. Ru основатель военно-аналитического проекта "Оперативная линия".

Причиной же появления материалов и предупреждений эксперт видит то, что "на Западе понимают — русские начинают тихо звереть и заранее подстраховываются".