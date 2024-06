Сценарии-2024 для РФ: "терпила", деэскалация нокаутом и "ядерка"

"Если бы западным стратегам весной 2022 года рассказали об их степени вовлечённости к весне 2024 года, они бы, возможно, не поверили. Но курс линейный, а всё, что обсуждается как гипотетическое обострение, станет со временем реальным", — сообщил глава президиума Совета по внешней и оборонной политике Фёдор Лукьянов в своей авторской колонке для GA.

