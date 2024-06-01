Сценарии-2024 для РФ: "терпила", деэскалация нокаутом и "ядерка"

Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой

"Если бы западным стратегам весной 2022 года рассказали об их степени вовлечённости к весне 2024 года, они бы, возможно, не поверили. Но курс линейный, а всё, что обсуждается как гипотетическое обострение, станет со временем реальным", — сообщил глава президиума Совета по внешней и оборонной политике Фёдор Лукьянов в своей авторской колонке для GA.

Фото: Midjouney: Начало ядерной войны by Midjourney v 5.2 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

И действительно, до последнего времени конфликт на Украине носил управляемый характер — по мнению аналитика ЦСИ НИУ ВШЭ, "ограничения, пусть и с некоторыми погрешностями, но работали, и работали в обоих направлениях"

Россия не применяет ТЯО и воздерживается от ударов по государствам — членам НАТО Запад устанавливает ограничения на передаваемое Киеву оружие и воздерживается от прямого участия в украинском конфликте.

"Первым отойти от сложившихся рамок противостояния решил Запад, поскольку <…> стратегическая картина стала складываться явно не в его пользу. Он хочет <…> довести издержки для России до такой степени, что дальнейшая военная и политическая эскалация перестанет быть устойчивой", — сообщается в аналитическом Telegram-проекте "Лига джентльменов".

В свою очередь, эксперты проекта "Пинта Разума" напоминают, что "Россия дважды поднимала ставки на украинском направлении:

в 2014–2015 годах (Крым и Донбасс из-за госпереворота на Украине и начала "АТО"), а также в 2022-м принятием решения о начале СВО (срыв Минска, начало "входа в НАТО").

"Не исключено, что Москва вновь может посчитать уровень угрозы запредельным и парировать его военным путём. Триггером для этого вполне могут послужить удары западным оружием по территории России в границах 1991 года, которые будут обеспечиваться натовской разведкой с целеуказанием от офицеров альянса", — анализируют они.

За решением Москвы "угроза неприемлема, атакуем!" последует описанный ранее военный ответ России (которая долго не реагирует, но в случае неприемлемой угрозы — бьёт).

Примерами такого ответа множество экспертов называют акции возмездия Ирана после убийства Кассема Сулеймани и атаки иранского консульства в Дамаске.

Тогда Иран ударил по американской военной базе в Ираке и по Израилю — иначе оказался бы faled state, государством-слабаком и трусом, с которым можно не считаться (другое дело, что все были предупреждены).

При этом все сходятся в едином мнении, что отсутствие ответа на условный удар ракетами НАТО или США по Новороссийску, Белгороду, Ростову или Воронежу станет крупнейшим политическим поражением Москвы с 1945 года.

"В этом случае можно будет сказать, что в мировой табели о рангах Россия котируется ниже Ирана, который решился атаковать силы США и Израиля", — отмечают эксперты.

На данный момент обе стороны готовы к максимальной эскалации.

По данным источников AMVET в военных ведомствах США,

войска НАТО остались развёрнутыми после учений "Стойкий защитник — 2024";

в РФ проводятся учения по использованию ТЯО с ОТРК, кораблей, береговых систем и авиации (ВКС).

Среди возможных факторов, позволяющих остановить Запад (и его прокси-марионетку Украину), эксперты называют один из вариантов (либо все сразу) кроме ТЯО:

уничтожение беспилотников НАТО, которые корректируют удары ракет и БПЛА над Чёрным морем и в воздушном пространстве Румынии; развёртывание группировки войск в Белоруссии: либо в Брестской, либо в Гомельской областях (с согласия Минска); разовый неядерный удар по главному логистическому хабу НАТО в польском Жешуве, заявленный как "разовая акция возмездия на первый удар западным оружием".

Иначе, как правильно замечено, "противник поймёт, что можно, и продолжит". Уже продолжает — начавшимися атаками уже не только на ПВО и военные базы, а на объекты стратегических ядерных сил России.

Впрочем Совет по внешней и оборонной политике уже провёл сценарную военную игру, симулирующую военный конфликт Россия — НАТО.

По условиям игры, несколько стран НАТО вводят свои батальоны "для обучения ВСУ" (но с ПВО), а в реальности — для ударов по РФ. Удары по ним НАТО будет считать началом (объявлением) войны… В игре участвовали команды Китая и "мирового большинства" (Индия, Бразилия и т. п.).

"По завершении финального раунда Украина разнесла Крымский мост. Мы в ответ нанесли удар по батальонам НАТО, что НАТО было воспринято как вступление в прямой конфликт, в ответ на который они разбомбили наш Черноморский флот и нанесли ряд других ударов. США объявили о нападении на НАТО и вводе войск на Украину. Россия ответила. Военная эскалация достигла уровня начала третьей мировой", — сообщают участники.

Также они подчеркнули, что в игре проявилась беспомощность дипломатии: "В первом раунде команда России пыталась честно не эскалировать, а реагировать исключительно дипломатическими методами, но резкой военной эскалации избежать не удалось".

Вывод — конфликт "будет решаться на поле боя".

Единственное, что успокаивает экспертов — это неуверенность в том, что "европейцы отреагируют ТАК жёстко на уничтожение отдельных батальонов НАТО на территории Украины, ведь их военных, инструкторов и советников, мы уничтожали и раньше. А США не настолько горят желанием лично ввязаться в эту войну…

А ещё, наверное, стоит вспомнить рассекреченную (и то частично) в 2012 году военную игру США Proud Prophet. Тогда ставилась задача проверить стратегии Пентагона против СССР. Считалось, что если США применят тактическое ядерное оружие, то СССР испугается, отменит наступление и заключит перемирие.

Однако американская команда, выступавшая на учениях "за Советский Союз", восприняла удары ТЯО как "угрозу советскому народу, его образу жизни и чести". Вопреки легенде учений боевые действия не прекратились — началась третья мировая, в которой сразу умерли 500 млн человек и более 1 млрд погибают в ближайшее время.

Возможно, кто-то ещё не забыл конец культового фильма прошлого века "Военные игры", где боевой компьютер рассчитал лучшую стратегию победы, которая звучала как "не начинать играть в ядерную войну".

По крайней мере с нами, русскими, которые, как известно, "если что в рай, а они…"