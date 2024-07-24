В США прокомментировали ликвидацию Россией десятков наемников на Украине

В США оценили уничтожение "Искандером" десятков наемников в зоне СВО

3:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Удар российского "Искандера-М" уничтожил около 50 западных иностранных боевиков на украинских фронтах, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о контексте появления наемников в зоне спецоперации. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, CC BY 4.0

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" успешно атаковал пункт временной дислокации инструкторов и комбатантов из западных стран в Харьковской области, в результате чего погибло около 50 человек. Это атака является одной из последних, в ходе которого иностранные боевики были особо выделены в конфликте.

Министерство обороны России сообщило по поводу удара: "Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в населенном пункте Дергачи, Харьковская область. В результате удара уничтожено около 50 иностранных инструкторов".

Министерство опубликовало видеозапись удара, которая представляет собой одну из многочисленных недавних успешных атак "Искандера-М" по особо важным целям, снятых на камеру. Другие заметные успехи включают многочисленные успешные удары по системам ПВО MIM-104 Patriot и уничтожение нескольких истребителей Су-27 на украинской авиабазе Миргород.

Западные боевики были объектом внимания с самого начала военных действий в начале 2022 года, примером может служить удар, нанесенный 13 марта того же года по военной тренировочной базе в Яворове, расположенной менее чем в 15 км от польской границы, где базировалось около 1000 иностранных боевиков, в результате чего было ликвидировано около 180 человек личного состава. Другим примером стал высокоточный удар, нанесенный баллистическими ракетными комплексами "Искандер-М" по иностранным боевикам Грузинского легиона в конце апреля 2023 года, в результате которого было уничтожено 15 единиц техники, ликвидировано до 60 человек личного состава и серьезно ранено более 20 человек.

Последняя атака представляет собой одну из самых значительных потерь среди западных боевиков на Украине в 2024 году и последовала за успешным ракетным ударом, нанесенным вечером 16 января по штаб-квартире преимущественно французских европейских иностранных боевиков.

Российские СМИ сообщили, что эти сотрудники были "высококвалифицированными специалистами, которые работают над конкретными системами вооружения, слишком сложными для среднестатистических украинских призывников", что "вывело из строя некоторые из самых смертоносных и дальнобойных видов оружия в украинском арсенале до тех пор, пока не будут найдены другие специалисты" для их замены. Подрядчики со всего западного мира сыграли значительную роль в эксплуатации большого количества сложного западного вооружения, такого как американские системы противовоздушной обороны MIM-104 Patriot.