Сводка с фронта: на Запорожье Киев бросил в бой спецназ, под Харьковом контрнаступ ВСУ закончен

На Запорожском направлении уничтожен брошенный в прорыв украинский спецназ

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Представляем сводку с фронта на четверг, 6 июня.

Харьковское направление

На этом участке фронта ВСУ продолжают контратаковать в районе города Волчанска и посёлка Липцы, но очевидно, что инициатива опять переходит в руки бойцов российской армии. Перемолов элиту контратакующих украинских частей, российская армия вновь переходит в наступление. Так, в районе Липцов отбита утраченная ранее территория.

Подразделения армии РФ на этом направлении нанесли поражение технике и личному составу армии Украины в районе населённых пунктов Весёлое, Высокая Яруга, Колодезь, Жовтневое и Циркуны.

Потери врага — до 140 боевиков и до 16 единиц техники разной модификации.

Южно-Донецкое направление

На данном участке СВО подразделения группировки российских войск заняли выгодные рубежи, нанеся поражение личному составу и боевой технике украинских механизированных бригад в районах населёнников Водяное, Урожайное и Нескучное (ДНР). Потери бандеровцев тут — до 150 боевиков и около полутора десятка единиц техники.

Запорожское направление

Националисты здесь бросили в контратаку спецназ.

"На Ореховском направлении отбиты две атаки противника. Предположительно, первый отряд был ССО ВСУ, второй отряд закрепления — 128 ОГШБр ВСУ. Допросить некого. Наши их все поубивали", — пишет Дмитрий Рогозин.

Сообщается о трёх попытках украинских контратак, жёстком стрелковом бое и массе убитых и раненых украинцев. С российской стороны убитых нет!

"Наши гвардейцы просто молодцы. А враг — пусть раны зализывает и хоронит убитых, если сможет их достать", — отмечают с мест военкоры.

Фланги Артёмовска

ВС РФ прорывают оборону ВСУ, наступая к Часову Яру и Покровску. Группировке "Центр" армии России удалось "зацепиться" за н. п. Новоалександровка, обеспечив левый фланг своей очеретинской группы движением к линии Новопокровское — Сокол.

На Краматорском участке бойцы ВДВ и 150-й мсд армии РФ расширили участок контроля, и южнее Часова Яра вышли на канал "Северский Донец — Донбасс". Также есть продвижение южнее мкр. "Новый".

Уже стало очевидно, что националистам не удаётся остановить наступление русских бойцов ни на Краматорском, ни на Покровском участках этого фронта.

Террористические удары Киева

За ночь средства российской ПВО перехватили и уничтожили 28 воздушных целей. Об этом сообщает Министерства обороны РФ.

11 дронов сбиты над Крымским полуостровом,

8 дронов над акваторией Азовского моря,

6 дронов над территорией Краснодарского края,

2 дрона над территорией Белгородской области,

1 дрон над территорией Ростовской области.

Тылы Украины

Этой ночью стратегическая авиация РФ нанесла удар по украинским объектам инфраструктуры. Самолёты-бомбардировщики Ту-95 выпустили ракеты, также к целям летели дроны-камикадзе "Герань-2".

В этот раз удары пришлись преимущественно по военным объектам, и в первую очередь, снова по аэродрому в Староконтантинове. Также поражены объекты под Киевом, в Харьковской, Полтавской и Одесской областях.

"В ночь на пятницу Киевская область атакована ракетами и дронами. В результате воздушной атаки произошёл пожар на одном из промышленных объектов", — сообщает глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.