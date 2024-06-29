Российский GLSDB: какой сюрприз для ВСУ приготовила наша "оборонка"

Аналоги GLSDB в России есть, и они начинают участвовать в СВО

4:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В ВС РФ сложилась ситуация, когда между довольно бюджетными ФАБ с управляемым модулем коррекции и планирования и дорогими ракетами типа "воздух — поверхность" нет промежуточного звена.

Фото: defenseimagery.mil by Jacob H. Smith, U.S. Army

Такого звена, чтобы оно не сильно удорожало УМПК, но по дальнобойности и точности не уступало ракетам. Неплохо было бы и опционно добавить ему возможность: "земля — земля".

У ВСУ подобное вооружение есть — это бомба малого диаметра наземного базирования или GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb). В управляемую бомбу GBU-39 "впихнули" ракетный ускоритель и разместили в направляющие M142 HIMARS. Сделано это как раз для удешевления высокоточных ударов. Каждый боеприпас имеет "ценник" в 4 раза меньший по стоимости, чем стандартный заряд "Хаймарса".

Дебют пройден на Украине. И дальнобойность его достигает 150 км, а к цели бомба несёт чуть менее сотни кило взрывчатки.

А чем ответим мы?

В начале этой весны сразу несколько источников на Украине опубликовали изображения упавшего корректируемого боеприпаса, идентифицированного как УМПБ Д-30СН.

Точная расшифровать аббревиатуру можно только догадкой.

Лично я склоняюсь к варианту "Управляемая многоцелевая планирующая бомба Д-30СН".

Итак, это российская разработка в области высокоточных авиационных боеприпасов. Такие боеприпасы представляют собой сочетание управляемых и планирующих бомб, которые могут быть использованы для нанесения точных ударов по различным целям на больших расстояниях.

Рассмотрим основные характеристики и возможности УМПБ Д-30СН. Хотя вообще информации в открытых источниках о этом изделии немного, но достоверно известно о калибре 300 мм. И это очень важная характеристика.

Характеристики УМПБ Д-30СН:

Тип: управляемая многоцелевая планирующая бомба.

Дальность: около 30 км при сбросе с высоты 10 км (точные характеристики могут варьироваться в зависимости от модификации и высоты сброса).

Боеголовка: многоцелевая, предназначена для поражения различных типов целей, включая бронетехнику, укрепления и инфраструктурные объекты.

Наведение: комплексная система наведения, включающая инерциальную навигационную систему (ИНС) и спутниковую навигацию (ГЛОНАСС), что обеспечивает высокую точность удара.

Платформа запуска: может быть использована с различных типов самолётов, включая истребители и бомбардировщики. По аналогии с GLSDB, может запускаться с наземного носителя (например, РСЗО "Торнадо-С"). Это намного дешевле и незаметнее, чем с самолёта, взлёт которого сразу виден.

Точность: благодаря использованию спутниковой и инерциальной навигации, УМПБ Д-30СН способна наносить точные удары по целям с минимальными отклонениями.

Гибкость в применении: подходит для поражения широкого спектра целей, включая укрепления, бронетехнику, объекты инфраструктуры и живую силу противника.

Сложные цели: эффективна против целей, защищённых средствами ПВО, благодаря возможности сброса за пределами зоны действия противовоздушных систем противника.

Стратегическое значение: повышение боевых возможностей. Введение в арсенал таких боеприпасов увеличивает возможности ВС России по нанесению точных ударов на значительные расстояния, снижая при этом риски для авиации.

Сдерживание и атака: УМПБ Д-30СН позволяет наносить удары по важным объектам противника, таким как командные пункты, склады боеприпасов и транспортные узлы, что может существенно нарушить его боеспособность.

Технологическое преимущество: Разработка и внедрение таких высокотехнологичных боеприпасов демонстрируют технологическое развитие и укрепление оборонного потенциала России.

Вывод

УМПБ Д-30СН представляет собой важный элемент в арсенале высокоточного вооружения РФ. Её возможности по нанесению точных ударов на значительные расстояния делают её эффективным средством для выполнения различных боевых задач, включая подавление ПВО, поражение ключевых объектов инфраструктуры и поддержку наземных операций.