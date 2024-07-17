Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.
Представляем сводку с фронта на среду, 17 июля.
ГВ "Север" на этом фронте продолжает освобождать приграничные районы. На Волчанском участке ведутся ожесточенные бои. После неудачных атак ВСУ возобновили переброску резервов на правобережье реки Волчьей.
За сутки сорваны восемь попыток форсирования реки и отражена контратака. Тут уничтожено до 25 боевиков, а также начали сдаваться в плен первые всушники из числа экс-заключенных.
На Липцовском участке "Бесстрашные" в районе села Глубокое за сутки отразили 6 контратак, уничтожено около 40 бандеровцев.
Противник продолжает наращивать усилия на Харьковщине, задействуя очень большие силы. Киеву необходим локальный успех, чтобы поддержка Запада не сокращалась, поскольку само государство Украина свое существование поддерживать уже не в силах.
Тут идёт мощное наступление ВС РФ. Русская армия продвинулась в мкр. "Дружба" и мкр. "Железное", заняла отвалы шахты "Южная". В мкр. "Дружба" ВС РФ начали новое наступление выравнивая северный фланг после нашего прорыва в районе станции "Магдалиновка".
В микрорайоне "Железное" войска РФ взяли под контроль шахту с россыпью отвалов. Также там идёт наступление в сторону ж/д по ул. Майской и Школьной. Цель русских воинов тут — террикон шахты им. Артёма, контроль над которым даст возможность армии РФ перерезать дорогу между Забалкой и Нелеповкой, которая соединяет Нью-Йорк с южным флангом Торецка.
Российские войска на фланге Часов Яра разгромили противника в Калиновке, прорвали оборону ВСУ, перейдя канал "Северский Донец — Донбасс". 200-я бригада ЛенВО и десантники развивают наступление, выбив врага из Калиновки, информацию признают и вражеские источники.
"Обстановка в направлении Часика: русские смогли выбить нас за канал в Калиновке и из лесополос к югу от Григоровки. Теперь будем пытаться держать опорники и фланги, чтобы они не подвинули нас ещё дальше!" — отмечают украинцы.
Группировка "Отважных" завершает разгром националистов в Новосёловке Первой, заняв почти всё село и взяв в плен неонацистов. Бойцы группировки войск "Центр", закрепившись в районе школы и заняв ферму, вчера продолжили штурм ВСУ и заняли большую часть населённого пункта.
Русские воины смогли взять в плен двух украинских боевиков.
"Вылезли из кустов и оттащили их к себе!" — жалуются украинские националисты.
Военные эксперты Незалежной утром писали о продвижении армии России в этом районе в "лесополках". Поступают сообщения о боях на перекрёстке ул. Школьной и ул. Первомайской.
Здесь группировка войск "Центр" прорвалась в н. п. Лозоватское и быстро продвинувшись к центру, в итоге заняла большую часть населённика. Это продвижение признали и укроресурсы, закрасив на своей карте большую часть села.
Ранее они с опозданием признавали, что российская армия активно штурмует посёлок.
"На восточной окраине Лозоватского российские войска при поддержке бронетехники продолжают штурмовые действия вдоль лесополос в направлении посёлка", — сообщали они.
Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.