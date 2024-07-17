Обнуление натовских РСЗО. Сколько HIMARS было уничтожено с начала спецоперации на Украине

Российская армия теперь умеет уничтожать западные HIMARS на Украине

4:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Итак, из-за успешной активности российских беспилотников из Одессы вывозят натовские системы ПВО и снимают часть пусковых установок реактивных систем залпового огня для ATACMS.

Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон, PDM

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К примеру, на рейде Одессы сняты пусковые установки с сухогрузов, а корабли, резко ушли в открытое море выключив транспондеры (автоматические идентификаторы судна).

Кстати, Киев продолжает стягивать большое число таких РСЗО на Харьковское направление, где армия России их также эффективно уничтожает.

Сколько же HIMARS уничтожено на СВО?

Эта тема — одна из наиболее сложных по нескольким причинам. Во-первых, потери "Хаймарсов" Киев тщательно скрывает. Во-вторых, споры о том, сколько именно американских РСЗО уничтожила армия России, идут постоянно.

Сколько HIMARS дали Украине?

О передаче этих РСЗО Вашингтон объявил 1 июня 2022 года, а уже 23 июня тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников сообщил об их прибытии. Сперва Пентагон передал Украине 8 систем и пообещал ещё 4.

Штаты и страны НАТО передавали Киеву комплексы различных типов: гусеничные M270 (MARS II — ФРГ, M270 LRU — Франция, M270B1 — Великобритания, M270A1-I — Италия) и колёсные M142 HIMARS. Всего Белый дом передал ВСУ 40 штук М142 HIMARS, ещё 3 пусковых установки дал Берлин, не менее 17 штук М270 поставили Париж, Лондон и Рим, пишет "Военная хроника".

Всего в ВСУ передали не менее 57 систем "Хаймарс" всех типов. До начала этого года западная пресса утверждала, что армия России не смогла уничтожить ни одной пусковой установки, но в эту очевидную ложь, похоже, она и сама не верила.

Уничтожение первой пусковой HIMARS

Первый факт об уничтожении двух пусковых установки M142 приходится на 6 июля 2022 года. Российское Минобороны сообщило, что между Дружковкой и Краматорском такую установку уничтожили вместе со складом боеприпасов. К концу лета 2022 года русские бойцы уничтожили до 10-ти ПУ, а географически "Хаймарсы" поражались в пределах Донбасса.

За осень 2022 года Украина лишилась от 10 до 11 пусковых HIMARS, и для восполнения потерь в ВСУ сразу передали дополнительные. Характерно, что потери той осени — это парные поражения, когда в ангарах или на позициях уничтожалось сразу по две системы.

Самым результативным был прилёт в склад в Запорожской области в декабре. Этим ударом российская армия уничтожила сразу 5 (!) РСЗО. Затем Запад сделал выводы и рассредоточил "Хаймарсы" по фронту.

Что это дало

Помогло это лишь частично. За 2023 год уничтожения двух пусковых происходили четырежды, но суперрезультативных ударов больше не было. Помимо этого, на частоту применения этих РСЗО повлияли подготовка к "контрнаступу", а отсюда накопление запасов боеприпасов.

Но с конца 2023 года всё опять поменялось.

Что произошло?

После долгого перерыва, вызванного перерывом в поставках боеприпасов, HIMARS опять появились на полях сражений. Но теперь националисты вынуждены были реагировать на российское наступление, подтягивать РСЗО поближе к ЛБС, чтобы снизить подлётное время ракет и дотянуться до целей. В итоге, с конца декабря по сегодняшний день отмечается рост потерь "Хаймарсов". Кстати, совсем недавно Минобороны России сообщало об уничтожении за неделю сразу 6-ти пусковых установок HIMARS и MARS II.

А сколько же всего HIMARS уничтожено?

По "официалке" от военного ведомства и источникам с геопривязкой установлено порядка 56 эпизодов поражения РСЗО M142/M270, в ходе которых уничтожено или серьёзно повреждено до 65 пусковых установок, что чуть больше, чем официально заявленное количество переданных РСЗО. Это объясняется и ростом российского разведывательно-ударного контура.