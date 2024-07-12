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Дмитрий Плотников
Ракеты Storm Shadow. Почему Великобритания испугалась бить ими по глубинке России?

Британия заявила, что не давала разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь РФ

4:17
Силовые структуры » Военные новости

Накануне появилась информация, что Лондон разрешил Киеву бить ракетами Storm Shadow в глубину российской территории.

Британия заявила, что не давала разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь РФ
Фото: Коллаж Midjourney 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Рыбка плывёт — назад отдаёт

Однако через сутки Министерство обороны Британии не подтвердило информацию о том, что давало разрешение на применение ВСУ дальнобойных Storm Shadow вглубь России.

Об этом уже сообщило и агентство The Telegraph. Канцелярия нового премьера Великобритании Кира Стармера заверила, что власти страны "не меняли позицию" по использованию украинцами ракет.

Авторы заявили, что чиновники Соединённого Королевства обеспокоены тем, что использование этих ракет для поражения российских целей "приведёт к эскалации войны и может втянуть Британию в конфликт" с РФ. Кстати, для выдачи разрешения на удары ракетами Storm Shadow потребуется согласие 3-х стран, две из которых — Франция и Британия, производящие данные боеприпасы. Источник в ответ на вопрос, "будут ли Storm Shadow применять для ударов по территории России", ответил: "Этого не произойдёт".

Но позорно ушедший премьер-министр Риши Сунак говорил, что ВСУ имеют право использовать поставленные ракеты "при соблюдении международных гуманитарных законов".

Однако точно установлено, что эти ракеты противник уже использовал для ударов по Республике Крым. Раньше о "необходимости ударов" ими высказывался и французский лидер Эммануэль Макрон.

Самолёты-носители Storm Shadow

Сегодня неизвестно число переданных Киеву ракет Storm Shadow (известной также как SCALP), но всё же основной проблемой их использования будут носители. Сейчас Украина использует для ударов самолёты Су-24, доделанные под удары крылатыми ракетами натовского образца.

Запуски украинская армия производит в основном из Центральной Украины: восточнее Полтавы (по Донбассу) и из неба над Херсоном (удары по Крыму). Применение Storm Shadow/SCALP по другим объектам России потребует пересмотра тактики и более рискованных (технически и тактически) вылетов, при которых риск потерять оставшиеся бомбардировщики Су-24 ВСУ серьёзно вырастает. Также надо учесть, что Су-24 для запусков необходимы аэродромы подскока (временный аэродром для дозаправки или перезагрузки): Миргород, Канатово и др., по которым ВС РФ сейчас постоянно наносят удары.

Вывод

С ракетами Storm Shadow/SCALP ПВО России встречалась не раз, а значит, их перехват — дело знакомое. Но и преуменьшать её опасность не стоит. Тем более, что Украине ещё не передано другое дальнобойное оружие - ракеты TAURUS с увеличенной дальностью пуска в два раза.

Справка

Storm Shadow (SCALP EG) — высокоточная крылатая ракета, разработанная совместно французской компанией MBDA и британской Defence Equipment and Support. Предназначена для поражения высокозащищенных стационарных объектов.

Основные характеристики

  • Тип ракеты: Крылатая ракета воздушного базирования
  • Дальность действия: 250-560 км (в зависимости от версии)
  • Вес: Около 1300 кг
  • Длина: 5.1 м
  • Диаметр: 0.48 м
  • Боеголовка: Многоцелевая, 450 кг (BROACH)
  • Система наведения: Инерциальная навигация, GPS, TERCOM (Terrain Contour Matching), и IIR (Imaging Infra-Red).

Запускается с воздуха, а после запуска летит на малой высоте, что позволяет обходить системы ПВО. На финальном этапе полёта ракета поднимается, чтобы получить наилучший угол атаки для поражения цели сверху, где защита обычно менее эффективна.

Находится на вооружении ряда стран, включая Британию, Францию, Италию, Грецию и ОАЭ. Ракета использовалась в различных конфликтах, демонстрируя высокую эффективность.

Изучение ракет Storm Shadow/SCALP в России, электроника и боевая часть
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу крым нато великобритания эммануэль макрон
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