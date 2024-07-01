Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Колумбийские наёмники на Украине. Сколько их погибло за киевский режим на самом деле?

Манипулирование цифрами погибших — элемент информационной войны

4:11
Силовые структуры » Военные новости

Недавно журналист Ольга Скабеева в эфире заявила, что телеканал BBC подсчитал, что в конфликте на Украине погибло более 30 тысяч наёмников-колумбийцев.

Манипулирование цифрами погибших — элемент информационной войны
Фото: dvidshub.net by Gertrud Zach, PDM

Однако по данным Министерства обороны России эта цифра — всего 70 боевиков.

А на вопросы, откуда такие данные у BBC, можно ли им доверять, почему так разнятся цифры у журналистки и Министерства обороны РФ и мыслимая ли эта вообще цифра (если говорить о 30 тысячах только погибших наёмников из Колумбии), в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил военный обозреватель, полковник в отставке в ТАСС Виктор Литовкин.

"Откуда такие данные у BBC? Можно ли им доверять и почему так разнятся цифры у журналистки государственного телеканала "Россия" и Министерства обороны РФ?"

"Это вопрос не ко мне. Я не знаю, почему они так разнятся. Видимо, BBC заинтересована в одной цифре, а "Россия-1" заинтересована в другой цифре. А у кого она точнее, я не знаю.

А вообще, 30 тысяч погибших наёмников из Колумбии — реальная цифра?

"Не знаю. Мы до сих пор спорим, не можем уточнить, сколько всё-таки погибло украинских бандеровцев на линии соприкосновения. Называют цифру 700 тысяч, называют и побольше. Но это все, кто погибли, или это вместе с ранеными, увеченными и так далее, и тому подобное? Мы же не знаем точно. Официальных цифр нет. Есть заявления нашего Министерства обороны. Есть цифры, которые заявлял Владимир Зеленский. Он вообще сказал, что 31 тысяча погибла за время специальной военной операции. Поэтому манипулирование цифрами — это тоже есть элемент информационной войны. Им выгодно занижать, а с нашей стороны — завышать. И вообще на войне правду никто не говорит. Это закон войны. Потому что правда невыгодна ни той, ни другой стороне.

Мы же после Второй мировой войны или Великой Отечественной вообще называли цифры погибших 8 миллионов. Потом оказалось, что 8 миллионов — это те, кто у нас погиб именно на фронте. А то, что у нас миллионы людей гражданских погибли, мы же тогда не называли. И до сих пор мы спорим, 27 миллионов у нас погибших в ходе Второй мировой войны или сколько. Но уже, правда, есть официальные данные, есть исследования, которые провело Министерство обороны лет 15 тому назад, там точно по докладам с фронта, по всяким выпискам из муниципальных книг и так далее, и тому подобное подсчитано около 27 миллионов действительно погибших. Но эта цифра до сих пор оспаривается разными учеными — и нашими, и западными".

Это тактика войны?

"И тактика, и стратегия информационной войны — не говорить правду или говорить то, что тебе выгодно, что пойдёт на пользу тебе и твоей стране для победы".

Справка

В марте 2022 года Киев заявлял, что на стороне ВСУ воюет 20 тыс. человек из 52-х стран. Теперь делиться информацией офис президента Украины не торопится, ссылаясь на секретность, но, как недавно сообщили в агентстве Associated Press, "профиль боевиков изменился". Вероятно, речь идёт об изменении их качественного состава: если раньше в ВСУ со всего мира стекались "идейные" (для борьбы с "российской агрессией"), то теперь на Украину едут на заработки. И часто билет в один конец покупают бедные латиноамериканцы.

Что до колумбийцев, то агентство рассказало об их бегстве с полей сражений, при этом их называют "одними из самых профессиональных солдат". В армии Колумбии служит около 250 тыс. человек — это вторая по численности армия в Латинской Америке. Ежегодно на пенсию выходят свыше 10 тыс. человек, из которых сотни едут на Украину.

О "погибших" колумбийцах...
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу украина
Обсудить
Новости Все >
ХМАО в рейтинге регионов РФ по экономическому потенциалу остался в лидерах
2 вида напитков, которые не стоит пить в жару
МВД фиксирует рост числа преступлений со стороны мигрантов
В Чёрном море Турция и её союзники по НАТО ищут украинские мины
"Все против Национального объединения": новый этап борьбы за власть во Франции
Около 84 млн кв. м жилья куплено с помощью льготной ипотеки, подсчитал "Дом.РФ"
Политолог Марков: заговорщики на Украине обсуждали свои планы на мове
Кинологи назвали типы людей, которым нельзя заводить собаку
Такер Карлсон: Обама не верит в победу Джо Байдена на президентских выборах
Защита сидений автомобиля: как светоотражающий жилет помогает родителям
Популярное
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"

Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.

Певица Валерия побывала на свадьбе Реввы
Татьяна Брухунова показала белозубого сына Вагана
Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом: "Это я и моя душа"
В начале июля поливаю по 1 литру на растение, и огурцы плодоносят с бешеной скоростью: суперподкормка для роста
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства
Киев представил новый мирный план: сохранить государство, выход к морю и столицу Любовь Степушова Манипулирование цифрами погибших — элемент информационной войны Дмитрий Плотников Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев
"Я справлюсь сама": супруга бывшего участника "Дома-2" Меньщикова заговорила о расставании
Киану Ривз и его уникальная позиция: актёр Голливуда раскрыл свой взгляд на русских
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Последние материалы
ХМАО в рейтинге регионов РФ по экономическому потенциалу остался в лидерах
2 вида напитков, которые не стоит пить в жару
МВД фиксирует рост числа преступлений со стороны мигрантов
В Польше считают, что Россия развивается быстрее Запада
В Чёрном море Турция и её союзники по НАТО ищут украинские мины
"Все против Национального объединения": новый этап борьбы за власть во Франции
Около 84 млн кв. м жилья куплено с помощью льготной ипотеки, подсчитал "Дом.РФ"
Киев представил новый мирный план: сохранить государство, выход к морю и столицу
Манипулирование цифрами погибших — элемент информационной войны
Политолог Марков: заговорщики на Украине обсуждали свои планы на мове
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников