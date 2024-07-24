Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин
В США прокомментировали ликвидацию Россией десятков наемников на Украине

В США оценили уничтожение "Искандером" десятков наемников в зоне СВО

3:27
Силовые структуры » Военные новости

Удар российского "Искандера-М" уничтожил около 50 западных иностранных боевиков на украинских фронтах, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о контексте появления наемников в зоне спецоперации. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США оценили уничтожение "Искандером" десятков наемников в зоне СВО
Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, CC BY 4.0

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" успешно атаковал пункт временной дислокации инструкторов и комбатантов из западных стран в Харьковской области, в результате чего погибло около 50 человек. Это атака является одной из последних, в ходе которого иностранные боевики были особо выделены в конфликте.

Министерство обороны России сообщило по поводу удара: "Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в населенном пункте Дергачи, Харьковская область. В результате удара уничтожено около 50 иностранных инструкторов".

Министерство опубликовало видеозапись удара, которая представляет собой одну из многочисленных недавних успешных атак "Искандера-М" по особо важным целям, снятых на камеру. Другие заметные успехи включают многочисленные успешные удары по системам ПВО MIM-104 Patriot и уничтожение нескольких истребителей Су-27 на украинской авиабазе Миргород.

Западные боевики были объектом внимания с самого начала военных действий в начале 2022 года, примером может служить удар, нанесенный 13 марта того же года по военной тренировочной базе в Яворове, расположенной менее чем в 15 км от польской границы, где базировалось около 1000 иностранных боевиков, в результате чего было ликвидировано около 180 человек личного состава. Другим примером стал высокоточный удар, нанесенный баллистическими ракетными комплексами "Искандер-М" по иностранным боевикам Грузинского легиона в конце апреля 2023 года, в результате которого было уничтожено 15 единиц техники, ликвидировано до 60 человек личного состава и серьезно ранено более 20 человек.

Последняя атака представляет собой одну из самых значительных потерь среди западных боевиков на Украине в 2024 году и последовала за успешным ракетным ударом, нанесенным вечером 16 января по штаб-квартире преимущественно французских европейских иностранных боевиков.

Российские СМИ сообщили, что эти сотрудники были "высококвалифицированными специалистами, которые работают над конкретными системами вооружения, слишком сложными для среднестатистических украинских призывников", что "вывело из строя некоторые из самых смертоносных и дальнобойных видов оружия в украинском арсенале до тех пор, пока не будут найдены другие специалисты" для их замены. Подрядчики со всего западного мира сыграли значительную роль в эксплуатации большого количества сложного западного вооружения, такого как американские системы противовоздушной обороны MIM-104 Patriot.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу
Обсудить
Новости Все >
У собаки в Зеленограде выпали органы после стерилизации
Экономист Михаил Беляев призвал не драматизировать ситуацию с Wildberries
Певица Ани Лорак пришла на мероприятие с дочерью
Эмин Агаларов рассказал о поисках текилы особого сорта для иностранного артиста
Столкновение гигантской акулы с кораблём впервые снято на видео
Злоупотребление сливочным маслом приводит к диабету и инсульту
Огуречные грядки во второй половине лета: 3 ключевые задачи
Блогерша Айза-Лилуна Ай назвала отца Децла психопатом с нарциссическим синдромом
Что добавить в гороховый суп
Разлад в семье главы Wildberries Татьяны Бакальчук. В дело вмешался Кадыров
Популярное
Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет

На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.

Почему натяжные потолки теряют популярность: эксперты объясняют
Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Почему девушки отказываются от гель-лака: основные причины и новые тренды в маникюре
Российские компании планируют построить нефтеперерабатывающий завод на Кубе
Секреты выращивания картофеля: 9 правил для получения крупного и богатого урожая
Reuters: в победах России на Украине виноваты США Юрий Бочаров В Одессе в бункере погибли спецназовцы из Британии Дмитрий Плотников Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Последние материалы
Видеоигры улучшают концентрацию и навык многозадачности у пожилых людей
Попавшего под удар стихии Филиппа Киркорова отпаивали горячим чаем
Ужасные последствия столкновений с животными — что нужно знать водителям
Стало известно, сколько шагов в день должно быть у каждого
У собаки в Зеленограде выпали органы после стерилизации
Экономист Михаил Беляев призвал не драматизировать ситуацию с Wildberries
Певица Ани Лорак пришла на мероприятие с дочерью
Эмин Агаларов рассказал о поисках текилы особого сорта для иностранного артиста
Столкновение гигантской акулы с кораблём впервые снято на видео
Злоупотребление сливочным маслом приводит к диабету и инсульту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников