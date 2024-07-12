Новая доктрина РФ упросит ядерный ответ по Украине и армадам НАТО

Дмитрий Стефановиич: у РФ уже есть право на превентивный ядерный удар

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Вероятно, в ближайшее время будет оглашена скорректированная ядерная доктрина России. Изменения уже анонсировали президент России и спикеры МИД РФ.

Фото: Midjouney: Войска НАТО идут войной на Россию by Midjourney v 5.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что действия США и НАТО заставляют Москву задуматься о необходимости корректировки ядерной доктрины.

Президент России Владимир Путин отметил, что ядерная доктрина — это "живой инструмент" и может потребовать изменений.

Нынешняя "ядерная доктрина" России-2020 описывает четыре ситуации, при которых будет дан ядерный ответ: атака баллистическими ракетами по РФ или союзникам, применение врагом любого оружия массового поражения, атака на объекты ядерных сил и агрессия с обычными вооружениями в критическом масштабе.

При этом если в "нулевые" и десятые" в доктрине звучала формулировка "при угрозе существования государства", то сейчас речь уже идёт о "критической ситуации".

"Изменения российской ядерной доктрины будут, видимо, в жанре тонкой донастройки, так как и существующие "Основы государственной политики в сфере ядерного сдерживания" 2020 года — очень хороший документ", — заявил Pravda.Ru научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефановиич.

"Возможно, там появится что-то из терминов, употребляемых президентом в этом контексте, про угрозы суверенитету и территориальной целостности", — добавил он.

"При этом уже сейчас Россия на доктринальном уровне оставляет за собой право первого ядерного удара. Кроме того, и в действующем документе подробно изложен ряд неядерных угроз, на купирование которых направлено, в том числе, ядерное сдерживание", — считает сооснователь проекта "Ватфор".

"При этом что касается упреждающих ударов, то это вопрос скорее не доктринального документа, а непосредственно военного планирования. Появление всё новых военных угроз, в том числе, например, развёртывания ракет средней дальности в Европе, может заставить перейти как раз к таким подходам", — заключил он.

"Я полагаю, что доктрина — это такой рамочный документ, который, во-первых, очевидно имеет открытую и закрытую части, а все необходимые решения и приказы были приняты и отданы ещё до СВО", — рассказал Pravda.Ru автор военно-морского аналитического проекта "Мичман Птичкин".

"Внесение изменений в публичную версию доктрины (как вы понимаете, неполную) даст сигнал международному сообществу и, вероятно, станет "антикризисной мерой" во внутриполитическом смысле", — добавил он.

Что же касается восприятия России, по мнению эксперта, оно не изменится, так как противники уже максимально демонизировали РФ, а друзья так или иначе сохраняют партнёрство и верность.

Ядерная же война не нужна никому: ни врагам, ни друзьям, ни самой Москве. Конечно, война решает множество проблем (а у РФ сейчас есть проблемы со старением общества, его замещением, миграцией, экономикой), но всё-таки не ядерная война.

"Поэтому меня интересуют не документы, а ситуация с носителями ядерного оружия. Например, хотелось бы знать, как у нас с выпуском баллистических ракет различного базирования, атомными подводными крейсерами, дальними бомбардировщиками типа Ту-160. А ещё — что с ПАК ДА, будет ли и когда замена Миг-31 для гиперзвука", — считает эксперт.

Впрочем в соцмедиа уже появился довольно-таки чёрный юмор. Например, выступления стендаперов: "Ну всё, готов на мировую", — сказал усталый президент. Вздохнул, нажал и улыбнулся — и мировая началась".

Надеемся, он так и останется чёрным юмором в нервную "эпоху глобальных перемен".