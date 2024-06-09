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Любовь Степушова
Удержать Часов Яр или Волчанск. Что выбрал Зеленский?

Оттянув резервы от Часова Яра, ВСУ не могут переломить ситуацию в Волчанске

Силовые структуры » Военные новости

До освобождения Часова Яра осталось несколько недель. На Харьковском направлении контрнаступление у ВСУ не получается.

Оттянув резервы от Часова Яра, ВСУ не могут переломить ситуацию в Волчанске
Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=58427@cmsPhotoGallery by Андрей Русов (Andrey Rusov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Падение Часова Яра — вопрос ближайших недель"

9 июня появилась видеофиксация водружения флага Российской Федерации в центральной части микрорайона "Канал" города Часов Яр. Отличились бойцы 98 дивизии ВДВ.

Микрорайон расположен в восточной части города.

10 июня шла зачистка западных окраин данного микрорайона, в том числе, высотных зданий. Также активизировалось движение на флангах.

Основная часть Часова Яра находится западнее водоканала Северский Донец — Донбасс. Именно вдоль него ВСУ выстраивают оборонительные рубежи. За "Каналом" расположен микрорайон "Новый", штурм которого вот-вот начнётся.

Как сообщает Telegram-канал Condotteiro — "падение Часов Яра вопрос ближайших недель".

"ВСУ выходят, часть переброшена на удержание Волчанска", — сообщает автор.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области не имеет успеха

В Волчанске (Харьковская область), тем временем, ведутся ожесточенные бои за центр города, сообщает Telegram-канал "Северный ветер", продвижение к реке Волчья есть каждый день. ВСУ впервые задействовали под городом 101-ю отдельную бригаду охраны Генерального штаба Украины. Видимо, очень нужен результат к конференции в Швейцарии на следующей неделе.

На Липцовском направлении в Харьковской области противник в очередной раз безуспешно пытался атаковать позиции ВС РФ в селе Глубокое. Ни российские, ни украинские источники не подтверждают здесь продвижения ВСУ, как и в Волчанске.

Американский "Институт изучения войны" пишет, что в районе Волчанска "подтвержденных изменений на линии фронта не произошло".

Высокие потери в ВСУ не оставляют им шанса на успех

Между тем, по данным Condottiero, сразу четыре бригады ВСУ запросили ротацию и восстановление личного состава после боёв в районе села Липцы:

"Потери более 50 процентов регистрируются в 77 ОАэмбр, 42 ОМБР, 57 ОМПБР, 13 бригаде НГУ "Хартия", 501 батальоне 36 ОБрМП ВСУ. Кроме того, волонтерам поставлена задача максимально собрать деньги для закупки медикаментов, приборов ночного видения и БПЛА для доразведки местности".

Condottiero напоминает, что это те самые подразделения, которые в последние недели, как писали украинские СМИ, "осуществляли контратаки на Белгород". Они, как выясняется, понесли несовместимые с наступательным потенциалом потери.

Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом заявил, что Харьковское направление будет усиливаться. Вероятно резервы будут перебрасываться с направления на Часов Яр, так как уже идут заявления на Украине о "невысоком стратегическом значении" города. Зеленский отдаст приказ гнать свою армию, сосредоточенную под Харьковом, вперёд. 

Но если контрнаступление захлебнётся, то главком ВСУ Александр Сырский, скорее всего будет уволен, а ВСУ испытают ещё один шок.

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Зачем России Волчанск? Дальше Харьков?
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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