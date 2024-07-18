Сводка с фронта: бойцы РФ ворвались в Лозоватское, взяв его с ходу, объявлен ценник "за голову" F-16

Киев решил обманом "прощать" дезертиров ВСУ, если те сами вернулись в часть

4:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, CC BY-SA 4.0

Представляем сводку с фронта на четверг, 18 июля.

Авдеевское направление

Группировка "Отважных" практически выбила украинских боевиков из Новосёловки Первой, неонацисты пока удерживают южную окраину. Накануне ГВ "Центр" завершила атаки с востока и севера, заняв уже почти всё село.

Украинские военные эксперты на своих картах отмечают ежедневное продвижении российской армии в населённом пункте и в лесопосадках.

"Новосёловка Первая: обстановка сложная и с каждым временем ухудшается, русские смогли занять северо-запад села, остается кусок южной части, но давят с севера и поджимают с востока, тем самым представляют угрозу!" — жалуются медийные солдаты ВСУ.

Артёмовское направление

На этом участке восточная часть села Калиновка и ферма севернее населённика перешли под контроль русских бойцов. Российская армия развивает наступление и закрепляется за каналом "Северский Донец — Донбасс". Севернее Карловского водохранилища армия России продвинулась в восточной части СНТ "Донбасс" на глубину до 150 м. и освобождает территорию при поддержке артиллеристов и боевых лётчиков.

Харьковское приграничье

На этом фронте продолжаются активные бои в северной части Волчанска. Напряжённые схватки идут вдоль ул. Шевченко, ул. Соборной и ул. Гагарина.

Покровское направление

На этом направлении спецоперации группировка армии РФ прорвалась в село Лозоватское, молниеносно продвинулась к центру, заняв с ходу его большую часть. Сейчас завершается зачистка посёлка. Над ним уже реет флаг РФ.

Медийные националисты уже жалуются на потерю населённого пункта.

"Враг забирает Лозоватское под свой контроль! Дальше пытается двигаться в сторону Тимофеевки и выбивать нас из лесополосы. Жара доказывает, что они не будут долго сидеть на месте, они будут интенсивно продвигаться!" — переживает противник.

Дезертирство в ВСУ

Проблема в ВСУ с дезертирством огромна. А решать Киев её решил "прощением", если дезертир сам вернулся в часть. Правда, как говорится, есть нюанс: если простит командир. Вот и получается, что законопроект с подставой: дезертир возвращается, но сразу будет брошен на "ноль" заглаживать вину.

Кстати, за последние месяцы количество дезертирства из ВСУ увеличилось кратно.

15 миллионов за F-16

Вслед за бронетехникой врага, за F-16 объявили награду: кто первыми собьёт самолёт, получит 15 млн рублей. Анонс "премиалки" ожидаем, но в Интернете диванные эксперты как обычно разнылись о денежном вопросе СВО. По их словам "воюем за деньги, при дедах такого не было".

Но такие комментарии жалки и смешны.

Если бы эти "эксперты" читали что-то ещё кроме собственных постов в "телеге", то могли бы знать, что за умелое побивание врага, русского воина всегда награждали исправно. Например, за сбитый немецкий самолёт во время Великой Отечественной войны полагалось: 1 тысяча рублей за истребитель и 2 тысячи рублей за бомбардировщик.

За подбитый танк платили 500 рублей. А вот эвакуация своего танка оценивалась выше — солдатам, вытащившим в тыл с ЛБС тяжёлый танк ИС или КВ полагалось 5 тысяч рублей. Кстати, за подбитие железнодорожной техники платили тоже. К примеру, за паровоз платили 750 руб.

Так что деньги за отважную работу — это норма.