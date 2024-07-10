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Дмитрий Плотников
Ракетный удар по Киеву. Разбор "полётов" русского оружия по военным объектам столицы Украины

Ракетный удар по Киеву показал несостоятельность ПВО Украины

3:45
Силовые структуры » Военные новости

Накануне российская армия нанесла ракетный удар по Киеву.

Ракетный удар по Киеву показал несостоятельность ПВО Украины
Фото: commons.wikimedia.org by State Emergency Service of Ukraine, CC BY 4.0

Удар подобного масштаба по военной инфраструктуры столицы Украины не наносился уже довольно давно. Но и после него осталось несколько вопросов — ответы на которые дадут возможность понять ряд перспектив вооружённого конфликта на Украине.

Какие объекты в Киеве были поражены

Главная часть ударов (не менее шести ракет), пришлась на несколько строений предприятия "Артём". Также "прилётами" были поражены подстанции в Голосеевском и Шевченковском районах Киева. По всей вероятности, речь идёт о подстанциях "Протасовская" и "Соломенская".

Работа киевской ПВО

Учитывая тот факт, что ЗРК Patriot и NASAMS пропустили основную часть российских баллистических и крылатых ракет, а также принимая во внимание число задействованных для удара украинской столице ракетоносителей, можно предполагать, что всего ВСУ смогли перехватить лишь 10 процентов ракет, а поговаривают, что и того меньше. Это откровенно слабый результат, особенно если речь заходит о защите столицы государства.

Ну а прилёт зенитной натовской ракеты AIM-120 в детскую больницу — наиболее хорошо характеризует действия криворуких расчётов ПВО Киева, и Украины, в целом, пишет "Военная хроника".

Может ли боевая авиация России наносить такие удары постоянно?

На киевское предприятие "Артём" российская армия не пожалела шести ракет Х-101, а всего на объекты военного назначения в центре Украины, по различной информации, прилетело аж 30 ракет. Отсюда можно сделать вывод, что ВС РФ имеют полную возможность масштабировать такие удары. Кстати, удар 8 июля отнюдь не самый масштабный: в прошлогодних налётах на энергетические объекты Незалежной (в частности, по Киеву) Россия применяла до 80 баллистических и крылатых ракет различного типа.

Как выйти на цифру в "100 ракет"?

Каждая операция таких масштабов определяется своей целесообразностью. Прошлые удары российским оружием требовали повышенного расхода боеприпасов прежде всего из-за плотной ПВО столицы Украины. Но большая часть систем С-300, скорее всего, была выделена на линии боевого соприкосновения из-за активности ВКС России, и киевская ПВО проредилась. В этих условиях нам не надо наносить массированных ударов и число применяемых ракет можно снижать при нужном результате.

Вывод

В начале спецоперации у армии Украины была одна из наиболее мощных систем ПВО на планете и точно самая мощная на континенте. Пусть она была самая современная, однако она отличалась выстроенной системой и была многочисленной. Но под постоянными русскими ударами украинская ПВО деградировала с каждым прилётом. Сперва — от эшелонированной до кустарной, затем — до объектовой, затем киевский режим лишился возможности отбивать многие угрозы. Сегодня ВСУ просто для того, чтобы хоть как-то прикрыть Киев, надо задействовать практически все вооружения от Запада — от NASAMS и Patriot до SAMP-T и Gepard.

Однако даже в киевских масштабах этот "сбор" может прикрывать только некоторые объекты. Несмотря на постоянные многомиллиардные поставки комплексов ПВО, интеграции советских и западных систем не случилось, а качество использования только зарубежных комплексов остаётся весьма посредственным.

Киев удар по заводу "Артём"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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