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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot, открывается дорога на Северск

Прорыв российских войск у Прогресса был осуществлён всего за двое суток

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

Прорыв российских войск у Прогресса был осуществлён всего за двое суток
Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на пятницу, 19 июля.

Харьковское направление

Бойцы группы "Север" продолжают тут освобождать приграничные районы Харьковщины.

На Волчанском участке продолжаются бои в городе. За сутки армия РФ отразила две и сорвала четыре контратаки националистов на востоке Волчанска, уничтожив до 15 боевиков. "Шторма" продолжают движение в частном секторе, где уже продвинулись на 50 м.

В районе Старицы тоже ожесточённые бои. ВСУ нарастили усилия и предприняли четыре атаки на позиции "Бесстрашных". Но успеха бандеровцы не имели, потеряв в мясных штурмах более десяти человек убитыми. Общее продвижение ВС РФ на Волчанском участке составило до 100 м.

На Липцовском участке русские бойцы продолжают отражать наскоки бандеровцев на Глубокое. Отражено три атаки врага и уничтожено до 15 солдат ВСУ. Разведка "Севера" вскрыла подготовку трёх штурмовых групп 92-й бригады ВСУ, атаки сорваны.

ВКС РФ нанесли два удара ОДАБ-1500 по ПВД ВСУ в районе Липцов и Слобожанского. Потери врага составили свыше 150 боевиков. В тыловых районах Генштаб Украины продолжает формировать новые резервы. Возможно, будут заменены выведенные на пополнение батальоны 42-й омбр и 92-й ошбр ВСУ, понесшие колоссальные потери под Глубоким и Старицей.

Покровское направление

На этом фронте прорвана оборона ВСУ в районе Прогресса Украинские информресурсы пишут о провале оборонительного рубежа важнейшего стратегического участка фронта. Причём, прорыв российских войск тут был осуществлён всего за двое суток. Сейчас это стало важнейшей угрозой на Донбассе для фронта ВСУ.

Контроль над Прогрессом поможет нашим воинам создать здесь серьёзный плацдарм: и оборонительную линию, и опору для продвижения вперёд. Зачистив населённые пункты Прогресс и Волчье армия России двинется к н. п. Желанное. Северо-западнее русская группировка продвинулась примерно на 1 км к Розовке. В Карловке ВС РФ расширили плацдарм за р. Домаха. Южный фланг Новосёловки Первой пока под контролем бандеровцев, но есть данные, что ВСУ начинают уходить из населённика,

Краснолиманское направление

Штурмовики армии России готовятся к атакам на прикрывающие Северск опорники ВСУ. Расширив зону контроля со стороны Берестового и Спорного, ВС РФ вынудили неонацистов оставить Ивано-Дарьевку и отойти на высоты за посёлком. Далее, развивая успех русская армия выйдет к Верхнекаменскому и лежащему за ним опорному пункту ВСУ. Затем будет открыта дорога на Северск, что даст возможность взять город под огневой контроль.

Тылы Украины

Министерство обороны накануне сообщило об уничтожении двух пусковых установок и РЛС зенитного ракетного комплекса Patriot. Точными ударами российская армия вывела из строя участки железнодорожных путей Харьков — Краматорск и Киев — Харьков. Поражены энергетические объекты в Черниговской и Сумской областях. Возможно, речь идёт об подстанциях Нежинская и Конотоп. Украинские ресурсы уже писали, что Киев ночью атаковал новый беспилотник ВС РФ, который летает намного ниже БПЛА "Герань-2". Полёты на высоте всего 20-30 м. весьма затрудняют обнаружение новых дронов на ранней стадии.

На защиту от БЭК ВСУ к Ми 8 встали катера Раптор с автоматическими турелями КОРД 14,5 мм на борту
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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