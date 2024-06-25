Сводка с фронта: в Одессе уничтожен склад ракет ATACMS, в Раздоловке поднят флаг России

Уничтожен американский БПЛА-разведчик над Чёрным морем

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Представляем сводку с фронта на вторник, 25 июня.

Торецкое направление

ВС РФ в Торецке закрепились в мкр. "Северный", уже заняты ул. Зеленая и ул. Мира. Сейчас идут бои на ул. Киевской и на стыке с мкр. "Дружба". Восточнее города армия России заняла несколько терриконов и опорников. ВСУ не стали держаться за позиции и отступили. У Киева серьёзная нехватка личного состава, и контролировать весь внешний оборонительный периметр он не в состоянии.

Под Торецком российская армия наступает на микрорайон "Железное" и село Южное. Это открывает для ВС РФ ряд возможностей: можно продолжать наступление в городе или, если Генштаб Украины перебросит в Торецк резерв — охватить врага с флангов, отрезав его от снабжения.

Фланги Артёмовска

Тут русская армия выбивает ВСУ из микрорайона "Канал" в городе Часов Яр. Серьёзные бои в районе Калиновки, где националистов оттесняют к каналу "Северский Донец — Донбасс". Их задача тут — максимально долго удерживать позиции, чтобы основные силы укрепились в западной части города. В ответ армия РФ наращивает число БПЛА, продолжает мощные артиллерийские обстрелы.

В Раздоловке поднят флаг РФ и занята большая часть села. Накануне днём ранее наши разведчики зашли на улицу Грущинского, где и водрузили триколор.

"Русские постепенно закрепляются в окрестностях Раздоловки. Ранее они уже продвинулись у ж/д юго-западнее села, атаки на Раздоловку развиваются параллельно с атаками в направлении станции Выемка на восток. Очень тяжело", — жалуются украинские ресурсы.

Донецкое направление

На этом фронте в Красногоровке русская армия двигается вдоль реки в северной части города, пытаясь отрезать гарнизон бандеровцев, сидящий в многоэтажках в центре. Этот укрепрайон ВС РФ намерены брать в клещи. В полях российская группировка взяла ряд важных опорников, сдвинув фронт до 2 км по направлению к дороге Константиновка — Угледар. Рывок сделали ВС РФ и у Владимировки.

Авдеевское направление

Тут продолжаются бои в районе Карловки. В Яснобродовке армия РФ зачищает населённик, враг сохраняет несколько позиций. Активные бои чуть севернее — русская армия продвинулась в Соколе, где у Киева весьма мощные позиции. Ожесточённо атакуют наши и в Евгеновке, и в Новосёловке Первой.

От Новоалександровки "шторма" сделали бросок на село Воздвиженка и закрепились на юго-восточном фланге. Армия Украины яростно контратакует: в случае прорыва русских, фронт может посыпаться, как когда-то у Авдеевки. Чуть восточнее у ВС РФ есть успехи к северу от н. п. Архангельское — взяты несколько опорников ВСУ.

Харьковское направление

Тут интенсивность боевых действий не спадает уже несколько недель. ЛБС практически не меняется. Под Волчанском враг вводит в бой всё новый и новый резерв. Бойцы армии России атаки сдерживают, но напор неонацистов практически полностью лишил ВС РФ возможности наступать. Здесь активна артиллерия, БПЛА и авиация. ВСУ пытаются восстанавливать разрушенные переправы, эти попытки успешно пресекаются.

Русские ответы

В ответку на теракт в Севастополе, ВС РФ нанесли удар по заводу "Краян" в Одессе. Позже там отмечалась повторная детонация. На территории завода находился склад боеприпасов, в том числе ракет ATACMS.

Накануне вечером появилась информация об уничтожении американского БПЛА-разведчика над Чёрным морем. Данные дроны сканировали всю оперативную обстановку на территории Крыма. Сегодня ожидаем подробностей по этой замечательной работе ВКС РФ.