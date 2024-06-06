Сводка с фронта: атака дронов ВСУ на территорию РФ, под Харьков Киев бросил 12 РСЗО М270

Русский десант ВДВ развивает успех у Часова Яра. Битва за Харьков

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Представляем сводку с фронта на четверг, 6 июня.

Харьковское направление

Положение на этом участке СВО остаётся тяжёлым. Несколько дней армия Украины старается выжать максимум из присланных сюда резервов — добиться хотя бы минимальных успехов перед "мирным саммитом" в Швейцарии. В Волчанске ожесточённые бои. ВСУ расширили плацдарм к северу от реки Волчья, армия РФ, в свою очередь, продвигается в восточной части населённого пункта.

Укроресурсы сообщили, что Киев перебросил на этот фронт 12 установок реактивных систем залпового огня М270, которые оснащены ракетами ATACMS и GMLRS. Эти установки более дальнобойны, чем РСЗО российской группировки, а значит, задача ВС РФ — выбить их. В н. п. Липцы ситуация похожая — бои, ЛБС не двигается.

Авдеевское направление

Группировка "Отважных" ВС РФ сразу на трёх участках выбивает ВСУ с позиций. Силы ГВ "Центр" опять продвинулись за Авдеевкой к северу от Очеретино (Новоалександровка и Архангельское) и в районе села Новопокровское.

"Ситуация на Покровском направлении несколько усугубилась. Русские усилили штурмы. Сейчас они стремятся обезопасить правый фланг Очеретино (занять Калиново и Новоалександровку), а также взять Сокол и продвинуться в Прогресс, чтобы завязать бои за поселок", — пишут украинские ресурсы.

"Отважные" также атакуют у окраины посёлка Сокол, двигаясь западнее села. Не стихают бои на рубеже Нетайлово — Уманское, русские воины двигаются к окраинам посёлка Яснобродовка.

Фланги Артёмовска

На этом участке в направлении города Часов Яр бойцы 98-й ВДД ВДВ развивают успех, проводя штурмы. Российские разведгруппы действуют около водоканала "Северский Донец — Донбасс", на подступах в мкр. "Новый", а также у населённика Калиновка.

Десантники в микрорайоне "Канал" продолжают штурмы, активны ВКС РФ и артиллерия. Вокруг этого микрорайона уже создано полуокружение, ВСУ понемногу сдают свои позиции.

Террористические удары Киева

За ночь средства противовоздушной обороны армии России перехватили и уничтожили 20 воздушных целей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

13 украинских дронов было сбито над территорией Крыма. 6 бесилотников сито над Белгородской областью. Над территорией Ростовской области сбита противокорабельная ракета "Нептун".

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате атаки дронов произошло возгорание на Новошахтинском нефтезаводе. По предварительной информации, огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Также по предварительным данным, пострадавших и погибших в результате теракта националистов нет.

Вооружённые силы Украины в это же время атаковали и нефтяную базу в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, после атак беспилотных летательных аппаратов на территорию Старооскольского городского округа пострадавших нет.

В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров, подытожил глава области. Четырьмя пожарными расчётами огонь был оперативно потушен. Взрывной волной выбиты окна в здании охраны.