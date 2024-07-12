В США оценили уничтожение Россией большей части систем ПВО Patriot ВСУ

В США прокомментировали уничтожение Россией большей части систем ПВО Patriot ВСУ

3:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM) обратили внимание на появившиеся в сети кадры того, как российские ракеты "Искандер-М" уничтожают большую часть украинских систем ПВО Patriot. В своей новой статье авторы дают оценку этим действиям. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, CC BY 4.0

Новые кадры, опубликованные Министерством обороны России, подтверждают успешные удары с использованием баллистических ракетных комплексов "Искандер-М" по уничтожению двух батарей зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот" — редкого оружия американского производства, подаренного Вашингтоном и многими его европейскими союзниками.

"Ударом оперативно-тактического комплекса "Искандер" уничтожены две пусковые установки ЗРК "Пэтриот" и радиолокационная станция "Жираф" ВСУ в районе населенного пункта Южное Одесской области", — уточнили в Минобороны по поводу ударов.

Хотя комплексы "Искандер" не являются специализированными средствами противовоздушной обороны, на кадрах неоднократно было показано, что они используются со значительным эффектом для нейтрализации лучших украинских систем противовоздушной обороны Patriot и С-300, а возможности точного наведения позволяют им уничтожать наземные мобильные средства, корректируя курс во время полета.

Ранее, 9 марта, на кадрах было видно, как украинские комплексы Patriot, действовавшие вблизи населенного пункта Сергеевка в спорной Донецкой области, были уничтожены в результате ударов "Искандер-М". Комплексы С-300 советского производства, которые значительно мобильнее "Патриотов", также были уничтожены в ходе атаки.

Это привело к еще большему усилению и без того значительно ослабленной противовоздушной обороны в этом районе, а украинские и западные источники выразили растущую обеспокоенность по поводу стратегических последствий.

Украина получила свои первые комплексы Patriot от трех стран в мае 2023 года, причем первая система была поставлена совместно Германией и Нидерландами, а вторая — Соединенными Штатами. С тех пор западные страны неоднократно заявляли о поставках дополнительных единиц вооружения, хотя арсенал США все больше и больше распределялся между Восточной Европой, Тихоокеанским регионом и Ближним Востоком.

Вашингтон стремится пополнить запасы украинских систем Patriot, оказывая давление на своего стратегического партнера Израиль, чтобы тот передал системы этой восточноевропейской стране, поскольку сильная зависимость Тель-Авива от американской помощи и поставок все больше ограничивает его возможности для сопротивления. Израиль приобрел значительный арсенал систем Patriot в 1990-х годах, но крайне неохотно поддерживал усилия Запада по вооружению Украины, чтобы избежать ухудшения своих отношений с Москвой.