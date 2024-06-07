Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.
Представляем сводку с фронта на четверг, 6 июня.
На этом участке фронта ВСУ продолжают контратаковать в районе города Волчанска и посёлка Липцы, но очевидно, что инициатива опять переходит в руки бойцов российской армии. Перемолов элиту контратакующих украинских частей, российская армия вновь переходит в наступление. Так, в районе Липцов отбита утраченная ранее территория.
Подразделения армии РФ на этом направлении нанесли поражение технике и личному составу армии Украины в районе населённых пунктов Весёлое, Высокая Яруга, Колодезь, Жовтневое и Циркуны.
Потери врага — до 140 боевиков и до 16 единиц техники разной модификации.
На данном участке СВО подразделения группировки российских войск заняли выгодные рубежи, нанеся поражение личному составу и боевой технике украинских механизированных бригад в районах населёнников Водяное, Урожайное и Нескучное (ДНР). Потери бандеровцев тут — до 150 боевиков и около полутора десятка единиц техники.
Националисты здесь бросили в контратаку спецназ.
"На Ореховском направлении отбиты две атаки противника. Предположительно, первый отряд был ССО ВСУ, второй отряд закрепления — 128 ОГШБр ВСУ. Допросить некого. Наши их все поубивали", — пишет Дмитрий Рогозин.
Сообщается о трёх попытках украинских контратак, жёстком стрелковом бое и массе убитых и раненых украинцев. С российской стороны убитых нет!
"Наши гвардейцы просто молодцы. А враг — пусть раны зализывает и хоронит убитых, если сможет их достать", — отмечают с мест военкоры.
ВС РФ прорывают оборону ВСУ, наступая к Часову Яру и Покровску. Группировке "Центр" армии России удалось "зацепиться" за н. п. Новоалександровка, обеспечив левый фланг своей очеретинской группы движением к линии Новопокровское — Сокол.
На Краматорском участке бойцы ВДВ и 150-й мсд армии РФ расширили участок контроля, и южнее Часова Яра вышли на канал "Северский Донец — Донбасс". Также есть продвижение южнее мкр. "Новый".
Уже стало очевидно, что националистам не удаётся остановить наступление русских бойцов ни на Краматорском, ни на Покровском участках этого фронта.
За ночь средства российской ПВО перехватили и уничтожили 28 воздушных целей. Об этом сообщает Министерства обороны РФ.
Этой ночью стратегическая авиация РФ нанесла удар по украинским объектам инфраструктуры. Самолёты-бомбардировщики Ту-95 выпустили ракеты, также к целям летели дроны-камикадзе "Герань-2".
В этот раз удары пришлись преимущественно по военным объектам, и в первую очередь, снова по аэродрому в Староконтантинове. Также поражены объекты под Киевом, в Харьковской, Полтавской и Одесской областях.
"В ночь на пятницу Киевская область атакована ракетами и дронами. В результате воздушной атаки произошёл пожар на одном из промышленных объектов", — сообщает глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?