ВС РФ формируют "котёл" вокруг Торецка, освобождая ДНР

Взятием Новоалександровки ВС РФ обеспечили контроль над дорогой Покровск — Константиновка, что критично осложнит снабжение Торецкой группировки ВСУ.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0