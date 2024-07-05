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Петр Ермилин
В США объяснили развертывание 48 истребителей F-35A против Китая

В США сообщили о причинах развертывания 48 истребителей F-35A против Китая

5:17
Силовые структуры » Военные новости

США объявили о передовом развертывании 48 истребителей F-35A против Китая — нового вида истребителей-невидимок, созданного для подавления противоздушной обороны (ПВО), пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, что это значит для двусторонних отношений, авторы раскрывают в своей новой статье. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США сообщили о причинах развертывания 48 истребителей F-35A против Китая
Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart, PDM

3 июля Пентагон подтвердил первое в истории передовое развертывание истребителей пятого поколения F-35A в Японии в дополнение к развертыванию F-35B Корпусом морской пехоты США, которое продолжается уже почти семь лет. F-35 не только заменят самолеты четвертого поколения F-16 на авиабазе Мисава, что значительно повысит их возможности, но и увеличит общее количество истребителей на 33 процента, при этом 36 F-16 будут заменены на 48 F-35.

Истребители F-16CM, входящие в состав 35-го истребительного авиаполка в Мисаве, в значительной степени оптимизированы для выполнения задач по подавлению противовоздушной обороны, для чего F-35 также особенно хорошо подходит. Пришедшие на смену F-16 истребители F-35 обеспечат не только увеличенную дальность полета, но и малозаметность, более крупные и совершенные радары с антенной решеткой электронного сканирования AN/APG-81, а также передовые возможности ведения сетецентрической войны и радиоэлектронных атак, а также ряд других передовых функций. F-35A обладает значительно большей дальностью полета, превосходной маневренностью и большей грузоподъемностью по сравнению с F-35B морской пехоты, а также требует гораздо меньших затрат на техническое обслуживание.

Размещение 48 истребителей F-35A на авиабазе Мисава на севере Японии дополнит предыдущее ротационное размещение истребителей F-35A на авиабазе Кадена, которая расположена более чем в 2500 километрах к югу от острова Окинава. Истребители F-35A из состава 4-й и 356-й истребительных эскадрилий были переброшены на базу в марте и ноябре 2023 года соответственно.

Ожидается, что европейские союзники Америки также увеличат временное размещение истребителей F-35 в стране, причем Италия впервые разместила их в августе 2023 года. Расширение присутствия F-35 в Японии происходит на фоне растущей обеспокоенности западного мира по поводу модернизации собственного парка истребителей Народно-освободительной армии Китая, поскольку количество китайских истребителей пятого поколения значительно увеличилось из-за крупномасштабных закупок J-20.

Поступивший на вооружение через год после F-35A в 2017 году, J-20 является гораздо более крупным самолетом, который может похвастаться более чем в два раза большей дальностью полета, гораздо большим радаром, более высокой грузоподъемностью и в подавляющем большинстве случаев превосходной маневренностью, а его авионика в целом находится на одном уровне.

F-35 и J-20 считаются самостоятельными самолетами с точки зрения сложности, в то время как авионика и материалы корпуса двух других действующих истребителей пятого поколения — более старого F-22 и российского Су-57 — гораздо менее совершенные. Это оказало давление на ВВС, ВМС и корпус морской пехоты США, заставив их в первую очередь задействовать F-35 в Тихом океане для противодействия J-20.

Ключевой проблемой для F-35 остается его общеизвестно низкий уровень готовности, особенно по сравнению с F-16, что означает, что даже при увеличении количества истребителей в 35-м истребительном авиаполку на 33% количество доступных истребителей в любой момент времени, вероятно, будет таким же, как и в предыдущие годы, если не ниже. Простота технического обслуживания и высокая эксплуатационная готовность остаются главными преимуществами F-16 перед другими классами американских истребителей и главной причиной разногласий по программе F-35. Уровень готовности не только низкий, но и общее количество F-35, находящихся на вооружении, остается на несколько сотен самолетов ниже, чем прогнозировалось ранее, что приводит к серьезным задержкам с модернизацией, отказу Пентагона от новых партий продукции и постоянному сокращению заказов, что еще больше негативно сказывается на состоянии самолета.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша китай япония
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