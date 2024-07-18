Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: бойцы РФ ворвались в Лозоватское, взяв его с ходу, объявлен ценник "за голову" F-16

Киев решил обманом "прощать" дезертиров ВСУ, если те сами вернулись в часть

4:01
Силовые структуры » Военные новости

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Киев решил обманом "прощать" дезертиров ВСУ, если те сами вернулись в часть
Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, CC BY-SA 4.0

Представляем сводку с фронта на четверг, 18 июля.

Авдеевское направление

Группировка "Отважных" практически выбила украинских боевиков из Новосёловки Первой, неонацисты пока удерживают южную окраину. Накануне ГВ "Центр" завершила атаки с востока и севера, заняв уже почти всё село.

Украинские военные эксперты на своих картах отмечают ежедневное продвижении российской армии в населённом пункте и в лесопосадках.

"Новосёловка Первая: обстановка сложная и с каждым временем ухудшается, русские смогли занять северо-запад села, остается кусок южной части, но давят с севера и поджимают с востока, тем самым представляют угрозу!" — жалуются медийные солдаты ВСУ.

Артёмовское направление

На этом участке восточная часть села Калиновка и ферма севернее населённика перешли под контроль русских бойцов. Российская армия развивает наступление и закрепляется за каналом "Северский Донец — Донбасс". Севернее Карловского водохранилища армия России продвинулась в восточной части СНТ "Донбасс" на глубину до 150 м. и освобождает территорию при поддержке артиллеристов и боевых лётчиков.

Харьковское приграничье

На этом фронте продолжаются активные бои в северной части Волчанска. Напряжённые схватки идут вдоль ул. Шевченко, ул. Соборной и ул. Гагарина.

Покровское направление

На этом направлении спецоперации группировка армии РФ прорвалась в село Лозоватское, молниеносно продвинулась к центру, заняв с ходу его большую часть. Сейчас завершается зачистка посёлка. Над ним уже реет флаг РФ.

Медийные националисты уже жалуются на потерю населённого пункта.

"Враг забирает Лозоватское под свой контроль! Дальше пытается двигаться в сторону Тимофеевки и выбивать нас из лесополосы. Жара доказывает, что они не будут долго сидеть на месте, они будут интенсивно продвигаться!" — переживает противник.

Дезертирство в ВСУ

Проблема в ВСУ с дезертирством огромна. А решать Киев её решил "прощением", если дезертир сам вернулся в часть. Правда, как говорится, есть нюанс: если простит командир. Вот и получается, что законопроект с подставой: дезертир возвращается, но сразу будет брошен на "ноль" заглаживать вину.

Кстати, за последние месяцы количество дезертирства из ВСУ увеличилось кратно.

15 миллионов за F-16

Вслед за бронетехникой врага, за F-16 объявили награду: кто первыми собьёт самолёт, получит 15 млн рублей. Анонс "премиалки" ожидаем, но в Интернете диванные эксперты как обычно разнылись о денежном вопросе СВО. По их словам "воюем за деньги, при дедах такого не было".

Но такие комментарии жалки и смешны.

Если бы эти "эксперты" читали что-то ещё кроме собственных постов в "телеге", то могли бы знать, что за умелое побивание врага, русского воина всегда награждали исправно. Например, за сбитый немецкий самолёт во время Великой Отечественной войны полагалось: 1 тысяча рублей за истребитель и 2 тысячи рублей за бомбардировщик.

За подбитый танк платили 500 рублей. А вот эвакуация своего танка оценивалась выше — солдатам, вытащившим в тыл с ЛБС тяжёлый танк ИС или КВ полагалось 5 тысяч рублей. Кстати, за подбитие железнодорожной техники платили тоже. К примеру, за паровоз платили 750 руб.

Так что деньги за отважную работу — это норма.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу нато волчанск
Обсудить
Новости Все >
Анастасия Стоцкая показала новые фотографии со своим 13-летним сыном
Ирина Хакамада поделилась советами о том, как пережить тяжелое расставание
Необычный летний рецепт салата из свеклы, который удивит всех гостей
Эффективные домашние средства от солнечных ожогов: советы дерматолога
Милош Бикович заявил, что не станет играть в политизированных фильмах
Алсу намекнула на вину бывшего мужа в накрутке голосов в шоу "Голос. Дети"
IT-специалист Ситнов: для сушки смартфона запустите на нём тесты производительности
Мадонна снова стала работать над байопиком о самой себе
Энергопотребление на юге России превысило зимние максимумы
Эксперты ответили, куда "убегают лошадки" из двигателя
Популярное
Berliner Zeitung: в Европе отказывают от СПГ-терминалов из-за российского газа

Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.

В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Сводка с фронта: в Волчанске начали сдаваться боевики ВСУ, призванные из тюрем, наступление на Торецк
Киев решил обманом "прощать" дезертиров ВСУ, если те сами вернулись в часть Дмитрий Плотников Украинцы массово поджигают машины ТЦК и мечтают об ударах ВКС РФ по военкоматам Любовь Степушова Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
Последние материалы
Милош Бикович заявил, что не станет играть в политизированных фильмах
IT-специалист Ситнов: для сушки смартфона запустите на нём тесты производительности
Алсу намекнула на вину бывшего мужа в накрутке голосов в шоу "Голос. Дети"
Киев решил обманом "прощать" дезертиров ВСУ, если те сами вернулись в часть
Эксперты ответили, куда "убегают лошадки" из двигателя
Мадонна снова стала работать над байопиком о самой себе
Энергопотребление на юге России превысило зимние максимумы
Как специи могут продлить молодость и улучшить фигуру
Тарасова против того, чтобы каналы не транслировали Игры-2024
Как получить бесплатные бонусы в Zenless Zone Zero
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников