Колумбийские наёмники на Украине. Сколько их погибло за киевский режим на самом деле?

Манипулирование цифрами погибших — элемент информационной войны

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Недавно журналист Ольга Скабеева в эфире заявила, что телеканал BBC подсчитал, что в конфликте на Украине погибло более 30 тысяч наёмников-колумбийцев.

Фото: dvidshub.net by Gertrud Zach, PDM

Однако по данным Министерства обороны России эта цифра — всего 70 боевиков.

А на вопросы, откуда такие данные у BBC, можно ли им доверять, почему так разнятся цифры у журналистки и Министерства обороны РФ и мыслимая ли эта вообще цифра (если говорить о 30 тысячах только погибших наёмников из Колумбии), в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил военный обозреватель, полковник в отставке в ТАСС Виктор Литовкин.

"Откуда такие данные у BBC? Можно ли им доверять и почему так разнятся цифры у журналистки государственного телеканала "Россия" и Министерства обороны РФ?"

"Это вопрос не ко мне. Я не знаю, почему они так разнятся. Видимо, BBC заинтересована в одной цифре, а "Россия-1" заинтересована в другой цифре. А у кого она точнее, я не знаю.

А вообще, 30 тысяч погибших наёмников из Колумбии — реальная цифра?

"Не знаю. Мы до сих пор спорим, не можем уточнить, сколько всё-таки погибло украинских бандеровцев на линии соприкосновения. Называют цифру 700 тысяч, называют и побольше. Но это все, кто погибли, или это вместе с ранеными, увеченными и так далее, и тому подобное? Мы же не знаем точно. Официальных цифр нет. Есть заявления нашего Министерства обороны. Есть цифры, которые заявлял Владимир Зеленский. Он вообще сказал, что 31 тысяча погибла за время специальной военной операции. Поэтому манипулирование цифрами — это тоже есть элемент информационной войны. Им выгодно занижать, а с нашей стороны — завышать. И вообще на войне правду никто не говорит. Это закон войны. Потому что правда невыгодна ни той, ни другой стороне. Мы же после Второй мировой войны или Великой Отечественной вообще называли цифры погибших 8 миллионов. Потом оказалось, что 8 миллионов — это те, кто у нас погиб именно на фронте. А то, что у нас миллионы людей гражданских погибли, мы же тогда не называли. И до сих пор мы спорим, 27 миллионов у нас погибших в ходе Второй мировой войны или сколько. Но уже, правда, есть официальные данные, есть исследования, которые провело Министерство обороны лет 15 тому назад, там точно по докладам с фронта, по всяким выпискам из муниципальных книг и так далее, и тому подобное подсчитано около 27 миллионов действительно погибших. Но эта цифра до сих пор оспаривается разными учеными — и нашими, и западными".

Это тактика войны?

"И тактика, и стратегия информационной войны — не говорить правду или говорить то, что тебе выгодно, что пойдёт на пользу тебе и твоей стране для победы".

Справка

В марте 2022 года Киев заявлял, что на стороне ВСУ воюет 20 тыс. человек из 52-х стран. Теперь делиться информацией офис президента Украины не торопится, ссылаясь на секретность, но, как недавно сообщили в агентстве Associated Press, "профиль боевиков изменился". Вероятно, речь идёт об изменении их качественного состава: если раньше в ВСУ со всего мира стекались "идейные" (для борьбы с "российской агрессией"), то теперь на Украину едут на заработки. И часто билет в один конец покупают бедные латиноамериканцы.

Что до колумбийцев, то агентство рассказало об их бегстве с полей сражений, при этом их называют "одними из самых профессиональных солдат". В армии Колумбии служит около 250 тыс. человек — это вторая по численности армия в Латинской Америке. Ежегодно на пенсию выходят свыше 10 тыс. человек, из которых сотни едут на Украину.