Сводка с фронта: в Волчанске начали сдаваться боевики ВСУ, призванные из тюрем, наступление на Торецк

Под Харьковом начали сдаваться в плен бывшие заключённые украинцы

3:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, PDM

Представляем сводку с фронта на среду, 17 июля.

Харьковское направление

ГВ "Север" на этом фронте продолжает освобождать приграничные районы. На Волчанском участке ведутся ожесточенные бои. После неудачных атак ВСУ возобновили переброску резервов на правобережье реки Волчьей.

За сутки сорваны восемь попыток форсирования реки и отражена контратака. Тут уничтожено до 25 боевиков, а также начали сдаваться в плен первые всушники из числа экс-заключенных.

На Липцовском участке "Бесстрашные" в районе села Глубокое за сутки отразили 6 контратак, уничтожено около 40 бандеровцев.

Противник продолжает наращивать усилия на Харьковщине, задействуя очень большие силы. Киеву необходим локальный успех, чтобы поддержка Запада не сокращалась, поскольку само государство Украина свое существование поддерживать уже не в силах.

Торецкое направление

Тут идёт мощное наступление ВС РФ. Русская армия продвинулась в мкр. "Дружба" и мкр. "Железное", заняла отвалы шахты "Южная". В мкр. "Дружба" ВС РФ начали новое наступление выравнивая северный фланг после нашего прорыва в районе станции "Магдалиновка".

В микрорайоне "Железное" войска РФ взяли под контроль шахту с россыпью отвалов. Также там идёт наступление в сторону ж/д по ул. Майской и Школьной. Цель русских воинов тут — террикон шахты им. Артёма, контроль над которым даст возможность армии РФ перерезать дорогу между Забалкой и Нелеповкой, которая соединяет Нью-Йорк с южным флангом Торецка.

Фланги Артёмовска

Российские войска на фланге Часов Яра разгромили противника в Калиновке, прорвали оборону ВСУ, перейдя канал "Северский Донец — Донбасс". 200-я бригада ЛенВО и десантники развивают наступление, выбив врага из Калиновки, информацию признают и вражеские источники.

"Обстановка в направлении Часика: русские смогли выбить нас за канал в Калиновке и из лесополос к югу от Григоровки. Теперь будем пытаться держать опорники и фланги, чтобы они не подвинули нас ещё дальше!" — отмечают украинцы.

Авдеевское направление

Группировка "Отважных" завершает разгром националистов в Новосёловке Первой, заняв почти всё село и взяв в плен неонацистов. Бойцы группировки войск "Центр", закрепившись в районе школы и заняв ферму, вчера продолжили штурм ВСУ и заняли большую часть населённого пункта.

Русские воины смогли взять в плен двух украинских боевиков.

"Вылезли из кустов и оттащили их к себе!" — жалуются украинские националисты.

Военные эксперты Незалежной утром писали о продвижении армии России в этом районе в "лесополках". Поступают сообщения о боях на перекрёстке ул. Школьной и ул. Первомайской.

Покровское направление

Здесь группировка войск "Центр" прорвалась в н. п. Лозоватское и быстро продвинувшись к центру, в итоге заняла большую часть населённика. Это продвижение признали и укроресурсы, закрасив на своей карте большую часть села.

Ранее они с опозданием признавали, что российская армия активно штурмует посёлок.