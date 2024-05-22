Российские власти приготовились к возможному нарушению своих территориальных вод американскими БПЛА "даже на метр" и готовы тут же применить силу для их уничтожения.
Эксперты из ассоциации ветеранов американской разведки AMVET утверждают, что Россия готова ответить на подобные провокации, хотя страшится сбивать пилотируемые самолеты НАТО из-за опасений эскалации конфликта до ядерной угрозы.
"Русские ждут, пока БЛА ВВС США войдут в территориальные воды РФ (это 22 км от берега) у пляжей Сочи, Крымского моста или базы флота в Севастополе, чтобы показательно уничтожить дроны-разведчики", — говорится в еженедельной рассылке AMVET.
При этом американские военные аналитики отмечают, что в отличие от времен СССР, Россия "боится сбить пилотируемый самолет НАТО с экипажем на борту" — это может быстро привести к ядерной войне.
Дескать, за сбитый самолет с людьми США будут вынуждены хотя бы формально, но ответить, а в ответ Россия ударит по ним или НАТО, дальше — "маховик" закрутится до ядерного удара друг по другу.
Однако, как сообщают источники из западных разведслужб, "русскими властями уже даны все приказы на огневое поражение БПЛА силами ПВО и ВКС".
В рассылке присутствует справка, в которой сообщается:
Напомним, что прилёт разведбортов НАТО чаще предшествует или сопровождает атаки ВСУ на Россию.
Также Украина и США откровенно заявляли:
Собьют ли ПВО и ВКС России дрон США, и почему вдруг западные эксперты "озадачились" предупреждением о том, что Москва "ждет нарушения хотя бы на метр"?
"Собьют, если будет команда/приказ. Так-то в мирное время военный нарушитель обычно выдворяется или вытесняется, но сейчас обстановка способствует (его уничтожению)", — поделился с Pravda. Ru основатель военно-аналитического проекта "Оперативная линия".
Причиной же появления материалов и предупреждений эксперт видит то, что "на Западе понимают — русские начинают тихо звереть и заранее подстраховываются".
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.