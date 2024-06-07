Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: на Запорожье Киев бросил в бой спецназ, под Харьковом контрнаступ ВСУ закончен

На Запорожском направлении уничтожен брошенный в прорыв украинский спецназ

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

На Запорожском направлении уничтожен брошенный в прорыв украинский спецназ
Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Представляем сводку с фронта на четверг, 6 июня.

Харьковское направление

На этом участке фронта ВСУ продолжают контратаковать в районе города Волчанска и посёлка Липцы, но очевидно, что инициатива опять переходит в руки бойцов российской армии. Перемолов элиту контратакующих украинских частей, российская армия вновь переходит в наступление. Так, в районе Липцов отбита утраченная ранее территория.

Подразделения армии РФ на этом направлении нанесли поражение технике и личному составу армии Украины в районе населённых пунктов Весёлое, Высокая Яруга, Колодезь, Жовтневое и Циркуны.

Потери врага — до 140 боевиков и до 16 единиц техники разной модификации.

Южно-Донецкое направление

На данном участке СВО подразделения группировки российских войск заняли выгодные рубежи, нанеся поражение личному составу и боевой технике украинских механизированных бригад в районах населёнников Водяное, Урожайное и Нескучное (ДНР). Потери бандеровцев тут — до 150 боевиков и около полутора десятка единиц техники.

Запорожское направление

Националисты здесь бросили в контратаку спецназ.

"На Ореховском направлении отбиты две атаки противника. Предположительно, первый отряд был ССО ВСУ, второй отряд закрепления — 128 ОГШБр ВСУ. Допросить некого. Наши их все поубивали", — пишет Дмитрий Рогозин.

Сообщается о трёх попытках украинских контратак, жёстком стрелковом бое и массе убитых и раненых украинцев. С российской стороны убитых нет!

"Наши гвардейцы просто молодцы. А враг — пусть раны зализывает и хоронит убитых, если сможет их достать", — отмечают с мест военкоры.

Фланги Артёмовска

ВС РФ прорывают оборону ВСУ, наступая к Часову Яру и Покровску. Группировке "Центр" армии России удалось "зацепиться" за н. п. Новоалександровка, обеспечив левый фланг своей очеретинской группы движением к линии Новопокровское — Сокол.

На Краматорском участке бойцы ВДВ и 150-й мсд армии РФ расширили участок контроля, и южнее Часова Яра вышли на канал "Северский Донец — Донбасс". Также есть продвижение южнее мкр. "Новый".

Уже стало очевидно, что националистам не удаётся остановить наступление русских бойцов ни на Краматорском, ни на Покровском участках этого фронта.

Террористические удары Киева

За ночь средства российской ПВО перехватили и уничтожили 28 воздушных целей. Об этом сообщает Министерства обороны РФ.

  • 11 дронов сбиты над Крымским полуостровом,
  • 8 дронов над акваторией Азовского моря,
  • 6 дронов над территорией Краснодарского края,
  • 2 дрона над территорией Белгородской области,
  • 1 дрон над территорией Ростовской области.

Тылы Украины

Этой ночью стратегическая авиация РФ нанесла удар по украинским объектам инфраструктуры. Самолёты-бомбардировщики Ту-95 выпустили ракеты, также к целям летели дроны-камикадзе "Герань-2".

В этот раз удары пришлись преимущественно по военным объектам, и в первую очередь, снова по аэродрому в Староконтантинове. Также поражены объекты под Киевом, в Харьковской, Полтавской и Одесской областях.

"В ночь на пятницу Киевская область атакована ракетами и дронами. В результате воздушной атаки произошёл пожар на одном из промышленных объектов", — сообщает глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

Искандер ударил по ПВД ВСУ под Харьковом
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу киев одесса херсон запорожье
Обсудить
Новости Все >
Чтобы овощи росли хорошо, поливайте их так
Дерматолог Константинова: как правильно использовать скрабы без вреда для кожи
Свечение филаментов в центре Галактики объяснили синхротронным излучением пульсаров
Простой рецепт трюфельных конфет "тирамису"
Бузова поинтересовалась, можно ли ей заниматься спортом в купальнике
Сергей Миронов предложил новые условия для налогового вычета по страхованию жизни
В этом году число обращений к нотариусам для обеспечения доказательств выросло на 17%
За рубежом опасаются повышения цен на пшеницу из России
Тарантино оценил фильм "Апокалипто" с Мэлом Гибсоном
Единственное КПП на границе России с Грузией закрыли
Популярное
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период

Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?

Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Выращиваем идеальные помидоры с помощью нашатырного спирта
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Пойдут за вами на край света: самые преданные породы кошек
Почему кошка следует за вами в туалет? Секреты кошачьего поведения раскрыты
Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев На Харьковском направлении ВСУ будут лезть из кожи Дмитрий Плотников Предполагаемый список стран и сил, которым Путин может поставить оружие Любовь Степушова
Флипперы в восторге: рухнул спрос на недвижимость массового сегмента для инвестиций — продавцы идут на уступки
Три в одном: мыльный раствор - универсальный защитник баклажанов от ключевых вредителей
Из-за глобального потепления Северный Ледовитый океан заселила тихоокеанская и атлантическая рыба
Из-за глобального потепления Северный Ледовитый океан заселила тихоокеанская и атлантическая рыба
Последние материалы
Тарантино оценил фильм "Апокалипто" с Мэлом Гибсоном
Единственное КПП на границе России с Грузией закрыли
Киев начал проводить инсценировки обстрелов Херсона и его окрестностей
"АвтоВАЗ", "Итэлма" и "Ростелеком" создадут цифровую экосистему для автомобилей Lada
Спасаем урожай от диких зверей
Кинологи назвали людей, которых не любят собаки
Учёные зафиксировали новую вспышку на Солнце
Концерт Светланы Лободы в Латвии вызвал скандал: зрители уходили с мероприятия
Барьеры страхования МСП: эксперт предложил инновационные решения
Пять шагов красоты: эффективные ритуалы для здоровой кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников