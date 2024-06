Удержать Часов Яр или Волчанск. Что выбрал Зеленский?

До освобождения Часова Яра осталось несколько недель. На Харьковском направлении контрнаступление у ВСУ не получается.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=58427@cmsPhotoGallery by Андрей Русов (Andrey Rusov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0