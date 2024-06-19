Наступает момент истины. ЗРК С-500 "Прометей" на боевом дежурстве очень ждёт своих целей

Разведка НАТО утверждает, что полноценный С-500 "Прометей" развёрнут на юге России

4:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Зенитно-ракетный комплекс С-500 "Прометей" принят на вооружение армии РФ ещё в 2021 году.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ is licensed under Creative Commons с указанием авторства 4.0 Международная

В выполнению боевых задач готов

Впервые развернут он в Московском промышленном районе. И вот пришла пора его испытать в боевых условиях.

О том, что составные части и отдельные элементы новейшей ЗРК С-500 "Прометей" уже испытывают в боевых условиях. И начали это делать в 2019 году в Сирии. В воздухе там постоянно находились экземпляры лучшей военной авиации НАТО, включая истребители 5-го поколения Израиля и США.

Тель-Авив для ударов в Сирии использует новейшее оружие класса "воздух-поверхность" (США). Над регионом кружит самая современная беспилотная техника Запада. Вся эта информация, по мнению иностранцев, тогда была собрана и обработана русскими. И летом 2019 года Москва заявила о начале серийного производства С-500. Осенью 2021 года первая бригада 15-й армии ВКС РФ встала на противоракетную оборону.

И даже гипероружие

"Прометей" для разработчиков был больше, чем комплекс, и поэтому мог творить чудеса. Например, одновременно вести и обстреливать до 10-ти баллистических целей, летящих со скоростью более 4 Махов, или сбивать гиперзвуковые ракеты. Причем, на практике испытать такую возможность могли только ВС РФ, имевшие на боевом дежурстве гиперзвуковые "Кинжалы".

В середине 2021 года комплекс С-500 удачно прошёл такой тест в Капустин Яре. А осенью этого же года "Прометей" прошёл проверку в качестве противоспутникового оружия. Боеснаряд мобильной пусковой установки сбил отслуживший космический аппарат "Целина-Д", вызвав истерику в США, на предмет загрязнения орбиты.

В феврале этого года сообщили, что С-500 был испытан на всех типах гиперзвукового оружия и имеет уникальный опыт борьбы с этим оружием. В апреле пришла официальная информация от Минобороны о разделение комплекса на два варианта — ПВО и ПРО — и о скорейшем внедрении противоракетного "Прометея" на одном из "горячих" направлений. Оставалось только ждать, когда все элементы будут включены в контур местной ПВО.

Головная боль Запада

Если верить последним данным иностранных спецслужб, ориентирующихся на электронную разведку, по-прежнему безнаказанно болтающейся у границ РФ, комплекс уже стали разворачивать на самом опасном стратегическом участке. Речь, по мнению американцев, идёт о двух (минимум) дивизионах, объединенных по автоматизированным системам управления с комплексами С-300ПМУВ и С-400.

"Для "Прометея" настает самый настоящий "момент истины". Сможет ли он обеспечить ПРО горячего направления, особенно против баллистических и крылатых современных ракет западного производства? Пока в полной мере это не удавалось ни США, ни Израилю, в ходе иранского нападения, ни российским комплексам С-400. Наилучшие результаты в данный момент у израильского комплекса "Хец-3", сумевшего уничтожить не менее десятка быстрых иранских ракет", — пишет The War Zone.

Правда, израильские достижения вызывают большие сомнения. ПВО армии России те же ракеты ATACMS сбивали, и в немалых количествах. И относительно введения элементов С-500 в защиту юга РФ, это, по всей вероятности, не фейк. Ведь приходится признать, что западные дроны-разведчики и самолёты ДРЛО чувствуют себя весьма вольготно в этом регионе. Да и пора нашему "Прометею" показать всё, на что способен.

А первыми могут быть F-16...

Досье

С-500 "Прометей" — новейший российский зенитно-ракетный комплекс большой и средней дальности, созданный концерном ВКО "Алмаз-Антей". Он предназначен для уничтожения баллистических и аэродинамических целей, включая ракеты средней дальности и космические аппараты на околоземных орбитах.

Система способна поражать цели на высоте до 200 км и имеет дальность действия до 2 тысяч км. С-500 может использоваться как самостоятельно, так и в составе единой системы противовоздушной обороны, взаимодействуя с другими комплексами типа С-400 и С-300.