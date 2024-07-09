Сводка с фронта: массированная ночная атака дронов по территории РФ, "элитная" 47-я бригада ВСУ наполовину разбита

ВСУ переброской резерва из-под Волчанска поставили крест на контрнаступе в Харькове

3:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем сводку с фронта на вторник, 9 июля.

Торецкое направление

На этом участке развитие наступления российской армии продолжается по двум направлениям. В посёлке Нью-Йорк в микрорайоне "Дружба" армия России продвигается вдоль железнодорожного полотна на север к ул. Гагарина, а также на запад. В Северном русская группировка развивает наступление с юга, заняв пятиэтажные дома, от которых до шахты "Северной" и террикона остаётся чуть более полукилометра. Контроль над высотой приведёт к краху украинской обороны в восточных кварталах Торецкой агломерации.

Командиры ВСУ, видя критическое положение в Нью-Йорке, решились на переброску резерва из-под Волчанска, поставив крест на контрнаступлении в Харьковской области. На этот шаг армия Украины пошла из-за опасений обрушения фронта после освобождения русскими Нью-Йорка. В самом поселке наши закрепились в мкр "Петровская Гора", начав штурм машиностроительного завода.

Покровское направление

После провала ВСУ под Очеретино её оборона трещит. Российская армия за короткий период выбила противника из населённых пунктов Сокол, Новопокровское, Нетайлово, Уманское и Яснобродовка. Это частично стало следствием ошибки командования армии Украины и бегства разбитой 115-й бригады националистов под Очеретино. На "тушение пожара" бросили элитную 47-ю бригаду. Это подразделение ВСУ угробило половину своих танков "Абрамс" и БМП "Бредли" только для того, чтобы задержать русское продвижение по реке Дурная.

Террористические удары ВСУ

Киев сегодня ночью устроил массированную атаку на несколько регионов России. Под удар попали Астраханская, Белгородская, Воронежская, Волгоградская, Курская и Ростовская области. Есть погибшие.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, атаке ночью подверглись несколько городов и посёлков: Белгород, Дроновка, Шебекино, Новая Таволжанка и другие населённики. В столице региона около автобусной остановки "Энергомаш", куда ударила ракета ВСУ, погиб мужчина, ещё несколько человек получили ранения. Повреждены автомобили и разрушены частные дома. Есть перебои на линии электроснабжения.

Всего за сутки в области погибли четыре человека.

Несколько десятков БПЛА атаковали Ростовскую область. Большинство из них уничтожили силы ПВО. Но глава региона Василий Голубев отметил, что в Родионова-Несветайском районе произошло возгорание 2-х трансформаторов. Пожар оперативно ликвидировали.

Несколько дронов в Волгоградской области атаковали город Калач-на-Дону. По словам очевидцев, за ночь было около 10 взрывов. Предварительно, беспилотники ударили по нефтебазе и хлебозаводу. А в городе Фролово из-за падения обломков БПЛА загорелась подстанция, сообщили в администрации области, ссылаясь на губернатора Андрея Бочарова.

Четыре дрона самолётного типа сбиты над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Также дроны пытались атаковать Воронежскую область. Все БПЛА уничтожены, отмечает глава региона Александр Гусев.

Массированную атаку дронов отразили и в Астраханской области, пострадавших нет, сообщают в администрации региона.