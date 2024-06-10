ВС РФ формируют "котёл" вокруг Торецка, освобождая ДНР

Торецк будет окружён и взят. Это стало ясно после освобождения Новоалександровки

Взятием Новоалександровки ВС РФ обеспечили контроль над дорогой Покровск — Константиновка, что критично осложнит снабжение Торецкой группировки ВСУ.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Части ВСУ бежали с позиций в Новоалександровке

10 июня населённый пункт Новоалександровка полностью перешёл под контроль армии России, сообщили российские источники.

Украинский Telegram-канал "Петренко" подтвердил продвижение на глубину 1,2 км по трём улицам села. Фактически это означает, что идёт зачистка западных окраин.

По данным украинского канала Deep State, к сдаче Новоалександровки привело оставление позиций одним из подразделений ТРО, причём это случилось с ним не в первый раз, до этого таким же образом пало Очеретино.

"Почему же так произошло?" — спрашивают украинские военные

"Да потому что после Очеретина никто не понёс наказания, не был снят с должности. Более того, не была проведена ротация — то есть провинившиеся подразделения остались "держать" оборону".

Это говорит о том, что с резервами у ВСУ очень плохо. Но и мужество, и опыт российских бойцов, конечно, поставим во главу угла.

Взятие Новоалександровки осложняет логистику для Торецка

Важность взятия данного населённого пункта состоит в обеспечении формирования котла вокруг Торецка.

Продвижение в Новоалександровке обеспечивает приближение ВС РФ на расстояние 7,6 км к трассе Покровск - Константиновка. В течении суток трасса будет под огневым контролем российских бойцов.

Перекрытие дороги приведёт к тому, что другой путь доставки через Изюм и Краматорск от Павлограда составит 310 километров (вместо 160), что о приведёт к кризису группировки ВСУ вокруг Торецка. Существует ещё альтернативный путь снабжения через Покровск и Дружковку, но он на 20 километров длиннее, и дорога там хуже.

С севера "котёл" будет замыкать группировка войск РФ, наступающая на Часов Яр. До трассы на Покровск им также остаётся около 10 километров.

После того, как ВС РФ перережет обе основные нити снабжения, Торецкая группировка ВСУ окажется в оперативном окружении, никто ВСУ приказ оставить позиции не даст, что станет приговором для солдат внутри "котла". В итоге будет повтор Авдеевской операции.

Зачем ВС РФ зашли в Рыжевку в Сумской области

Канал "Петренко" подтверждает заход ВС РФ в Рыжёвку в Сумской области:

"ДРГ противника зашла на глубину до 650 метров, подтверждая своё присутствие кадрами у здания сельского совета".

Напомним, что вчера вчера глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил об освобождении села Рыжёвка, которое примыкает к деревне Тёткино Курской области РФ. По данным Deep State, ВСУ в селе не было. Рыжёвка находится северо-западней харьковской группировки российских войск. Просматривается возможность выхода на крупную железнодорожную станцию Ворожба для перерезания снабжения частей ВСУ под Харьковом с запада.

Наступление в Сумской области может стать частью плана по растягиванию резервов ВСУ. Это важно для Харьковского направления.

Ещё один "котёл" формируется вокруг Угледара

Миноброны РФ сообщило в понедельник о взятии села Старомайорского на Времьевском выступе.

Скоро будет освобождено и Урожайное рядом с ним. Следующими идут населённые пункты Макаровка и Великая Новосёлка, откуда можно наступать на Курахово, взяв в "котёл" Угледар.

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